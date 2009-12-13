Stabtrade - Stabtrade.com

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт
28/09/2017
STARBTRADE.com
Описание
(google перевод):
Компания Stab Trade была основана в 2017 году как часть Ledum Assets Corp. (на Сейшельских островах) - юридически зарегистрированная компания с многолетним опытом работы и лучшая команда разработчиков, трейдеров, аналитиков и просто умных творческих людей. Наш коллективный опыт делает нас особенно подходящими для решения сложностей управления активами, которые часто непредсказуемы.
Создание инновационного подхода и стратегий инвестиций с высокой доходностью / низким риском - вот то, чем мы превосходим. Наше вдохновение исходит из опыта и понимания криптовалютного рынка, но все, что мы делаем, опирается на науку и здравый смысл. Именно поэтому мы предлагаем лучшие инвестиционные предложения, которые сочетают привлекательное управление рисками эффективности.
Мы являемся частью перспективной инновационной компании. Это дает нам свободу выбора и доступа к лучшим инвестиционным возможностям для вас - без компромиссов. Наши цели - обеспечить более высокий доход для наших клиентов. Наш инвестиционный подход основан на разнообразии и гибкости.
Маркетинг
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Мы выплачиваем ежедневную прибыль. Каждый календарный день вы можете получить доход 1 %, 0.05% будет добавлен ежедневно к вашей прибыли (1%) вплоть до 10 дней. После 10 дней ваша ежедневная прибыль будет составлять 1.5%.
Вывод депозита возможен в любое время.
Платежные системы для депозита:
Bitcoin, AdvCash, Payeer, Perfect Money, Litecoin,Dogecoin
Минимальный депозит:
10$
Минимальный вывод:
100 000$
Комиссия:
нет.
Реферальная система:
20% от дохода реферала.
Технические данные
Organisation: WHOISGUARD, INC.
IP Address: 103.77.224.5 Australia Australia
Hosting Service: "X4B DDoS Protected Announcements"
Registrar: ENOM, INC.
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Депозит:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2631114->U15347309. Memo: Shopping Cart Payment. myinvestblog.. Date: 15:42 28.09.17. Batch: 189516598.