Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:16
#
1
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
[BOUNTY] [ANN] [pre-ICO] FinTab – система учета крипто портфелей
Bounty программа
Всего будет эмитировано 35 миллионов FinTab токенов (FNT), из них 1 млн FNT зарезервировано на вознаграждения за помощь проекту (bounty).
Веб-сайт || WhitePaper || Bitcointalk Сроки проведения
Начало bounty:
28 сентября 2017 года.
Окончание bounty:
вместе с окончанием pre-ICO 12 ноября 2017 года (на основной этап ICO будет опубликована новая bounty программа).
Бюджет кампании
1 000 000 (1 миллион) FNT токенов = $400 000 (в ценах ICO)
1 FNT = $0.4 (в ценах ICO)
Распределение бюджета:
Кампания в Фейсбуке: 18% (180 тыс. FNT)
Кампания Вконтакте: 5% (50 тыс. FNT)
Кампания в Твиттере: 15% (150 тыс. FNT)
Медиа кампания: 25% (250 тыс. FNT)
Телеграм кампания: 10% (100 тыс. FNT)
Перевод контента: 7% (70 тыс. FNT)
Подписи и аватары: 20% (200 тыс. FNT)
Порядок выплат
Вознаграждение будет подсчитываться каждый понедельник после 16:00 UTC.
Первое распределение вознаграждения состоится в понедельник 09.10.2017 г.
Начисление токенов будет произведено после окончания pre-ICO 13.11.2017 г.
Кампания в Фейсбуке: 200 тыс. FNT = $80 000 (в ценах ICO)
Официальное сообщество
Регистрация в программе
Что нужно делать, чтобы получать еженедельные вознаграждения:
Зарегистрироваться.
Поставить лайк официальному фейсбуку
FinTab и поделиться. Ставить лайк и делиться каждым официальным постом
FinTab. Сделать пост со ссылкой на топик
анонса pre-ICO и с хэштегом #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio. Делать 5 собственных постов в других группах в неделю с хэштегом #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio.
Условия:
Как минимум 4-месячный аккаунт, не менее 200 друзей.
Допускается только 1 регистрация на одного участника.
Учитывается только 1 ваш пост в день, хэштеги #CryptocurrencyPortfolio и #FinTab обязательны.
Аккаунт должен насчитывать не менее 80% реальных подписчиков.
Не допускается удаление репостов до окончания краудсейла.
Величина вознаграждения зависит от числа ваших друзей.
Число ваших друзей фиксируется на момент регистрации в программе и в первый день каждой следующей отчётной недели.
Отчётная неделя учитывается: с понедельника по воскресенье.
Вознаграждение (за неделю):
От 200 до 399 друзей — 50 FNT
От 400 до 799 друзей — 90 FNT
От 800 до 1499 друзей — 160 FNT
От 1500 до 4999 друзей — 300 FNT
От 5000 до 9999 друзей — 600 FNT
Свыше 10000 друзей — пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать условия.
Кампания Вконтакте: 50 тыс. FNT = $20 000 (в ценах ICO)
Официальное сообщество
Регистрация в программе
Что нужно делать, чтобы получать еженедельные вознаграждения:
Зарегистрироваться.
Вступить в официальное сообщество
FinTab и поделиться. Ставить лайк и делиться каждым официальным постом
FinTab. Сделать пост со ссылкой на топик
анонса pre-ICO и с хэштегом #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio. Делать 5 собственных постов в других группах в неделю с хэштегом #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio.
Условия:
Как минимум 4-месячный аккаунт, не менее 200 друзей.
Допускается только 1 регистрация на одного участника.
Учитывается только 1 ваш пост в день, хэштеги #CryptocurrencyPortfolio и #FinTab обязательны.
Аккаунт должен насчитывать не менее 80% реальных подписчиков.
Не допускается удаление репостов до окончания краудсейла.
Величина вознаграждения зависит от числа ваших друзей.
