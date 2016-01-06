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[Pre-ICO][ICO] Crypterium 31.10.17 - 13.01.18

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#1
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 5,050
Благодарностей: 2,029
УГ: 31
Записей в CT-блоге: 4
Подписок CT: 2
КП: 0.252
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[Pre-ICO][ICO] Crypterium 31.10.17 - 13.01.18
Сайт проекта https://crypterium.io/
Старт 31 октября 2017
Окончание 13 января 2018



Революционный цифровой криптобанк с кредитным токеном и открытой платформой

Криптобанк доступен для всех
Через 8 лет объем криптоэкономики превысит 10 триллионов долларов. Криптобанки станут краеугольным камнем в отношениях между децентрализованной экономикой и будущей повседневной жизнью, расширяя платежную инфраструктуру и возможности, создавая новое видение для криптовалютных платежей и снижая процентные ставки. Crypterium является криптобанком такого будущего уже сегодня.

Ведущий Cryptobank для Криптоэкономики
Crypterium направлен на предоставление комплексных вертикально интегрированных услуг, рассматривает вопрос о сотрудничестве с другими криптовалютами и командами энтузиастов блокчейн.

Мгновенные платежи в криптовалютах и токенах

Программы лояльности и cashback

Банк и виртуальная карта, а также NFC, QR, ApplePay, AndroidPay

Полный контроль над выплатами по подписке

Обмен валют и трансграничные переводы

Интеграция с существующим программным обеспечением POS
и оборудованим

Специализированные решения для приема платежей в электронной коммерции, розничной торговле, HoReCa, SMB и многих других сферах

Встроенные маркетинговые услуги и услуги лояльности

Онлайн учет

Платформа OpenAPI для криптовалют, разработка программного обеспечения решений

Универсальная платформа разработки решений для будущей криптоэкономики

Обширная поддержка всех продуктов и услуг Crypterium

Пользовательская база клиентов Crypterium

AppStore для розничных продуктов криптовалюты

Глобальная серверная инфраструктура Crypterium

Кредитные решения и обмен

Технология токенов для кредитования на основе blockchain

— необеспеченные кредиты или кредиты, обеспеченные залогом
- Обмен валютными кредитными токенами
— Встроенная платформа для подсчета очков на блокчейн

Детали ICO


24 октября 2017 - регистрация держателей токенов
31 октября 10:00:00 Дополнительные бонусы

30 000+ купленных токенов +33%
10 000+ купленных токенов +26%
3 000+ купленных токенов +23%
0+ купленных токенов +20%

1 ноября — 27 ноября
Бонусы
1 ноября — 6 ноября +20%
7 ноября — 13 ноября +15%
14 ноября — 18 ноября +10%
19 ноября — 23 ноября +6%
24 ноября — 27 ноября +3%
28 ноября 2017 — 13 января 2018 - торговля без бонуса

Финансовые цели ICO и соответствующие результаты
Создание мобильного банка Crypterium 500 BTC

— Мобильный кошелек
— Процессинговый центр
— Мгновенный обмен фиатных денег на криптовалюту и обратно
— P2P переводы
— Интеграция с инфраструктурой частичной оплатой криптовалютой
- Интеграция с услугами по управлению подписками

Реализация решения по криптоплатежам 1 500 BTC

- Интеграция с глобальным ПО POS
- Внедрение бесконтактных платежных решений для криптовалют и электронной коммерции
- Расчет фиатными деньгами и криптовалютный расчет
- Внедрение технологии Crypterium SX
— Расширение охвата инфраструктуры Crypterium

Разработка и продвижение платформы OpenAPI 3 000 BTC

- Децентрализованная серверная инфраструктура
- Осуществление платежей и транзакций OpenAPI
- Поддержка интеграции с Exchange
- Открытая система обработки корпоративных проектов
- Лояльность и маркетинговая поддержка встроенных систем
- Единые стандарты работы с криптовалютой

Развитие дополнительных услуг.
AppStore решения для blockchain и криптовалюты 6 000 BTC

— AppStore для продуктов на основе OpenAPI
— Мобильные приложения для покупки
- Спонсорство развития дополнительных услуг
— Принятые платформы и расширение услуг
- Интеграция с подавляющим большинством ключевых криптовалютных проектов

Создание протоколов кредитного токена и торговля на валютных биржах
10 000 BTC

Кредиты, обеспеченные залогом
- Интеграция с платформами оценки
— Формирование собственной оценочной платформы
— Биржевое развитие кредитного токена
- Алгоритмы и механика саморегулирования кредитного токена
- обмен валют

Лицензирование Crypterium как европейского банка. Лоббирование интересов сообщества blockchain 14 500 BTC

— Получение банковской лицензии
— Дальнейшая интеграция с блокчейн проектами
— Международная ассоциация развития криптоэкономики
- Финансирование лоббирования интересов blockchain сообщества


Стоимость 1 токена CRYPT: 0. 0001 BTC
Продолжительность ICO: 75 дней с возможностью досрочного автоматического завершения по выполнению задач ICO
Расширение целей после старта ICO: Не возможно
Техническое ограничение количества токенов: 300 000 000
Регулируемая эмиссия: Все не использованные токены будут уничтожены, дополнительный выпуск токенов запрещен.
Способы приобретения токенов: Bitcoin (ВТC), Ethereum (ETH), bank card Visa/Mastercard (любая страна выпуска, любая валюта)



Распределение токенов:

70% сообществу
15% резервный фонд
9% основатели и команда
3% советники
3% баунти
Сайт проекта: https://crypterium.io/
WhitePaper: https://crypterium.io/wp/
Контакты: https://twitter.com/crypterium_io
https://t.me/crypterium
https://www.facebook.com/crypterium.io

добавлено через 11 минут
Баунти программа пока не открыта, но сейчас можно разместить свою подпись на BitcoinTalk https://bitcointalk.org/index.php?topic=2214118.0
__________________
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
veranika55 на форуме  
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