Вопос - ответ

Любой бизнес прежде чем вложить в него деньги надо просчитать. Не даром банки прежде чем выдать кредиты бизнесменам требуют бизнес план. Таким образом надо относиться к любому инвестированию. Будь то покупки токенов ICO или даже хайпы.
Тем более серьезней и просчитанный будет у вас подход, тем успешнее инвестиции. А для этого нужны знания. Проще всего если что-то не знаешь задать вопрос и спросить. Лучше спросить перед вкладом и все уточнить, чем спросить после, когда поздно что-либо делать и потерять средства.
В общем, что тут говорить, задавайте вопросы. Буду рада общению.