Число ваших друзей фиксируется на момент регистрации в программе и в первый день каждой следующей отчетной недели.
Отчетная неделя учитывается: с понедельника по воскресенье.
Вознаграждение (за неделю):
От 200 до 399 друзей — 40 FNT
От 400 до 799 друзей — 70 FNT
От 800 до 1499 друзей — 130 FNT
От 1500 до 4999 друзей — 233 FNT
От 5000 до 9999 друзей — 420 FNT
Свыше 10000 друзей — пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать условия.
Кампания в Твиттере: 150 тыс. FNT = $60 000 (в ценах ICO)
Официальное сообщество
Регистрация в программе
Что нужно делать, чтобы получать еженедельные вознаграждения:
Зарегистрироваться.
Подписаться на официальный
Твиттер FinTab. Сделать твит со ссылкой на топик
анонса pre-ICO и с хэштегом #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio. Ставить лайки официальным твитам.
Делать не менее 3-х ретвитов официальных твитов в неделю.
Делать 5 собственных твитов в неделю.
Условия:
Как минимум 4-месячный аккаунт, не менее 200 подписчиков.
Допускается только 1 регистрация на одного участника.
Учитывается только 1 ваш твит в день, ссылка @fintab_io и хэштеги #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio обязательны.
Не допускается удаление ретвитов до окончания краудсейла.
Учитываются только те ретвиты, где поставлены хэштеги #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio.
Величина вознаграждения зависит от числа ваших подписчиков.
Число ваших подписчиков фиксируется на момент регистрации в программе и в первый день каждой следующей отчетной недели. Учитываются только реальные подписчики.
Отчетная неделя учитывается: с понедельника по воскресенье.
Вознаграждение (за неделю):
От 200 до 399 подписчиков — 40 FNT
От 400 до 799 подписчиков — 70 FNT
От 800 до 1499 подписчиков — 130 FNT
От 1500 до 4999 подписчиков — 233 FNT
От 5000 до 9999 подписчиков — 420 FNT
Свыше 10000 друзей — пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать условия.
Медиа кампания: 250 тыс. FNT = $100 000 (в ценах ICO)
Официальный канал на YouTube
Регистрация в программе
Если вам нравится проект FinTab — напишите пост о нас в вашем блоге, опубликуйте обзор, поделитесь вашей аналитикой или создайте обзорное видео. Все ваши материалы будут оценены по 4-м категориям:
Очень высоко: 800 FNT
Высоко: *600 FNT
Хорошо: *400 FNT
Нормально: 200 FNT
Критерием оценки выступает качество опубликованного материала, трафик и значимость для блокчейн-сообщества.
Условия:
Допускаются только оригинальные материалы.
Объём минимум 1500 знаков для постов/статей.
В материалах должны присутствовать ссылки на
официальный сайт FinTab, официальные страницы в соцсетях, или ссылки на топики форума Bitcointalk. Учитывается только 1 публикация на блогах Golos, Medium, Steemit, Newbium и других блог-платформах (в том числе на собственных сайтах).
Длительность видео не менее 2:00 минут.
Авторство вашего личного блога должно быть подтверждено.
Специальное вознаграждение:
Статья, опубликованная на авторитетном онлайн ресурсе, 10 тыс. знаков и более: *3000 FNT.
Оригинальное видео с высокими показателями трафика, длительность 5 минуты и более: 3000 FNT.
Чтобы подтвердить авторство, пожалуйста укажите ваш никнейм пользователя Bitcointalk в подписи к статье или видео.
Телеграм кампания: 100 тыс. FNT = $40 000 (в ценах ICO)
Официальный Telegram-канал
Официальный Telegram-чат
Регистрация в программе
Что нужно делать, чтобы получать еженедельные вознаграждения:
Условия:
Как минимум 4-месячный аккаунт, не менее 200 пользователей.
Допускается только 1 регистрация на одного участника.
