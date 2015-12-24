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Bitcy Limited - bitcy.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:20
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Bitcoin Maker
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.09.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Bitcy Limited - bitcy.biz


Старт: 28.09.2017

О компании (машинный перевод)
Цитата:
Bitcy Limited была основана 7 лет назад сообществом трейдеров фондового рынка с нашим незаменимым генеральным директором Чарльзом Лесли у руля. Основными нашими приоритетами являются исследования и интеграция эффективных торговых моделей. Наши инновационные подходы и безупречная репутация привлекли к нашим рядам ряд ведущих трейдеров, которые демонстрируют отличные долгосрочные результаты.
Инвестируйте свои деньги с профессионалами и присоединяйтесь к успешному сообществу инвесторов в Bitcy!
Инвестиционные планы

CASUAL
2.3% ежедневно на 15 дней
0.0050 BTC - 0.2500 BTC
возврат депозита в конце срока

OPTIMAL
2.6% ежедневно на 15 дней
0.2500 BTC - 2.5000 BTC
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ULTIMATE
0.3% в час на 1440 часов
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DELUXE
155% через 15 дней
0.02500 BTC -1.2500 BTC
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1200% через 60 дней
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-Bitcoin

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Последний раз редактировалось Bitcoin Maker; Сегодня в 18:29.
Bitcoin Maker на форуме  
Старый Сегодня, 18:27
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 1,146
Благодарностей: 105
УГ: 23
КП: 0.014
Re: Bitcy Limited - bitcy.biz
план optimal 2.6%
__________________
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reallyOo на форуме  
Сказали спасибо:
Bitcoin Maker (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:29
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар Bitcoin Maker
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.09.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Bitcy Limited - bitcy.biz
Цитата:
Сообщение от reallyOo Посмотреть сообщение
план optimal 2.6%
Спасибо. Исправил.
Bitcoin Maker на форуме  
Старый Сегодня, 18:34
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,808
Благодарностей: 808
УГ: 8
КП: 0.171
Re: Bitcy Limited - bitcy.biz
Выглядит хорошо, посмотрим насколько хороша будет работа
__________________
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Получаю много халявных биткойнов тут и тут
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FEDREZERV вне форума  
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Метки
bitcoin, cash, crypto, investments, money
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