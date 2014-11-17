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Toshiba выставляет на продажу бизнес про производству чипов за $18 млрд.

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Toshiba выставляет на продажу бизнес про производству чипов за $18 млрд.

Длинная сага о будущем бизнеса по производству чипов памяти Toshiba, второго по величине в мире поставщика NAND-памяти, используемой в телефонах и ПК, стала на шаг ближе к завершению после того, как японская компания официально согласилась на его продажу за 18 миллиардов долларов консорциуму во главе с Bain Capital, среди инвесторов которого есть и компания Apple.

Сделка была согласована в начале этого месяца, а конкурирующие предложения во главе с KKR и двумя японскими фондами были отклонены. Теперь совет директоров Toshiba дал свое одобрение.

Toshiba намерена продать TMC (Toshiba Memory Corporation), чтобы компенсировать потери от своего обанкротившегося предприятия Westinghouse, что может привести к тому, что компания будет исключена из списка Токийской фондовой биржи в следующем году.

Сделка важна не только для Toshiba, но и для более широкой технической индустрии. Apple, во-первых, опасается, что конкурирующий Samsung, уже самый крупный игрок в области памяти с 40-процентным рынком, может извлечь выгоду из проблем Toshiba. Доля Apple в заявке, как сообщается, составляет около 7 миллиардов долларов, что поможет поддерживать конкурентоспособность отрасли.

Вопрос продажи был поднят в январе этого года, но одна из причин, почему процесс так затянулся - это множество участников торгов, включая такие громкие имена, как Google, Amazon и Foxconn.

Теперь Toshiba подписала соглашение, в котором будет представлен Pangea, консорциум, возглавляемый Bain, который примет бизнес, но оставит его в качестве дочерней компании Toshiba. За кулисами Bain, предложение финансируется японской фирмой по производству медицинских изделий Hoya, компанией SK Hynix и американскими фирмами Apple, Kingston, Seagate и Dell.

Консорциум согласился предоставить японским фирмам Toshiba и Hoya более 50% голосующих акций, чтобы удовлетворить государственные требования. Сделка по-прежнему требует одобрения антимонопольного контроля и зеленого света с точки зрения безопасности Японии. Кроме того, продолжаются судебные споры между Toshiba и Western Digital.

Toshiba надеется, что сделка завершится к марту 2018 года, началу японского бизнес-года, чтобы предотвратить любую возможность того, что она будет исключена из котировок на Токийской фондовой бирже.

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