Учитывается только 1 ваш пост в день, ссылки на
официальный веб-сайт и официальный Telegram-канал и официальный Telegram-чат обязательны. Канал/чат должен насчитывать не менее 80% реальных подписчиков.
Не допускается удаление записей до окончания краудсейла.
Величина вознаграждения зависит от числа пользователей.
Число ваших пользователей фиксируется на момент регистрации в программе и в первый день каждой следующей отчетной недели.
Авторство вашего канала/чата должно быть подтверждено.
Отчетная неделя учитывается: с понедельника по воскресенье.
Вознаграждение (за неделю):
От 200 до 399 пользователей — 40 FNT
От 400 до 799 пользователей — 70 FNT
От 800 до 1499 пользователей — 130 FNT
От 1500 до 4999 пользователей — 233 FNT
От 5000 до 9999 пользователей — 420 FNT
Свыше 10000 пользователей — пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать условия.
Перевод контента: 100 тыс. FNT = $40 000 (в ценах ICO)
Регистрация в программе
Зарабатывайте FNT токены, участвуя в программе переводов официальных топиков ANN и BOUNTY, WhitePaper, веб-сайта и мобильного приложения. Поддерживайте активность в топиках и получайте дополнительные бонусы.
Вознаграждения:
WhitePaper: *400 FNT
Веб-сайт: *300 FNT
Мобильное приложение: 180 FNT
Топик ANN + BOUNTY: 350 FNT
Координирование топиков: 5 FNT за качественный пост.
Условия:
К участию в программе допускаются только опытные переводчики.
Один перевод на одного участника программы.
К переводу предлагаются 2 официальных топика форума, ANN и BOUNTY, отдельный перевод топиков не допускается.
Качество перевода будет проверено.
Переводчик обязан поддерживать активность в топиках, публиковать официальную информацию и отвечать на вопросы пользователей о проекте.
Оффтоп и спам в топиках запрещены!
Переводы без официального разрешения на допускаются! Только зарегистрированные пользователи, получившие разрешение на перевод, смогут получить вознаграждение.
Подписи и аватары: 250 тыс. FNT = $100 000 (в ценах ICO)
Регистрация в программе
Приглашаем всех активных пользователей: подключите подпись и аватар FinTab к своему профилю и зарабатывайте FNT токены!
Что нужно делать, чтобы получать еженедельные вознаграждения:
Зарегистрироваться.
Подключить подпись (и аватар) к своему профилю в понедельник, следующий за датой вашей регистрации.
Делать как минимум 10 постов в неделю.
Готовить краткие отчёты с линками и постить их каждое воскресенье в этот топик.
Вознаграждение (за неделю):
Member и Full Member — 80 FNT
Sr. Member — 200 FNT
Hero и Legendary — 350 FNT
Участники с рангом Full Member и выше получают дополнительные 70 FNT еженедельно за установку аватара FinTab в своём профиле.
Условия:
Вознаграждения начисляются в соответствии с рангом участника.
Участники обязуются не снимать подпись/аватар в период действия программы.
Мульти-подписи, другие аватары запрещены.
Участники обязуются публиковать минимум 10 постов в неделю.
Посты в секции форума "Форки" обязательны.
Посты должны соответствовать теме, быть конструктивными и осмысленными, офф-топ не учитывается.
Не учитываются посты в следующих секциях форума: Политика, Новички, Хайпы, Разное (и их аналоги в других локальных форумах).
Не учитываются посты в этом топике (а также в англоязычном баунти-топике FinTab).
Не учитываются посты в любом другом баунти-топике.
Не учитываются посты короче 50 знаков.
Отчетная неделя учитывается: с понедельника по воскресенье.
Пользователи с негативным трастом к участию в программе не допускаются!
Спам и троллинг строго запрещены!
Коды подписей и аватар Контакты
E-mail:
info@fintab.io
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Телеграм-чат
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Сегодня, 17:48