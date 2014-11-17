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Jobbatical привлек $4 млн., чтобы помочь "технарям" найти работу в любой точке мира

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Jobbatical привлек $4 млн., чтобы помочь "технарям" найти работу в любой точке мира

Технические и креативные работники часто переезжают в такие места, как Нью-Йорк, Лондон и Силиконовая долина в поисках работы, что часто приводит к значительной конкуренции за места, в то время как другой город может испытывать недостаток кадров в тех же областях знаний. И именно поэтому компания Jobbatical пытается помочь перераспределить излишки талантов.

Основанная в Таллинне, Эстония в 2014 году, Jobbatical - это платформа для найма, которая хочет помочь разработчикам программного обеспечения, креативам и маркетологам найти работу по всему миру. И в своей миссии по достижению этой цели компания только что завершила раунд финансирования, получив 4 миллиона долларов. Раунд возглавила японская компания Mistletoe, с участием Union Square Ventures (США), AirTree Ventures (Австралия) и Tera Ventures (Эстония).

Jobbatical помогает получить доступные рабочие места в таких городах, как Лиссабон, Эйндховен, Барселона, Будапешт и других, пытаясь направить соискателей работы не только в самые известные города с больших количеством технологических компаний.

«Существует заметный разрыв в распределении талантов, что приводит к избытку талантов в одних местах и нехватке во многих других городах мира», - говорится в заявлении компании. «Jobbatical помогает таким городам, как Лиссабон, Токио и Таллинн строить свои собственные инновационные центры, устраняя географически предвзятое отношение к найму сотрудников и предоставляя талантам доступ к рабочим местам в этих городах».

В частности, Азия стала основной сферой деятельности компании, включая такие города, как Куала-Лумпур, Гонконг и Токио. Действительно, Jobbatical сказал, что в 2017 году 40% из топ-десяти стран для найма находились в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC).

До настоящего времени Jobbatical привлек около 3,9 миллионов долларов в виде финансирования, а благодаря последнему раунду планирует расширить свои усилия в рамках партнерских отношений в странах APAC.

«Образ того, как все мы живем и работаем, изменяется, начиная с появления новых технологий и до позиции молодых профессионалов, которые определят наше будущее», - объяснила главный исполнительный директор Jobbatical и соучредитель Кароли Хиндрикс. «Сегодняшняя рабочая сила, особенно миллениалы и поколение Z, хотят получить глобальный опыт в области карьеры, но они не всегда знают, как ее построить и где именно. Наш опыт показывает, что на азиатских рынках есть огромные возможности с такими местами, как Токио, Сингапур, Гонконг и Куала-Лумпур. Это финансирование поможет нам ускорить наши усилия на этих рынках, а также на других, чтобы предоставить нашим пользователям наилучшие возможности для трудоустройства».

С упором на поиск технарей и креативщиков, работающих далеко от обычных американских и европейских центров, Jobbatical надеется выделиться из остальных.

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