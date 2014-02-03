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asteris.pro - Asteris

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 18:17
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 9,596
Благодарностей: 1,126
УГ: 383
КП: 0.111
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asteris.pro - Asteris
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 27.09.2017 года в 18-00 по МСК





О проекте:
Все что нас окружает состоит из космической пыли. Каждый атом нашего тела произошел от взорвавшейся звезды. Все элементы тяжелее водорода были получены в результате взрыва звезд! Даже наши мысли и космическое пространство это единое целое. Ровно так же как Asteris и деньги. Продуманный и увлекательный маркетинг, передовая техническая часть и дизайн. Все это ставит Asteris в лидирующие позиции рынка. Мы приглашаем всех желающих на борт.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
1 lvl - 1-50$ 4% в день
2 lvl - 51-100$ 5% в день
3 lvl - 101-300$ 6% в день
4 lvl - 301-700$ 7% в день
5 lvl - 701-1500$ 8% в день
6 lvl - 1501-7000$ 9% в день
7 lvl - 7001-15000$ 10% в день
Все вклады бессрочные
Начисление процентов ежесекундное
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено
После регистрации каждому пользователю начисляется 100 Gh/s в качестве стартового бонуса
100 Gh/s = 1$

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Advcash, Perfect Money, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin
Выплаты ручные до 24 часов
Минимальный вклад 1$
Минималка на вывод 0.1$
При выводе денег комиссии нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 3-lvl: 10%-2%-1% в виде мощности
Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется

Контакты администрации:
Почта: admin@asteris.pro
Группа вк: https://vk.com/asteris
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете asteris.pro:


Обзор asteris.pro - новый псевдо-облачный майнинг! 1$ в подарок!

Свои отзывы о asteris.pro можете оставлять в комментариях под темой.
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