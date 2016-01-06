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[ICO] Gatcoin 28.10.17 - 28.11.2017

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#1
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
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Инвестирую в: HYIP
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[ICO] Gatcoin 28.10.17 - 28.11.2017
Сайт проекта https://www.gatcoin.io/?lang=ru
Старт 28 октября
Окончание 28 ноября



Gatcoin - Новая валюта цифрового маркетинга

Gatcoin представляет собой распределенную среду розничной торговли, работающую на основе технологии высокоскоростных сверхбольших реестров. На нашей платформе владельцы Gatcoin смогут покупать и продавать цифровые валюты, выпущенные розничными торговыми предприятиями. В 2018 году наша платформа предложит доступ к розничной сети, состоящей из 60 000 + магазинов и 21 крупнейшего мирового бренда Азии.

Наша платформа создана на основе технологии высокоскоростных сверхбольших реестров (SLL), разработанной профессором Вэй Тек Цай, одним из самых уважаемых блокчейн-специалистов в Китае. Рабочие тестовые сети SLL, использующие параллельные алгоритмы византийской отказоустойчивости достигли скорости, эквивалентной средней скорости транзакций Visa/ Mastercard. Система Gatcoin включает мобильную торговую платформу, мобильный кошелек и мобильную биржу для покупки и продажи торговых токенов.

Gatcoin предлагает комплексное решение для предприятий масс-маркета по выпуску собственных криптовалют для потребителей.

Gatcoin заменит традиционные скидочные купоны, подарочные сертификаты и баллы лояльности на цифровые токены, которые могут обращаться в частных корпоративных сетях и сетях, принадлежащих консорциуму.

По завершении основных этапов проекта в 2018 году SK Planet Japan — член одного из крупнейших азиатских конгломератов — планирует внедрить торговые токены Gatcoin в розничную сеть, включающую свыше 60 000 магазинов и 21 бренд.

Торговые токены Gatcoin можно использовать для активации подарков в известных международных сетях в Японии, включая популярные бренды в таких отраслях, как продовольствие, напитки и розничная торговля.

Гат-сеть это частная сеть блокчейнов, которая может работать с различными протоколами циркуляции корпоративных токенов.
Гат-кошелек привлекательное мобильное приложение — кошелек для токенов, которое позволяет клиентам управлять токенами компаний и тратить их.
Гат-рынок мобильный портал для шоппинга, где клиенты могут продавать и покупать токены компаний для приобретения реальных товаров.
Гат-биржа криптовалютная биржа, где представители широкой публики могут приобрести токены компаний за Gatcoin и купить товары через гат-сеть.

Информация по ICO

Старт: 28 октября 2017 года.
Количество токенов на продажу: 200 000 000 гаткоинов (стандарт ERC20).
Финансирование: $ 60 000 000.
Общее количество токенов: 1 000 000 000 (неинфляционная валюта с фиксированным выпуском).

Распределение токенов:
Доля учредителей: 10 % (за работу по непрерывному развитию системы).
Доля Фонда: 10 % (за выполнение функций центрального банка).
Ожидаемое распределение: 60 % в течение трех лет — с 2018 по 2021 год.


ПЛАН-ГРАФИК
Бета-выход июнь 2018 года, гат-биржа.
Выход продукта октябрь 2018 года — официальный выход полной системы.

Независимая некоммерческая организация, учрежденная в Сингапуре, выступающая в качестве маркет-мейкера и фактически являющаяся регулятором Gatcoin и токенов компаний.


Продажа токенов первым клиентам предполагает ограниченное предложение. Задача продажи токенов — выпустить ликвидную валюту для продажи и покупки торговых токенов на гат-ирже.
Гат-кошелек, гат-рынок и гат-биржа будут запущены в 2018 году —согласно плану, представленному в Белой книге.

Краткая информация о продаже токенов
Для обращения в гат-системе будет выпущено ограниченное количество гаткоинов — 1 миллиард. После этого выпуск новых токенов не планируется. 10 % всех гаткоинов будет вложено в Гат-фонд, 10% — предоставляется разработчикам и их техническим партнерам, 80 % — широкой публике.
28 октября 2017 года будет продано 200 000 000 гаткоинов первым клиентам.
Продажа начнется в 12:00 UTC и завершится после реализации всех 200 000 000 гаткоинов, не позднее 12:00 UTC 28 ноября 2017 года. Гаткоины будут распределяться в порядке очереди. Цена продажи первых 33% гаткоинов фиксирована в ETH и будет эквивалентна $0,20, во втором и третьем траншах — $0,30 и $0,40 соответственно.
Покупатели получат гаткоины сразу после сделки. По завершении продажи гаткоины можно свободно переводить.

Сайт проекта: https://www.gatcoin.io
WhitePapers: https://www.gatcoin.io/wp-content/up...er-Russian.pdf
https://twitter.com/gatcoin
https://t.me/gatcoin
https://www.facebook.com/gatcoinofficial/

добавлено через 16 минут
Для желающих принять участие в баунти вот ссылка на официальную ветку https://bitcointalk.org/index.php?topic=2197894
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
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