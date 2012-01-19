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Что случится с биткоинами после смерти их владельца?

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Старый Сегодня, 16:12
#1
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Что случится с биткоинами после смерти их владельца?

Биткоин - виртуальная форма денег с криптографической защитой. Однако именно это свойство криптовалюты создает риск того, что после смерти ее собственника она становится недоступной.

Это - главная проблема родственников инвесторов в криптовалюту, рынок которой оценивается в $70 млрд.

Биткоины хранятся в виртуальном кошельке, который использует «публичный ключ», видимый всем, как адрес для отправки и получения криптовалюты.

В свою очередь, «личный ключ» дает доступ владельцу кошелька к его содержимому.

Если владелец биткоинов умирает, не передав «личный ключ» наследникам, они рискуют никогда не получить доступа к своему наследству.

Сьюзанн Уолш, специалист по завещаниям Murtha Cullina утверждает, что исполнители последней воли покойного и наследники могут не сохранить «личный ключ», не поняв его предназначения.

Генри Лейбовитц, юрист Proskauer, отмечает, что для получения данных об активах умершего, нотариусы используют налоговые ведомости.

Недавно в Колорадо умер довольно молодой человек, и его родные с удивлением узнали, что он инвестировал в биткоин еще в 2013-м, когда криптовалюта стоила $13, против сегодняшних почти $5,000.

Однако доступа к этому наследству у семьи пока нет.

Семья узнала о том, что покойный покупал биткоины после того, как получила доступ к его банковскому счету, который показал вклады в Coinbase. Они обратились в компанию с просьбой передать им причитающиеся биткоины.

Таким образом, трансфер виртуальной валюты наследникам возможен, однако площадки отказываются обсуждать этот вопрос открыто, опасаясь, что мошенники будут пытаться этим способом похитить биткоины у их законных владельцев.

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Старый Сегодня, 16:14
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 969
Благодарностей: 133
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Re: Что случится с биткоинами после смерти их владельца?
Интересно было почитать о битках в очередной раз.
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