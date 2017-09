MyinvestBlog Топ Мастер

Stabtrade - Stabtrade.com

Старт 28/09/2017



STARBTRADE.com









Описание(google перевод):

Компания Stab Trade была основана в 2017 году как часть Ledum Assets Corp. (на Сейшельских островах) - юридически зарегистрированная компания с многолетним опытом работы и лучшая команда разработчиков, трейдеров, аналитиков и просто умных творческих людей. Наш коллективный опыт делает нас особенно подходящими для решения сложностей управления активами, которые часто непредсказуемы.



Создание инновационного подхода и стратегий инвестиций с высокой доходностью / низким риском - вот то, чем мы превосходим. Наше вдохновение исходит из опыта и понимания криптовалютного рынка, но все, что мы делаем, опирается на науку и здравый смысл. Именно поэтому мы предлагаем лучшие инвестиционные предложения, которые сочетают привлекательное управление рисками эффективности.



Мы являемся частью перспективной инновационной компании. Это дает нам свободу выбора и доступа к лучшим инвестиционным возможностям для вас - без компромиссов. Наши цели - обеспечить более высокий доход для наших клиентов. Наш инвестиционный подход основан на разнообразии и гибкости.





Маркетинг:

Мы выплачиваем ежедневную прибыль. Каждый календарный день вы можете получить доход 1 %, 0.05% будет добавлен ежедневно к вашей прибыли (1%) вплоть до 10 дней. После 10 дней ваша ежедневная прибыль будет составлять 1.5%.

Вывод депозита возможен в любое время.



Платежные системы для депозита: Bitcoin, AdvCash, Payeer, Perfect Money, Litecoin,Dogecoin



Минимальный депозит: 10$

Минимальный вывод: 100 000$

Комиссия: нет.

Реферальная система: 20% от дохода реферала.





Технические данные



Organisation: WHOISGUARD, INC.

IP Address: 103.77.224.5 Australia Australia

Hosting Service: "X4B DDoS Protected Announcements"

Registrar: ENOM, INC.



>>>>>Регистрация в проекте<<<<<

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!



Депозит:



