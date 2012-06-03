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M-Makler LTD - m-mak.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:52
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,824
Благодарностей: 2,516
Записей в блоге: 35
УГ: 24
КП: 0.329
подарки
M-Makler LTD - m-mak.biz
Я не админ/владелец проекта, проект M-Makler LTD добавлен на мониторинг

Старт 23.08.17



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Описание:

M-MAKLER LTD это компания, которая постоянно работает со своим растущим капиталом. Денежный пакет пополняется за счет операций в различных финансовых сферах (форекс, криптовалютные биржи, недвижимость и др.).
Каждый инвестор становится держателем части нашего капитала и получает за это дивиденды, в соответствии с выбранным тарифным планом. Нашим участникам достаточно зарегистрироваться и сделать депозит, чтобы получать ежедневную прибыль. Для активных участников, со своими инвестиционными командами, есть выгодная партнерская программа.
Так же мы открыты для сотрудничества, сферы интересов могут быть абсолютно разными, пишите.

Инвестиционные планы:

1.2.5% в день на 10 дней
2.5% в день на 10 дней
3.7.5% в день на 10 дней
4.10% в день на 10 дней

Мин/макс депозит: 9$/19999$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 8-2-1-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

09.28.17 13:39 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14711884 from U4731311. Batch: 189504445. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to M-MAKLER LTD User monitorinvestnet.
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 16:59
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 15,037
Благодарностей: 6,281
УГ: 59
КП: 0.136
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: M-Makler LTD - m-mak.biz
хм приятная цветовая гамма- аквамарин почти, цвет морской волны.
странно, что я его раньше не видел, грин есть.
Цитата:
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m-mak.biz - Licensed
Цитата:
IP Address 185.186.52.126 is hosted on a dedicated server
IP Location United Kingdom - England - Hoxton - Genius Security Ltd
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Ярослав Яценко на форуме  
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