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Инвестиция в анонимные криптовалюты? Spectrecoin XSPEC TOR+OBFS4

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Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:01
#1
 
Возраст: 31
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Инвестиция в анонимные криптовалюты? Spectrecoin XSPEC TOR+OBFS4
Вот вижу мало информации по одному проекту, а по техническим параметрам он в реальных лидерах.
Цена очень сладкая

$0.441894 (3.24%)
0.00010549 BTC (0.72%)

Как думаете насколько вырастет?

Информация:
Биржи для торгов:
https://www.cryptopia.co.nz/Exchange?market=XSPEC_BTC
https://www.cryptopia.co.nz/Exchange?market=XSPEC_DOGE
https://www.cryptopia.co.nz/Exchange?market=XSPEC_LTC
https://www.livecoin.net/
https://novaexchange.com/market/BTC_XSPEC/
https://www.coingather.com/exchange/XSPEC/BTC
https://tradesatoshi.com/Exchange?market=XSPEC_BTC


Links

Official website: https://spectreproject.io/
Github: https://github.com/spectrecoin/spectre
Coinmarketcap: https://coinmarketcap.com/currencies/spectrecoin/
Announcement thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2103301.0
Slack invite: https://slack.spectreproject.io/ (we have cookies!)
Block explorer #1: https://chainz.cryptoid.info/xspec/
Block explorer #2: http://explorer.spectre.cash/
Promotion Twitter account: https://twitter.com/XspecRising

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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