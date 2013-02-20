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Китайский биткойн-магнат поддержал принятое властями решение о запрете ICO в Китае

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Китайский биткойн-магнат поддержал принятое властями решение о запрете ICO в Китае


Китайский биткойн-магнат поддержал принятое властями решение о запрете ICO в Китае.

В прошедший уик-энд финансовыми регуляторами Китая включая государственный банк Китайской Народной Республики, был опубликован совместный указ в котором охарактеризовали ICO как «несанкционированное и противозаконное публичное распределение финансовых токенов, незаконную выдачу ценных бумаг, а также незаконное привлечение средств, финансовое мошенничество и схемы похожие на финансовые пирамиды».

Такое заявление было признано как полный запрета на проведение ICO-кампаний в Китайской Народной Республике.

Вскоре после того, как регулирующие органы объявили о своем решении, несколько влиятельных китайских инвесторов отреагировали на них.

Ли Сяолай, широко известный в мире криптовалют биткоин-инвестор являющийся также соучредителем китайской, одной из крупнейших в мире криптобирж Yunbi, выразил свою поддержку запрета на проведение ICO-кампаний в Китайской Народной Республике.
Более того, Ли тогда остановил всю торговлю токенами выпущенными в ходе ICO-кампаний на своей криптобирже Yunbi.


«Регулирование ICO необходимо».
На своей странице в Sina Weibo (китайский сервис микроблогов, аналог Twitter) он опубликовал следующее:

1. «Необходимо четкое регулирование проведения ICO, что поможет прекратить незаконный сбор средств и поспособствует развитию финансово технологического сектора в республике. Я полностью поддерживаю решение властей Китая и буду делать все возможное для помощи правительства в этом вопросе.

2. Когда был бум Blockchain-технологии, создавалось огромное количество неквалифицированных монет. Для создания более качественной bitcoin-индустрии и буду сотрудничать с властями, чтобы такие монеты более не выпускались и чтобы убрать уже выпущенные такие монеты.

3. Моя криптовалютная биржа изначально была и всегда будет честным, качественным и благодаря этому - сильным игроком на рынке криптовалют. Мы всегда были против и боролись с противозаконными действиями наших клиентов, если таковые были.

4. Я не собираюсь комментировать слухи обо мне. Я лучше уделю внимание своему бизнесу и криптовалютному рынку. Кроме этого я предприму все усилия, чтобы работать по всем правилам и с гарантией контроля рисков.

5. Я хочу посоветовать всем крипто-инвесторам строго соблюдать правила и работать на законных основаниях. Наконец, я советую, чтобы соответствующими регуляторами финтех был включен в нынешнюю систему финансового регулирования».



Перевод специально для форума MMGP.

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bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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