Что случится с биткоинами после смерти их владельца?

Биткоин - виртуальная форма денег с криптографической защитой. Однако именно это свойство криптовалюты создает риск того, что после смерти ее собственника она становится недоступной.
Это - главная проблема родственников инвесторов в криптовалюту, рынок которой оценивается в $70 млрд.
Биткоины хранятся в виртуальном кошельке, который использует «публичный ключ», видимый всем, как адрес для отправки и получения криптовалюты.
В свою очередь, «личный ключ» дает доступ владельцу кошелька к его содержимому.
Если владелец биткоинов умирает, не передав «личный ключ» наследникам, они рискуют никогда не получить доступа к своему наследству.
Сьюзанн Уолш, специалист по завещаниям Murtha Cullina утверждает, что исполнители последней воли покойного и наследники могут не сохранить «личный ключ», не поняв его предназначения.
Генри Лейбовитц, юрист Proskauer, отмечает, что для получения данных об активах умершего, нотариусы используют налоговые ведомости.
Недавно в Колорадо умер довольно молодой человек, и его родные с удивлением узнали, что он инвестировал в биткоин еще в 2013-м, когда криптовалюта стоила $13, против сегодняшних почти $5,000.
Однако доступа к этому наследству у семьи пока нет.
Семья узнала о том, что покойный покупал биткоины после того, как получила доступ к его банковскому счету, который показал вклады в Coinbase. Они обратились в компанию с просьбой передать им причитающиеся биткоины.
Таким образом, трансфер виртуальной валюты наследникам возможен, однако площадки отказываются обсуждать этот вопрос открыто, опасаясь, что мошенники будут пытаться этим способом похитить биткоины у их законных владельцев.
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