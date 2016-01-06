veranika55 Премиум



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[ICO] Gatcoin 28.10.17 - 28.11.2017

Старт 28 октября

Окончание 28 ноября







Gatcoin - Новая валюта цифрового маркетинга



Gatcoin представляет собой распределенную среду розничной торговли, работающую на основе технологии высокоскоростных сверхбольших реестров. На нашей платформе владельцы Gatcoin смогут покупать и продавать цифровые валюты, выпущенные розничными торговыми предприятиями. В 2018 году наша платформа предложит доступ к розничной сети, состоящей из 60 000 + магазинов и 21 крупнейшего мирового бренда Азии.



Наша платформа создана на основе технологии высокоскоростных сверхбольших реестров (SLL), разработанной профессором Вэй Тек Цай, одним из самых уважаемых блокчейн-специалистов в Китае. Рабочие тестовые сети SLL, использующие параллельные алгоритмы византийской отказоустойчивости достигли скорости, эквивалентной средней скорости транзакций Visa/ Mastercard. Система Gatcoin включает мобильную торговую платформу, мобильный кошелек и мобильную биржу для покупки и продажи торговых токенов.



Gatcoin предлагает комплексное решение для предприятий масс-маркета по выпуску собственных криптовалют для потребителей.



Gatcoin заменит традиционные скидочные купоны, подарочные сертификаты и баллы лояльности на цифровые токены, которые могут обращаться в частных корпоративных сетях и сетях, принадлежащих консорциуму.



По завершении основных этапов проекта в 2018 году SK Planet Japan — член одного из крупнейших азиатских конгломератов — планирует внедрить торговые токены Gatcoin в розничную сеть, включающую свыше 60 000 магазинов и 21 бренд.



Торговые токены Gatcoin можно использовать для активации подарков в известных международных сетях в Японии, включая популярные бренды в таких отраслях, как продовольствие, напитки и розничная торговля.



Гат-сеть это частная сеть блокчейнов, которая может работать с различными протоколами циркуляции корпоративных токенов.

Гат-кошелек привлекательное мобильное приложение — кошелек для токенов, которое позволяет клиентам управлять токенами компаний и тратить их.

Гат-рынок мобильный портал для шоппинга, где клиенты могут продавать и покупать токены компаний для приобретения реальных товаров.

Гат-биржа криптовалютная биржа, где представители широкой публики могут приобрести токены компаний за Gatcoin и купить товары через гат-сеть.



Информация по ICO



Старт: 28 октября 2017 года.

Количество токенов на продажу: 200 000 000 гаткоинов (стандарт ERC20).

Финансирование: $ 60 000 000.

Общее количество токенов: 1 000 000 000 (неинфляционная валюта с фиксированным выпуском).



Распределение токенов:

Доля учредителей: 10 % (за работу по непрерывному развитию системы).

Доля Фонда: 10 % (за выполнение функций центрального банка).

Ожидаемое распределение: 60 % в течение трех лет — с 2018 по 2021 год.





ПЛАН-ГРАФИК

Бета-выход июнь 2018 года, гат-биржа.

Выход продукта октябрь 2018 года — официальный выход полной системы.



Независимая некоммерческая организация, учрежденная в Сингапуре, выступающая в качестве маркет-мейкера и фактически являющаяся регулятором Gatcoin и токенов компаний.





Продажа токенов первым клиентам предполагает ограниченное предложение. Задача продажи токенов — выпустить ликвидную валюту для продажи и покупки торговых токенов на гат-ирже.

Гат-кошелек, гат-рынок и гат-биржа будут запущены в 2018 году —согласно плану, представленному в Белой книге.



Краткая информация о продаже токенов

Для обращения в гат-системе будет выпущено ограниченное количество гаткоинов — 1 миллиард. После этого выпуск новых токенов не планируется. 10 % всех гаткоинов будет вложено в Гат-фонд, 10% — предоставляется разработчикам и их техническим партнерам, 80 % — широкой публике.

28 октября 2017 года будет продано 200 000 000 гаткоинов первым клиентам.

Продажа начнется в 12:00 UTC и завершится после реализации всех 200 000 000 гаткоинов, не позднее 12:00 UTC 28 ноября 2017 года. Гаткоины будут распределяться в порядке очереди. Цена продажи первых 33% гаткоинов фиксирована в ETH и будет эквивалентна $0,20, во втором и третьем траншах — $0,30 и $0,40 соответственно.

Покупатели получат гаткоины сразу после сделки. По завершении продажи гаткоины можно свободно переводить.



