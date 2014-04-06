[ICO][BOUNTY] SGA Consulting 13.09.17 - 20.11.17

SGA Consulting
Цель компании заключается в создании автоматизированного сервиса, который будет давать рекомендации относительно рынка акций. Основная цель- получить мировую известность и привлечь сотни тысяч людей которые не имеют финансового образования к инвестированию в рынок акций.
Для этого уже созданы кабинет на сайте и приложения для IOS И ANDROID. Схема будет выглядеть примерно следующим образом:
Структура ICO
SGA Consulting будет проводить сборы инвестиций на развитие своих технологий.
Для этого компания выпускает цифровой токен SGA COIN ( SGA), которые представляют собой смарт-контракты на базе Ethereum. Все собранные средства будут аккумулироваться на кошельке Ethereum
- Название токена-SGA COIN ( SGA)
- Количество токенов-800 000 000.
Распределение токенов:
- Стартовый курс-3000 токенов за 1 ETH
ICO – 70 % ( 560 000 000 SGA Coin)
Bonus – 9.8% (78 400 000 SGA Coin)
Основателям SGA Consulting – 20.2 % ( 161 600 000 SGA Coin)
Бонусы:
Минимальная сумма платежа составляет 0.05 ETH. С увеличением размера платежа увеличивается и процент бонусных sga coins, которые вы сможете получить.
Схема начисления бонусов:
План сбора инвестиций:
Soft Cap = 50 000 ETH
Hard Cap = 186 000 ETH
SGA Consulting-https://sgaico.com/
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