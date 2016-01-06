Про ICO и баунти

На ICO можно заработать деньги, если выбирать правильно проекты. Но чтобы выбрать правильно в них надо разбираться. Лучше всего разобраться в ICO мне дает возможность открытия тем в разделе ICO.
Ведь прежде чем я открою тему, прежде чем напишу, я все изучу.
Теоретически открытие темы на MMGP совпадает с баунти по блогам. Но не всегда. Таким образом, открыв тему ICO на MMGP можно еще получить токены по баунти. Но внимательно надо читать условия баунти.
По всем своим новым темам по ICO я специально стала указывать в конце темы ссылку на баунти. Если вдруг идея ICO вас заинтересовала, вы можете принять участие в баунти.
Я думаю это будет интересно. К тому же вначале у вас появится возможность изучить тему, а уже потом принимать решение, а стоит ли лезть в баунти. Я стараюсь размещать в разделе ICO.
наиболее свежие проекты, чтобы у вас было больше возможностей по баунти. И сразу же все перевожу, чтобы вы лучше для себя уяснили смысл проекта и поняли, насколько идея вам интересна и стоит ли присматриваться к этому проекту. Если что меня дополнительно заинтересует, я буду развивать тему по мере развития проекта.
В принципе о многом я уже открыто говорила и ничего особо не скрываю
Если вас эта тема интересует, то советую вам также прочитать то, о чем я уже раннее говорила:
Как я выбираю ICO на конкретных примерах. На что обращать внимание при выборе ICO.
Бесплатная раздача токенов. Стоит ли гнаться за халявой?
Change Bank - взляд, который перевернет представления о банкинге.
Популярный проект Comsa запустил баунти компанию.
ICO и crowdsale - всегда ли толпа права?
Новая тенденция: когда под личиной ICO прячется хайп.
Bounty компании: ожидание и реальность
Альтернативное баунти. Мой опыт.
Как отличить перспективный ICO от финансовой пирамиды?
Заработок на ICO без вложений, bounty программы. Насколько реально заработать деньги.
Сколько можно заработать на баунти в ICO и чем они отличаются от партнерок