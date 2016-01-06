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Правовые вопросы регулирования криптовалют и ICO

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"Крипто-инвестиции с veranika55" - авторский блог пользователя veranika55
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Правовые вопросы регулирования криптовалют и ICO
Чтобы успешно инвестировать надо знать законы, по крайней мере понимать, как все происходит, как правовое регулирование в той или иной стране может отразиться на общем состоянии криптовалют и ICO.

Вообще надо быть грамотным и эрудированным человеком и не чураться новостей. Нужно изучать новости, чтобы не упускать новых возможностей для себя.

О том, как регулируются криптовалюты в других странах мира я уже писала.

Что будет в России с регулированием криптовалют и ICO?
Как регулируют ICO в Канаде.
Что происходит с регулированием ICO и криптовалют на азиатских рынках?
Так что же все-таки происходит в Китае с регулированием криптовалют?
Почему большинство ICO не принимает деньги через криптовалютные биржи.
Почему многие ICO не работают с гражданами США. Американский подход к ICO.
__________________
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