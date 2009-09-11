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[BOUNTY] [ANN] [pre-ICO] FinTab – система учета крипто портфелей

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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#1
 
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
[BOUNTY] [ANN] [pre-ICO] FinTab – система учета крипто портфелей

Bounty программа
Всего будет эмитировано 35 миллионов FinTab токенов (FNT), из них 1 млн FNT зарезервировано на вознаграждения за помощь проекту (bounty).

Веб-сайт || WhitePaper || Bitcointalk


Сроки проведения
Начало bounty: 28 сентября 2017 года.
Окончание bounty: вместе с окончанием pre-ICO 12 ноября 2017 года (на основной этап ICO будет опубликована новая bounty программа).

Бюджет кампании
1 000 000 (1 миллион) FNT токенов = $400 000 (в ценах ICO)
1 FNT = $0.4 (в ценах ICO)

Распределение бюджета:
  • Кампания в Фейсбуке: 18% (180 тыс. FNT)
  • Кампания Вконтакте: 5% (50 тыс. FNT)
  • Кампания в Твиттере: 15% (150 тыс. FNT)
  • Медиа кампания: 25% (250 тыс. FNT)
  • Телеграм кампания: 10% (100 тыс. FNT)
  • Перевод контента: 7% (70 тыс. FNT)
  • Подписи и аватары: 20% (200 тыс. FNT)

Порядок выплат
Вознаграждение будет подсчитываться каждый понедельник после 16:00 UTC.
Первое распределение вознаграждения состоится в понедельник 09.10.2017 г.
Начисление токенов будет произведено после окончания pre-ICO 13.11.2017 г.

Кампания в Фейсбуке: 200 тыс. FNT = $80 000 (в ценах ICO)
Официальное сообщество
Регистрация в программе

Что нужно делать, чтобы получать еженедельные вознаграждения:
  • Зарегистрироваться.
  • Поставить лайк официальному фейсбуку FinTab и поделиться.
  • Ставить лайк и делиться каждым официальным постом FinTab.
  • Сделать пост со ссылкой на топик анонса pre-ICO и с хэштегом #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio.
  • Делать 5 собственных постов в других группах в неделю с хэштегом #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio.

Условия:
  • Как минимум 4-месячный аккаунт, не менее 200 друзей.
  • Допускается только 1 регистрация на одного участника.
  • Учитывается только 1 ваш пост в день, хэштеги #CryptocurrencyPortfolio и #FinTab обязательны.
  • Аккаунт должен насчитывать не менее 80% реальных подписчиков.
  • Не допускается удаление репостов до окончания краудсейла.
  • Величина вознаграждения зависит от числа ваших друзей.
  • Число ваших друзей фиксируется на момент регистрации в программе и в первый день каждой следующей отчётной недели.
  • Отчётная неделя учитывается: с понедельника по воскресенье.

Вознаграждение (за неделю):
  • От 200 до 399 друзей — 50 FNT
  • От 400 до 799 друзей — 90 FNT
  • От 800 до 1499 друзей — 160 FNT
  • От 1500 до 4999 друзей — 300 FNT
  • От 5000 до 9999 друзей — 600 FNT
  • Свыше 10000 друзей — пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать условия.

Кампания Вконтакте: 50 тыс. FNT = $20 000 (в ценах ICO)
Официальное сообщество
Регистрация в программе

Что нужно делать, чтобы получать еженедельные вознаграждения:
  • Зарегистрироваться.
  • Вступить в официальное сообщество FinTab и поделиться.
  • Ставить лайк и делиться каждым официальным постом FinTab.
  • Сделать пост со ссылкой на топик анонса pre-ICO и с хэштегом #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio.
  • Делать 5 собственных постов в других группах в неделю с хэштегом #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio.

Условия:
  • Как минимум 4-месячный аккаунт, не менее 200 друзей.
  • Допускается только 1 регистрация на одного участника.
  • Учитывается только 1 ваш пост в день, хэштеги #CryptocurrencyPortfolio и #FinTab обязательны.
  • Аккаунт должен насчитывать не менее 80% реальных подписчиков.
  • Не допускается удаление репостов до окончания краудсейла.
  • Величина вознаграждения зависит от числа ваших друзей.
  • Число ваших друзей фиксируется на момент регистрации в программе и в первый день каждой следующей отчетной недели.
  • Отчетная неделя учитывается: с понедельника по воскресенье.

Вознаграждение (за неделю):
  • От 200 до 399 друзей — 40 FNT
  • От 400 до 799 друзей — 70 FNT
  • От 800 до 1499 друзей — 130 FNT
  • От 1500 до 4999 друзей — 233 FNT
  • От 5000 до 9999 друзей — 420 FNT
  • Свыше 10000 друзей — пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать условия.

Кампания в Твиттере: 150 тыс. FNT = $60 000 (в ценах ICO)
Официальное сообщество
Регистрация в программе

Что нужно делать, чтобы получать еженедельные вознаграждения:
  • Зарегистрироваться.
  • Подписаться на официальный Твиттер FinTab.
  • Сделать твит со ссылкой на топик анонса pre-ICO и с хэштегом #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio.
  • Ставить лайки официальным твитам.
  • Делать не менее 3-х ретвитов официальных твитов в неделю.
  • Делать 5 собственных твитов в неделю.

Условия:
  • Как минимум 4-месячный аккаунт, не менее 200 подписчиков.
  • Допускается только 1 регистрация на одного участника.
  • Учитывается только 1 ваш твит в день, ссылка @fintab_io и хэштеги #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio обязательны.
  • Не допускается удаление ретвитов до окончания краудсейла.
  • Учитываются только те ретвиты, где поставлены хэштеги #FinTab и #CryptocurrencyPortfolio.
  • Величина вознаграждения зависит от числа ваших подписчиков.
  • Число ваших подписчиков фиксируется на момент регистрации в программе и в первый день каждой следующей отчетной недели. Учитываются только реальные подписчики.
  • Отчетная неделя учитывается: с понедельника по воскресенье.

Вознаграждение (за неделю):
  • От 200 до 399 подписчиков — 40 FNT
  • От 400 до 799 подписчиков — 70 FNT
  • От 800 до 1499 подписчиков — 130 FNT
  • От 1500 до 4999 подписчиков — 233 FNT
  • От 5000 до 9999 подписчиков — 420 FNT
  • Свыше 10000 друзей — пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать условия.

Медиа кампания: 250 тыс. FNT = $100 000 (в ценах ICO)
Официальный канал на YouTube
Регистрация в программе

Если вам нравится проект FinTab — напишите пост о нас в вашем блоге, опубликуйте обзор, поделитесь вашей аналитикой или создайте обзорное видео. Все ваши материалы будут оценены по 4-м категориям:
  • Очень высоко: 800 FNT
  • Высоко: *600 FNT
  • Хорошо: *400 FNT
  • Нормально: 200 FNT
Критерием оценки выступает качество опубликованного материала, трафик и значимость для блокчейн-сообщества.

Условия:
  • Допускаются только оригинальные материалы.
  • Объём минимум 1500 знаков для постов/статей.
  • В материалах должны присутствовать ссылки на официальный сайт FinTab, официальные страницы в соцсетях, или ссылки на топики форума Bitcointalk.
  • Учитывается только 1 публикация на блогах Golos, Medium, Steemit, Newbium и других блог-платформах (в том числе на собственных сайтах).
  • Длительность видео не менее 2:00 минут.
  • Авторство вашего личного блога должно быть подтверждено.

Специальное вознаграждение:
  • Статья, опубликованная на авторитетном онлайн ресурсе, 10 тыс. знаков и более: *3000 FNT.
  • Оригинальное видео с высокими показателями трафика, длительность 5 минуты и более: 3000 FNT.
  • Чтобы подтвердить авторство, пожалуйста укажите ваш никнейм пользователя Bitcointalk в подписи к статье или видео.

