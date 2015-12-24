Bitcy Limited - bitcy.biz

Старт:
Мой депозит https://blockchain.info/tx/81bcba67e...bc68264ba00292
28.09.2017
О компании (машинный перевод)
Инвестиционные планы
Цитата:
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Bitcy Limited была основана 7 лет назад сообществом трейдеров фондового рынка с нашим незаменимым генеральным директором Чарльзом Лесли у руля. Основными нашими приоритетами являются исследования и интеграция эффективных торговых моделей. Наши инновационные подходы и безупречная репутация привлекли к нашим рядам ряд ведущих трейдеров, которые демонстрируют отличные долгосрочные результаты.
Инвестируйте свои деньги с профессионалами и присоединяйтесь к успешному сообществу инвесторов в Bitcy!
CASUAL
2.3% ежедневно на 15 дней
0.0050 BTC - 0.2500 BTC
возврат депозита в конце срока
OPTIMAL
2.6% ежедневно на 15 дней
0.2500 BTC - 2.5000 BTC
возврат депозита в конце срока
ULTIMATE
0.3% в час на 1440 часов
2.5000 BTC - 25.0000 BTC
депозит включен в выплаты
DELUXE
155% через 15 дней
0.02500 BTC -1.2500 BTC
депозит включен в выплаты
PROFESSIONAL
1200% через 60 дней
1.0000 BTC -10.0000 BTC
депозит включен в выплаты
PREMIUM
7000% через 100 дней
0.0050 BTC - 5.0000 BTC
депозит включен в выплаты
VIP
550% через 20 дней
5.0000 BTC - 12.5000 BTC
депозит включен в выплаты
LUXURY
1700% через 40 дней
2.5000 BTC - 10.0000 BTC
депозит включен в выплаты
Партнерская программа
Двухуровневая от депозита: 7%-2%
Предоставляю рефбек 100% (7% от депозита) на первый вклад
Принимают
-Bitcoin
Выплаты:
-ручные