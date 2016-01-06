Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 17:48 Сегодня, 17:48 Сегодня, 16:46 #1 veranika55 Премиум



Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 5,050 Благодарностей: 2,029 УГ: 31 Записей в CT -блоге: 4 Подписок CT: 2 КП: 0.252 подарки [Pre-ICO][ICO] Crypterium 31.10.17 - 13.01.18

Старт 31 октября 2017

Окончание 13 января 2018







Революционный цифровой криптобанк с кредитным токеном и открытой платформой



Криптобанк доступен для всех

Через 8 лет объем криптоэкономики превысит 10 триллионов долларов. Криптобанки станут краеугольным камнем в отношениях между децентрализованной экономикой и будущей повседневной жизнью, расширяя платежную инфраструктуру и возможности, создавая новое видение для криптовалютных платежей и снижая процентные ставки. Crypterium является криптобанком такого будущего уже сегодня.



Ведущий Cryptobank для Криптоэкономики

Crypterium направлен на предоставление комплексных вертикально интегрированных услуг, рассматривает вопрос о сотрудничестве с другими криптовалютами и командами энтузиастов блокчейн.



Мгновенные платежи в криптовалютах и токенах



Программы лояльности и cashback



Банк и виртуальная карта, а также NFC, QR, ApplePay, AndroidPay



Полный контроль над выплатами по подписке



Обмен валют и трансграничные переводы



Интеграция с существующим программным обеспечением POS

и оборудованим



Специализированные решения для приема платежей в электронной коммерции, розничной торговле, HoReCa, SMB и многих других сферах



Встроенные маркетинговые услуги и услуги лояльности



Онлайн учет



Платформа OpenAPI для криптовалют, разработка программного обеспечения решений



Универсальная платформа разработки решений для будущей криптоэкономики



Обширная поддержка всех продуктов и услуг Crypterium



Пользовательская база клиентов Crypterium



AppStore для розничных продуктов криптовалюты



Глобальная серверная инфраструктура Crypterium



Кредитные решения и обмен



Технология токенов для кредитования на основе blockchain



— необеспеченные кредиты или кредиты, обеспеченные залогом

- Обмен валютными кредитными токенами

— Встроенная платформа для подсчета очков на блокчейн



Детали ICO





24 октября 2017 - регистрация держателей токенов

31 октября 10:00:00 Дополнительные бонусы



30 000+ купленных токенов +33%

10 000+ купленных токенов +26%

3 000+ купленных токенов +23%

0+ купленных токенов +20%



1 ноября — 27 ноября

Бонусы

1 ноября — 6 ноября +20%

7 ноября — 13 ноября +15%

14 ноября — 18 ноября +10%

19 ноября — 23 ноября +6%

24 ноября — 27 ноября +3%

28 ноября 2017 — 13 января 2018 - торговля без бонуса



Финансовые цели ICO и соответствующие результаты

Создание мобильного банка Crypterium 500 BTC



— Мобильный кошелек

— Процессинговый центр

— Мгновенный обмен фиатных денег на криптовалюту и обратно

— P2P переводы

— Интеграция с инфраструктурой частичной оплатой криптовалютой

- Интеграция с услугами по управлению подписками



Реализация решения по криптоплатежам 1 500 BTC



- Интеграция с глобальным ПО POS

- Внедрение бесконтактных платежных решений для криптовалют и электронной коммерции

- Расчет фиатными деньгами и криптовалютный расчет

- Внедрение технологии Crypterium SX

— Расширение охвата инфраструктуры Crypterium



Разработка и продвижение платформы OpenAPI 3 000 BTC



- Децентрализованная серверная инфраструктура

- Осуществление платежей и транзакций OpenAPI

- Поддержка интеграции с Exchange

- Открытая система обработки корпоративных проектов

- Лояльность и маркетинговая поддержка встроенных систем

- Единые стандарты работы с криптовалютой



Развитие дополнительных услуг.

AppStore решения для blockchain и криптовалюты 6 000 BTC



— AppStore для продуктов на основе OpenAPI

— Мобильные приложения для покупки

- Спонсорство развития дополнительных услуг

— Принятые платформы и расширение услуг

- Интеграция с подавляющим большинством ключевых криптовалютных проектов



Создание протоколов кредитного токена и торговля на валютных биржах

10 000 BTC



Кредиты, обеспеченные залогом

- Интеграция с платформами оценки

— Формирование собственной оценочной платформы

— Биржевое развитие кредитного токена

- Алгоритмы и механика саморегулирования кредитного токена

- обмен валют



Лицензирование Crypterium как европейского банка. Лоббирование интересов сообщества blockchain 14 500 BTC



— Получение банковской лицензии

— Дальнейшая интеграция с блокчейн проектами

— Международная ассоциация развития криптоэкономики

- Финансирование лоббирования интересов blockchain сообщества





Стоимость 1 токена CRYPT: 0. 0001 BTC

Продолжительность ICO: 75 дней с возможностью досрочного автоматического завершения по выполнению задач ICO

Расширение целей после старта ICO: Не возможно

Техническое ограничение количества токенов: 300 000 000

Регулируемая эмиссия: Все не использованные токены будут уничтожены, дополнительный выпуск токенов запрещен.