Телеграм кампания: 100 тыс. FNT = $40 000 (в ценах ICO)
Официальный Telegram-канал
Официальный Telegram-чат
Регистрация в программе

Что нужно делать, чтобы получать еженедельные вознаграждения:
Условия:
  • Как минимум 4-месячный аккаунт, не менее 200 пользователей.
  • Допускается только 1 регистрация на одного участника.
  • Учитывается только 1 ваш пост в день, ссылки на официальный веб-сайт и официальный Telegram-канал и официальный Telegram-чат обязательны.
  • Канал/чат должен насчитывать не менее 80% реальных подписчиков.
  • Не допускается удаление записей до окончания краудсейла.
  • Величина вознаграждения зависит от числа пользователей.
  • Число ваших пользователей фиксируется на момент регистрации в программе и в первый день каждой следующей отчетной недели.
  • Авторство вашего канала/чата должно быть подтверждено.
  • Отчетная неделя учитывается: с понедельника по воскресенье.

Вознаграждение (за неделю):
  • От 200 до 399 пользователей — 40 FNT
  • От 400 до 799 пользователей — 70 FNT
  • От 800 до 1499 пользователей — 130 FNT
  • От 1500 до 4999 пользователей — 233 FNT
  • От 5000 до 9999 пользователей — 420 FNT
  • Свыше 10000 пользователей — пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать условия.

Перевод контента: 100 тыс. FNT = $40 000 (в ценах ICO)
Регистрация в программе

Зарабатывайте FNT токены, участвуя в программе переводов официальных топиков ANN и BOUNTY, WhitePaper, веб-сайта и мобильного приложения. Поддерживайте активность в топиках и получайте дополнительные бонусы.

Вознаграждения:
  • WhitePaper: *400 FNT
  • Веб-сайт: *300 FNT
  • Мобильное приложение: 180 FNT
  • Топик ANN + BOUNTY: 350 FNT
  • Координирование топиков: 5 FNT за качественный пост.

Условия:
  • К участию в программе допускаются только опытные переводчики.
  • Один перевод на одного участника программы.
  • К переводу предлагаются 2 официальных топика форума, ANN и BOUNTY, отдельный перевод топиков не допускается.
  • Качество перевода будет проверено.
  • Переводчик обязан поддерживать активность в топиках, публиковать официальную информацию и отвечать на вопросы пользователей о проекте.
  • Оффтоп и спам в топиках запрещены!
  • Переводы без официального разрешения на допускаются! Только зарегистрированные пользователи, получившие разрешение на перевод, смогут получить вознаграждение.

Подписи и аватары: 250 тыс. FNT = $100 000 (в ценах ICO)
Регистрация в программе

Приглашаем всех активных пользователей: подключите подпись и аватар FinTab к своему профилю и зарабатывайте FNT токены!

Что нужно делать, чтобы получать еженедельные вознаграждения:
  • Зарегистрироваться.
  • Подключить подпись (и аватар) к своему профилю в понедельник, следующий за датой вашей регистрации.
  • Делать как минимум 10 постов в неделю.
  • Готовить краткие отчёты с линками и постить их каждое воскресенье в этот топик.

Вознаграждение (за неделю):
  • Member и Full Member — 80 FNT
  • Sr. Member — 200 FNT
  • Hero и Legendary — 350 FNT
  • Участники с рангом Full Member и выше получают дополнительные 70 FNT еженедельно за установку аватара FinTab в своём профиле.

Условия:
  • Вознаграждения начисляются в соответствии с рангом участника.
  • Участники обязуются не снимать подпись/аватар в период действия программы.
  • Мульти-подписи, другие аватары запрещены.
  • Участники обязуются публиковать минимум 10 постов в неделю.
  • Посты в секции форума "Форки" обязательны.
  • Посты должны соответствовать теме, быть конструктивными и осмысленными, офф-топ не учитывается.
  • Не учитываются посты в следующих секциях форума: Политика, Новички, Хайпы, Разное (и их аналоги в других локальных форумах).
  • Не учитываются посты в этом топике (а также в англоязычном баунти-топике FinTab).
  • Не учитываются посты в любом другом баунти-топике.
  • Не учитываются посты короче 50 знаков.
  • Отчетная неделя учитывается: с понедельника по воскресенье.
  • Пользователи с негативным трастом к участию в программе не допускаются!
  • Спам и троллинг строго запрещены!

Коды подписей и аватар




Контакты
E-mail: info@fintab.io
Телеграм-канал
Телеграм-чат
ВК
Facebook
Golos
Steemit
YouTube
Задачи в работе
__________________
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