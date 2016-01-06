[Pre-ICO][ICO] Crypterium 31.10.17 - 13.01.18

Сайт проекта https://crypterium.io/
Старт 31 октября 2017
Окончание 13 января 2018
Революционный цифровой криптобанк с кредитным токеном и открытой платформой
Криптобанк доступен для всех
Через 8 лет объем криптоэкономики превысит 10 триллионов долларов. Криптобанки станут краеугольным камнем в отношениях между децентрализованной экономикой и будущей повседневной жизнью, расширяя платежную инфраструктуру и возможности, создавая новое видение для криптовалютных платежей и снижая процентные ставки. Crypterium является криптобанком такого будущего уже сегодня.
Ведущий Cryptobank для Криптоэкономик
и
Crypterium направлен на предоставление комплексных вертикально интегрированных услуг, рассматривает вопрос о сотрудничестве с другими криптовалютами и командами энтузиастов блокчейн.
Мгновенные платежи в криптовалютах и токенах
Программы лояльности и cashback
Банк и виртуальная карта, а также NFC, QR, ApplePay, AndroidPay
Полный контроль над выплатами по подписке
Обмен валют и трансграничные переводы
Интеграция с существующим программным обеспечением POS
и оборудованим
Специализированные решения для приема платежей в электронной коммерции, розничной торговле, HoReCa, SMB и многих других сферах
Встроенные маркетинговые услуги и услуги лояльности
Онлайн учет
Платформа OpenAPI для криптовалют, разработка программного обеспечения решений
Универсальная платформа разработки решений для будущей криптоэкономики
Обширная поддержка всех продуктов и услуг Crypterium
Пользовательская база клиентов Crypterium
AppStore для розничных продуктов криптовалюты
Глобальная серверная инфраструктура Crypterium
Кредитные решения и обмен
Технология токенов для кредитования на основе blockchain
— необеспеченные кредиты или кредиты, обеспеченные залогом
- Обмен валютными кредитными токенами
— Встроенная платформа для подсчета очков на блокчейн
Детали ICO
24 октября 2017
- регистрация держателей токенов
31 октября 10:00:00 Дополнительные бонусы
30 000+ купленных токенов +33%
10 000+ купленных токенов +26%
3 000+ купленных токенов +23%
0+ купленных токенов +20%
1 ноября — 27 ноября
Бонусы
1 ноября — 6 ноября +20%
7 ноября — 13 ноября +15%
14 ноября — 18 ноября +10%
19 ноября — 23 ноября +6%
24 ноября — 27 ноября +3%
28 ноября 2017 — 13 января 2018 - торговля без бонуса
Финансовые цели ICO и соответствующие результаты
Создание мобильного банка Crypterium 500 BTC
— Мобильный кошелек
— Процессинговый центр
— Мгновенный обмен фиатных денег на криптовалюту и обратно
— P2P переводы
— Интеграция с инфраструктурой частичной оплатой криптовалютой
- Интеграция с услугами по управлению подписками
Реализация решения по криптоплатежам 1 500 BTC
- Интеграция с глобальным ПО POS
- Внедрение бесконтактных платежных решений для криптовалют и электронной коммерции
- Расчет фиатными деньгами и криптовалютный расчет
- Внедрение технологии Crypterium SX
— Расширение охвата инфраструктуры Crypterium
Разработка и продвижение платформы OpenAPI 3 000 BTC
- Децентрализованная серверная инфраструктура
- Осуществление платежей и транзакций OpenAPI
- Поддержка интеграции с Exchange
- Открытая система обработки корпоративных проектов
- Лояльность и маркетинговая поддержка встроенных систем
- Единые стандарты работы с криптовалютой
Развитие дополнительных услуг.
AppStore решения для blockchain и криптовалюты 6 000 BTC
— AppStore для продуктов на основе OpenAPI
— Мобильные приложения для покупки
- Спонсорство развития дополнительных услуг
— Принятые платформы и расширение услуг
- Интеграция с подавляющим большинством ключевых криптовалютных проектов
Создание протоколов кредитного токена и торговля на валютных биржах
10 000 BTC
Кредиты, обеспеченные залогом
- Интеграция с платформами оценки
— Формирование собственной оценочной платформы
— Биржевое развитие кредитного токена
- Алгоритмы и механика саморегулирования кредитного токена
- обмен валют
Лицензирование Crypterium как европейского банка. Лоббирование интересов сообщества blockchain 14 500 BTC
— Получение банковской лицензии
— Дальнейшая интеграция с блокчейн проектами
— Международная ассоциация развития криптоэкономики
- Финансирование лоббирования интересов blockchain сообщества
Стоимость 1 токена CRYPT
: 0. 0001 BTC
Продолжительность ICO:
75 дней с возможностью досрочного автоматического завершения по выполнению задач ICO
Расширение целей после старта ICO:
Не возможно
Техническое ограничение количества токенов
: 300 000 000
Регулируемая эмиссия:
Все не использованные токены будут уничтожены, дополнительный выпуск токенов запрещен.
Способы приобретения токенов:
Bitcoin (ВТC), Ethereum (ETH), bank card Visa/Mastercard (любая страна выпуска, любая валюта)
Распределение токенов:
70%
сообществу
15%
резервный фонд
9%
основатели и команда
3%
советники
3%
баунти
Сайт проекта: https://crypterium.io/
WhitePaper: https://crypterium.io/wp/
Контакты: https://twitter.com/crypterium_io
https://t.me/crypterium
https://www.facebook.com/crypterium.io
добавлено через 11 минут
Баунти программа пока не открыта, но сейчас можно разместить свою подпись на BitcoinTalk https://bitcointalk.org/index.php?topic=2214118.0