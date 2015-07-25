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Блокчейн-стартап DigitalBazaar получил грант на $750 тысяч от правительства США

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Блокчейн-стартап DigitalBazaar получил грант на $750 тысяч от правительства США

Министерство национальной безопасности США (DHS) выделило грант в размере $750 тысяч стартапу DigitalBazaar для разработок решений на базе технологии блокчейн. Об этом сообщает CoinDesk.

По информации издания, компания DigitalBazaar занимается разработкой цифровых удостоверений личности и цифровых кошельков, предназначенных для идентификации личности и получения доступа к сети.

Также совместно с Минобороны США команда проекта занимается научно- исследовательской работой по расширению технических возможностей DHS.

Ранее в рамках программы финансирования малого бизнеса стартап уже привлек более $1 млн.

Напомним, в конце августа разработчики Dash совместно с ведущим поставщиком веб-услуг в экосистеме блокчейна BlockCypher запустили грантовую программу для стартапов и уже созданных компаний, разрабатывающих решения на базе блокчейна для промышленных предприятий и новых рынков.

Источник https://forklog.com/blokchejn-starta...itelstva-ssha/
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