Сайт проекта:

WhitePapers:

https://twitter.com/gatcoin

https://t.me/gatcoin

https://www.facebook.com/gatcoinofficial/



добавлено через 16 минут

Для желающих принять участие в баунти вот ссылка на официальную ветку Сайт проекта https://www.gatcoin.io/?lang=ru Старт 28 октябряОкончание 28 ноябряGatcoin - Новая валюта цифрового маркетингаGatcoin представляет собой распределенную среду розничной торговли, работающую на основе технологии высокоскоростных сверхбольших реестров. На нашей платформе владельцы Gatcoin смогут покупать и продавать цифровые валюты, выпущенные розничными торговыми предприятиями. В 2018 году наша платформа предложит доступ к розничной сети, состоящей из 60 000 + магазинов и 21 крупнейшего мирового бренда Азии.Наша платформа создана на основе технологии высокоскоростных сверхбольших реестров (SLL), разработанной профессором Вэй Тек Цай, одним из самых уважаемых блокчейн-специалистов в Китае. Рабочие тестовые сети SLL, использующие параллельные алгоритмы византийской отказоустойчивости достигли скорости, эквивалентной средней скорости транзакций Visa/ Mastercard. Система Gatcoin включает мобильную торговую платформу, мобильный кошелек и мобильную биржу для покупки и продажи торговых токенов.Gatcoin предлагает комплексное решение для предприятий масс-маркета по выпуску собственных криптовалют для потребителей.Gatcoin заменит традиционные скидочные купоны, подарочные сертификаты и баллы лояльности на цифровые токены, которые могут обращаться в частных корпоративных сетях и сетях, принадлежащих консорциуму.По завершении основных этапов проекта в 2018 году SK Planet Japan — член одного из крупнейших азиатских конгломератов — планирует внедрить торговые токены Gatcoin в розничную сеть, включающую свыше 60 000 магазинов и 21 бренд.Торговые токены Gatcoin можно использовать для активации подарков в известных международных сетях в Японии, включая популярные бренды в таких отраслях, как продовольствие, напитки и розничная торговля.это частная сеть блокчейнов, которая может работать с различными протоколами циркуляции корпоративных токенов.привлекательное мобильное приложение — кошелек для токенов, которое позволяет клиентам управлять токенами компаний и тратить их.мобильный портал для шоппинга, где клиенты могут продавать и покупать токены компаний для приобретения реальных товаров.криптовалютная биржа, где представители широкой публики могут приобрести токены компаний за Gatcoin и купить товары через гат-сеть.28 октября 2017 года.200 000 000 гаткоинов (стандарт ERC20).$ 60 000 000.1 000 000 000 (неинфляционная валюта с фиксированным выпуском).10 % (за работу по непрерывному развитию системы).: 10 % (за выполнение функций центрального банка).60 % в течение трех лет — с 2018 по 2021 год.июнь 2018 года, гат-биржа.октябрь 2018 года — официальный выход полной системы.Независимая некоммерческая организация, учрежденная в Сингапуре, выступающая в качестве маркет-мейкера и фактически являющаяся регулятором Gatcoin и токенов компаний.Продажа токенов первым клиентам предполагает ограниченное предложение. Задача продажи токенов — выпустить ликвидную валюту для продажи и покупки торговых токенов на гат-ирже.Гат-кошелек, гат-рынок и гат-биржа будут запущены в 2018 году —согласно плану, представленному в Белой книге.Для обращения в гат-системе будет выпущено ограниченное количество гаткоинов — 1 миллиард. После этого выпуск новых токенов не планируется. 10 % всех гаткоинов будет вложено в Гат-фонд, 10% — предоставляется разработчикам и их техническим партнерам, 80 % — широкой публике.28 октября 2017 года будет продано 200 000 000 гаткоинов первым клиентам.Продажа начнется в 12:00 UTC и завершится после реализации всех 200 000 000 гаткоинов, не позднее 12:00 UTC 28 ноября 2017 года. Гаткоины будут распределяться в порядке очереди. Цена продажи первых 33% гаткоинов фиксирована в ETH и будет эквивалентна $0,20, во втором и третьем траншах — $0,30 и $0,40 соответственно.Покупатели получат гаткоины сразу после сделки. По завершении продажи гаткоины можно свободно переводить.Сайт проекта: https://www.gatcoin.io WhitePapers: https://www.gatcoin.io/wp-content/up...er-Russian.pdf Для желающих принять участие в баунти вот ссылка на официальную ветку https://bitcointalk.org/index.php?topic=2197894

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 19:18 . Причина: Добавлено сообщение