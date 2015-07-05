Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,321 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Вопос - ответ

Вход через:  
Все разделы прочитаны
"Крипто-инвестиции с veranika55" - авторский блог пользователя veranika55
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:09
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 5,055
Благодарностей: 2,030
УГ: 31
Записей в CT-блоге: 6
Подписок CT: 3
КП: 0.252
подарки
Вопос - ответ
Любой бизнес прежде чем вложить в него деньги надо просчитать. Не даром банки прежде чем выдать кредиты бизнесменам требуют бизнес план. Таким образом надо относиться к любому инвестированию. Будь то покупки токенов ICO или даже хайпы.

Тем более серьезней и просчитанный будет у вас подход, тем успешнее инвестиции. А для этого нужны знания. Проще всего если что-то не знаешь задать вопрос и спросить. Лучше спросить перед вкладом и все уточнить, чем спросить после, когда поздно что-либо делать и потерять средства.

В общем, что тут говорить, задавайте вопросы. Буду рада общению.
__________________
TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях, консультации и рефбеки партнерам
Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, автобонусы,страховки, компенсации.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
вопрос-ответ ХЫШНИК Торговые стратегии 1216 05.07.2015 22:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Tigrenish
На заправках Shell можно будет расплатиться через PayPal
От Tigrenish в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Иннокентий Безвариантов
Размещение "Банка Москвы" может носить технический характер
От Иннокентий Безвариантов в разделе «Новости»
Аватара нет
betfaq.ru Футбол. Теннис. Хоккей.
От wahaold в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
VipInvestor - www.vipinvestor.org
От steals в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Opera выпускает VPN-сервис для Android
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Павел Бор
Инвестомания (089): Авиабизнес из Таиланда
От Павел Бор в разделе «Интервью»
.     
Пользователей
424,321
Тем
491,074
Сообщений
12,242,503

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram