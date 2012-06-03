M-Makler LTD - m-mak.biz

Я не админ/владелец проекта, проект M-Makler LTD добавлен на мониторинг
Старт 23.08.17
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Описание:
M-MAKLER LTD это компания, которая постоянно работает со своим растущим капиталом. Денежный пакет пополняется за счет операций в различных финансовых сферах (форекс, криптовалютные биржи, недвижимость и др.).
Каждый инвестор становится держателем части нашего капитала и получает за это дивиденды, в соответствии с выбранным тарифным планом. Нашим участникам достаточно зарегистрироваться и сделать депозит, чтобы получать ежедневную прибыль. Для активных участников, со своими инвестиционными командами, есть выгодная партнерская программа.
Так же мы открыты для сотрудничества, сферы интересов могут быть абсолютно разными, пишите.
Инвестиционные планы:
1.2.5% в день на 10 дней
2.5% в день на 10 дней
3.7.5% в день на 10 дней
4.10% в день на 10 дней
Мин/макс депозит:
9$/19999$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash
Выплаты:
инстант
Реф.система:
8-2-1-1%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
09.28.17 13:39 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14711884 from U4731311. Batch: 189504445. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to M-MAKLER LTD User monitorinvestnet.