Способы приобретения токенов: Bitcoin (ВТC), Ethereum (ETH), bank card Visa/Mastercard (любая страна выпуска, любая валюта)







Распределение токенов:



70% сообществу

15% резервный фонд

9% основатели и команда

3% советники

3% баунти

Сайт проекта:

WhitePaper:

Контакты:

https://t.me/crypterium

https://www.facebook.com/crypterium.io



добавлено через 11 минут

Баунти программа пока не открыта, но сейчас можно разместить свою подпись на BitcoinTalk Сайт проекта https://crypterium.io/ Старт 31 октября 2017Окончание 13 января 2018Революционный цифровой криптобанк с кредитным токеном и открытой платформойЧерез 8 лет объем криптоэкономики превысит 10 триллионов долларов. Криптобанки станут краеугольным камнем в отношениях между децентрализованной экономикой и будущей повседневной жизнью, расширяя платежную инфраструктуру и возможности, создавая новое видение для криптовалютных платежей и снижая процентные ставки. Crypterium является криптобанком такого будущего уже сегодня.Crypterium направлен на предоставление комплексных вертикально интегрированных услуг, рассматривает вопрос о сотрудничестве с другими криптовалютами и командами энтузиастов блокчейн.Банк и виртуальная карта, а также NFC, QR, ApplePay, AndroidPay— необеспеченные кредиты или кредиты, обеспеченные залогом- Обмен валютными кредитными токенами— Встроенная платформа для подсчета очков на блокчейн- регистрация держателей токенов30 000+ купленных токенов10 000+ купленных токенов3 000+ купленных токенов0+ купленных токенов1 ноября — 6 ноября +20%7 ноября — 13 ноября +15%14 ноября — 18 ноября +10%19 ноября — 23 ноября +6%24 ноября — 27 ноября +3%28 ноября 2017 — 13 января 2018 - торговля без бонуса— Мобильный кошелек— Процессинговый центр— Мгновенный обмен фиатных денег на криптовалюту и обратно— P2P переводы— Интеграция с инфраструктурой частичной оплатой криптовалютой- Интеграция с услугами по управлению подписками- Интеграция с глобальным ПО POS- Внедрение бесконтактных платежных решений для криптовалют и электронной коммерции- Расчет фиатными деньгами и криптовалютный расчет- Внедрение технологии Crypterium SX— Расширение охвата инфраструктуры Crypterium- Децентрализованная серверная инфраструктура- Осуществление платежей и транзакций OpenAPI- Поддержка интеграции с Exchange- Открытая система обработки корпоративных проектов- Лояльность и маркетинговая поддержка встроенных систем- Единые стандарты работы с криптовалютойAppStore решения для blockchain и криптовалюты 6 000 BTC— AppStore для продуктов на основе OpenAPI— Мобильные приложения для покупки- Спонсорство развития дополнительных услуг— Принятые платформы и расширение услуг- Интеграция с подавляющим большинством ключевых криптовалютных проектовКредиты, обеспеченные залогом- Интеграция с платформами оценки— Формирование собственной оценочной платформы— Биржевое развитие кредитного токена- Алгоритмы и механика саморегулирования кредитного токена- обмен валют— Получение банковской лицензии— Дальнейшая интеграция с блокчейн проектами— Международная ассоциация развития криптоэкономики- Финансирование лоббирования интересов blockchain сообщества: 0. 0001 BTC75 дней с возможностью досрочного автоматического завершения по выполнению задач ICOНе возможно: 300 000 000Все не использованные токены будут уничтожены, дополнительный выпуск токенов запрещен.Bitcoin (ВТC), Ethereum (ETH), bank card Visa/Mastercard (любая страна выпуска, любая валюта)сообществурезервный фондоснователи и командасоветникибаунтиСайт проекта: https://crypterium.io/ WhitePaper: https://crypterium.io/wp/ Контакты: https://twitter.com/crypterium_io Баунти программа пока не открыта, но сейчас можно разместить свою подпись на BitcoinTalk https://bitcointalk.org/index.php?topic=2214118.0

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:58 . Причина: Добавлено сообщение Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 17:48 Сегодня, 17:48 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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