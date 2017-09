monhyip Премиум



Coin Gigant Limited - coingigant.co Старт проекта 28 сентября 2017 года







О проекте:

Цитата: COIN GIGANT LIMITED - быстро растущий поставщик финансовых услуг в области цели микрокредитования. Комплекс услуг по сделкам с ценными бумагами является одним из приоритетов COIN GIGANT LIMITED. Мы учитываем разнообразие инвестиционных интересов наших клиентов, предоставляя возможность выполнять операции на всех основных фондовых рынках по всему миру и работать с полным спектром инвестиционных инструментов. Наше стабильное развитие и увеличение финансового оборота способствуют открытию новых финансовых инструментов, таких как сотрудничество с крупнейшими брокерскими компаниями в мире, которые обслуживают страховые компании, которые имеют столетний опыт в области страхования жизни для людей вокруг мир. Мы предлагаем независимые, прозрачные инструменты и необходимую информацию, которые позволяют клиентам использовать их в своих финансовых возможностях. Мы независимы и управляем группой высококвалифицированных специалистов. Компания была основана 14 июля 2017 года. За этот короткий срок методы и уровень обслуживания, предоставляемые нашей компанией, оказались многообещающими и успешными в управлении финансовыми ресурсами в области страхования микрокредитов. Таким образом, естественно, что мы активно расширяем привлечение инвестиций во всем мире для повышения рентабельности предоставления услуг COIN GIGANT LIMITED. Инвестиционные планы:

Цитата: Starter Plan

Plan 1 $5.00 - $249.00 1.10%

Plan 2 $250.00 - $1000.00 1.15%

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 1.20%

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 1.25%



Advanced Plan

Plan 1 $500.00 - $1000.00 2.50%

Plan 2 $1001.00 - $5000.00 2.80%

Plan 3 $5001.00 - $10000.00 23.00%



Professional Plan

Plan 1 $5000.00 - $5999.00 8.00%

Plan 2 $6000.00 - $7999.00 9.00%

Plan 3 $8000.00 - $10000.00 10.00% Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, BitCoin

Реферальная программа: 3%







О сервере:

IP Address 107.167.12.158 - 1 other site is hosted on this server

IP Location United States - California - Los Angeles - Sharktech

ASN United States AS46844 ST-BGP - Sharktech, US (registered Mar 31, 2009)

Name Server: CLOUD1.DDOSPROTECTED.ORG

Name Server: CLOUD2.DDOSPROTECTED.ORG

...

Name Server: CLOUD9.DDOSPROTECTED.ORG

Name Server: CLOUD10.DDOSPROTECTED.ORG



SSL:

Valid from September 26, 2017 to October 27, 2017

Serial Number: 2537d4c8dcc9245eea113b26132beb73

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: RapidSSL SHA256 CA



Наш вклад:

Pay system : PerfectMoney

Date: 09/28/2017 16:16

Batch: 189519895

From: U1426715

To: U13379703

Amount: -100.5

Currency: USD

Pay system : PerfectMoney
Date: 09/28/2017 16:16
Batch: 189519895
From: U1426715
To: U13379703
Amount: -100.5
Currency: USD
Memo: Sent Payment 100.00 USD to account U13379703. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to COIN GIGANT LIMITED User monhyip.

