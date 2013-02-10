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Список городов, где больше всего тратят туристы

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Список городов, где больше всего тратят туристы


Траты мирового туризма в различных странах, на самых популярных туристических направлениях растут иногда быстрее, чем растёт мировой уровень ВВП. Об этом рассказали в своём исследовании сотрудники компании Mastercard. В ходе своего исследования, они сравнили 132 туристических центра, по всему миру, и оценили их привлекательность для путешественников, а так же подсчитали средние траты туристами, в туристических центрах. Выяснилось, что больше всего отдыхающие, в прошлом году, потратили в городе Дубае, 28,5 млрд долларов. Годовой рост прибыли от туризма составил 10 процентов. Большие денежные суммы, традиционно в этом городе тратят и путешественники из России. Об этом заявили в департаменте туризма и коммерческого маркетинга региона. По количеству туристов в Дубае, Россия входит в десятку стран, а по тратам, в тройку.

Как считают аналитики, туристические центры, то есть города, которые больше всего привлекают путешественников, могут стать для многих стран локомотивом развития национальной экономики. Или региональной, как тот же город Нью-Йорк, который занимает второе место по прибыльности от туристической индустрии. За год заработано 17 млрд долларов, рост 1,5 процента.

По прибыльности от туриндустрии на третьем месте оказалась столица Великобритании, Лондон. Отдыхающие, которые приезжают в этот город, больше всего тратят свои деньги в местных бутиках. По данным Deutsche Bank, Лондон считается одним из самых дорогих городов мира для путешественников. Один день отдыха в столице Англии, на двоих, стоит, в среднем, 127,9 долларов США.

Сотрудники компании Mastercard указывают, что туристы много тратят и в городах Азиатского региона. К примеру, в Сингапуре они за год оставили 15,7 млрд долларов, рост 0,3 процента. Но основные траты там приходятся на съём жилья. Стоимость одной ночёвки - 96 долларов. В то же время, траты на транспорт в данном городе являются минимальными, они занимают 4,6 процента от общих трат туриста, который решил отдохнуть в Сингапуре.

Существенно выросла прибыльность туристической отрасли в Бангкоке. По оценке компании Mastercard, отдыхающие потратили там, в прошлом году 14 млрд долларов, рост составил 10,9 процента.

Несмотря на свою популярность, от Бангкока столица Франции отстаёт существенно, ведь по итогам 2016 года, туристы потратили 12 млрд долларов. И съём жилья больше всего отнимает денежных средств у туристов.

Ненамного от Парижа по доходности туристической отрасли отстаёт Токио. Заработано 11,3 млрд долларов, рост 3,7 процента. Как отмечают наблюдатели, этот город является самым быстрорастущим среди других туристических центров, по росту трат отдыхающими. В рейтинге самых дорогих городов для свиданий, Токио занимает третье место.

Специально для mmgp.ru
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