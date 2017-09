NikNak67 Monitor-Invest.net



M-Makler LTD - m-mak.biz



M-MAKLER LTD это компания, которая постоянно работает со своим растущим капиталом. Денежный пакет пополняется за счет операций в различных финансовых сферах (форекс, криптовалютные биржи, недвижимость и др.).

Каждый инвестор становится держателем части нашего капитала и получает за это дивиденды, в соответствии с выбранным тарифным планом. Нашим участникам достаточно зарегистрироваться и сделать депозит, чтобы получать ежедневную прибыль. Для активных участников, со своими инвестиционными командами, есть выгодная партнерская программа.

Так же мы открыты для сотрудничества, сферы интересов могут быть абсолютно разными, пишите.



1.2.5% в день на 10 дней

2.5% в день на 10 дней

3.7.5% в день на 10 дней

4.10% в день на 10 дней



Мин/макс депозит: 9$/19999$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash



Выплаты: инстант



Реф.система: 8-2-1-1%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,







