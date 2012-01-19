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Россия требует от Греции отдать Винника поскорей ей вместо США

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Старый Сегодня, 16:37
#1
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Россия требует от Греции отдать Винника поскорей ей вместо США


Сегодня газета "Коммерсант" сообщила подробности российского уголовного дела против Александра Винника, против которого ранее США уже выдвинули свои обвинения в отмывании 4 млрд долл США через криптобиржу BTC-E, заодно потребовав его выдачи от Греции, где он сейчас находится под стражей.

Вдруг внезапно выяснилось, что оказывается в Москве против Винника уже некоторое время ведётся расследование уголовного дела о мошенничестве в довольно большом размере - это статья 159 УК РФ. Оказывается Винник сумел через Интернет "увести" денежные средства неназванной организации (её название пока не раскрывается) и естественно с помощью обмана. Всего ему "посчастливилось" урвать себе подобных образом аж 600 000 рублей, что, конечно, просто "семечки" против 4 млрд долларов США, которые он, образно говоря, задолжал США. Мол он обещал поставки оборудования этой организации и по-простому говоря, взял да и "кинул" их на вышеуказанную сумму. После этого, организация, конечно, обратилась в правоохранительные органы за помощью в поимке опасного преступника.

Газета пишет, что заочное обвинение по совершенному преступлению с российской стороны было предъявлено Виннику ещё в начале августа с.г. и параллельно его объявили в международный розыск. 18 августа 2017 г. Генеральная прокуратура РФ сделала запрос в Минюст Греции о выдаче Винника России для вероятного суда над ним на родине в связи заведенным уголовным делом.

Греки отреагировали положительно на представленные от России документы по Виннику и буквально, завтра, 29 сентября, в суде Салоников должно пройти первое заседание по выдаче Винника в руки российского правосудия и СМИ сообщают, что скорее всего завтра же может решится его дальнейшая судьба - всё говорит о том, что он всё же будет в ближайшее время выдан России, а не США. Кстати, ранее он сам уже согласился на добровольную выдачу на родину, а не в Соединенные Штаты Америки, где ему грозит полувековое заключение в тюрьму и штраф в размере 12 млн долл. США за то что он посмел покуситься на деньги американских граждан. По всей вероятности, в России его ждёт более мягкое наказание за "совершенное здесь преступление" - если оно вообще для него будет в смысле реальной отсидки в местах заключения.

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Старый Сегодня, 16:44
#2
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Имя: Влад
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Инвестирую в: Стартапы
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Re: Россия требует от Греции отдать Винника поскорей ей вместо США
Нет, все-таки надо его выдать США.
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Не верьте всему, что вам говорят.
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Старый Сегодня, 16:51
#3
Специалист
 
Имя: Алексей
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Россия требует от Греции отдать Винника поскорей ей вместо США
Последим за делом Винника)
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