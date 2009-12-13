Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,321 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Stabtrade - Stabtrade.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:07
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 34,732
Благодарностей: 4,046
УГ: 3
КП: 0.469
подарки
Stabtrade - Stabtrade.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 28/09/2017

STARBTRADE.com




Описание(google перевод):
Компания Stab Trade была основана в 2017 году как часть Ledum Assets Corp. (на Сейшельских островах) - юридически зарегистрированная компания с многолетним опытом работы и лучшая команда разработчиков, трейдеров, аналитиков и просто умных творческих людей. Наш коллективный опыт делает нас особенно подходящими для решения сложностей управления активами, которые часто непредсказуемы.

Создание инновационного подхода и стратегий инвестиций с высокой доходностью / низким риском - вот то, чем мы превосходим. Наше вдохновение исходит из опыта и понимания криптовалютного рынка, но все, что мы делаем, опирается на науку и здравый смысл. Именно поэтому мы предлагаем лучшие инвестиционные предложения, которые сочетают привлекательное управление рисками эффективности.

Мы являемся частью перспективной инновационной компании. Это дает нам свободу выбора и доступа к лучшим инвестиционным возможностям для вас - без компромиссов. Наши цели - обеспечить более высокий доход для наших клиентов. Наш инвестиционный подход основан на разнообразии и гибкости.


Маркетинг:
Мы выплачиваем ежедневную прибыль. Каждый календарный день вы можете получить доход 1 %, 0.05% будет добавлен ежедневно к вашей прибыли (1%) вплоть до 10 дней. После 10 дней ваша ежедневная прибыль будет составлять 1.5%.
Вывод депозита возможен в любое время.

Платежные системы для депозита: Bitcoin, AdvCash, Payeer, Perfect Money, Litecoin,Dogecoin

Минимальный депозит: 10$
Минимальный вывод: 100 000$
Комиссия: нет.
Реферальная система: 20% от дохода реферала.


Технические данные

Organisation: WHOISGUARD, INC.
IP Address: 103.77.224.5 Australia Australia
Hosting Service: "X4B DDoS Protected Announcements"
Registrar: ENOM, INC.

>>>>>Регистрация в проекте<<<<<
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Депозит:

The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2631114->U15347309. Memo: Shopping Cart Payment. myinvestblog.. Date: 15:42 28.09.17. Batch: 189516598.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

MYINVESTBLOG.RU - НАИВЫСШИЙ РЕФБЕК!
ROYERAPAY-THE BEST PROGRAM!
CHAIN.GROUP- INVEST WITH US!
MyinvestBlog на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
kloffer – Forex - www.stabtrade.com kloffer Архив: Доверительное управление 280 09.01.2010 15:40
Stabtrade-fund- stabtrade-fund.com Prezident Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 292 13.12.2009 13:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Lonsdayl
Акции Premier Oil выросли на 29% после новости об обнаружении 1 млрд баррелей нефти
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Новостной дайджест MMGP за декабрь 2016
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Denissss
MigvayMoney - migvay.isgreat.org
От Denissss в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alexey Lebedev
slimtechpromo.com - Slimtech
От Alexey Lebedev в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Безопасность превыше всего
От mastermidlet в разделе «Liberty Reserve»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Ema96: 6183 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
424,321
Тем
491,074
Сообщений
12,242,500

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram