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[ICO][BOUNTY] SGA Consulting 13.09.17 - 20.11.17

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Сегодня, 18:22
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 78
Благодарностей: 15
УГ: 1
КП: 0.000
[ICO][BOUNTY] SGA Consulting 13.09.17 - 20.11.17

SGA Consulting
Цель компании заключается в создании автоматизированного сервиса, который будет давать рекомендации относительно рынка акций. Основная цель- получить мировую известность и привлечь сотни тысяч людей которые не имеют финансового образования к инвестированию в рынок акций.

Для этого уже созданы кабинет на сайте и приложения для IOS И ANDROID. Схема будет выглядеть примерно следующим образом:
Структура ICO

SGA Consulting будет проводить сборы инвестиций на развитие своих технологий.
Для этого компания выпускает цифровой токен SGA COIN ( SGA), которые представляют собой смарт-контракты на базе Ethereum. Все собранные средства будут аккумулироваться на кошельке Ethereum
  • Название токена-SGA COIN ( SGA)
  • Количество токенов-800 000 000.
  • Стартовый курс-3000 токенов за 1 ETH
Распределение токенов:
ICO – 70 % ( 560 000 000 SGA Coin)
Bonus – 9.8% (78 400 000 SGA Coin)
Основателям SGA Consulting – 20.2 % ( 161 600 000 SGA Coin)

Бонусы:
Минимальная сумма платежа составляет 0.05 ETH. С увеличением размера платежа увеличивается и процент бонусных sga coins, которые вы сможете получить.
Схема начисления бонусов:


План сбора инвестиций:

Soft Cap = 50 000 ETH
Hard Cap = 186 000 ETH

SGA Consulting-https://sgaico.com/
VK-https://vk.com/sgaconsutling
FB-https://www.facebook.com/sgaconsulting/
TELEGRAM-https://t.me/sgaico
TWITTER-https://twitter.com/sga_consulting
__________________
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