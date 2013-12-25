Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,300 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Savion - savion.biz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:31
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,691
Благодарностей: 711
Записей в блоге: 4
УГ: 32
КП: 0.263
подарки
Savion - savion.biz
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!











Старт проекта: 27.09.2017




Цитата:
Мы представляем амбициозную команду, состоящую из профессионалов высокого уровня. Наша цель – продвижение и популяризация любыми доступными нам способами универсальной платформы Savion, криптовалюты нового поколения. Мы создали торговую компанию Savion для участия в биржевых торгах, привлечения и управления инвестиционными активами, а также для получения прибыли на основе волатильности курса Savion и прироста числа пользователей.



Инвестиционные планы:
26% за 30 дней, 10-500$
101% за 183 дня, 100-2000$
230% за 183 дня, 2001-5000$
Депозит включен в ежедневные выплаты
Выплаты от 1$

_________________________

Реф-программа: 5%
Оплата: Payeer, AdvCash
Выплаты: ручные
Верифицированные кошельки






Мой вклад:


The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U6399089->U15598418. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to savion.biz User MONITORHYIP.. Date: 11:39 28.09.17. Batch: 189493676.




__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Долгосрочные Hyip | Hyip умножители | Рефбек до 200% | Верификация проектов
Мониторинг Хайпов вне форума  
Старый Сегодня, 15:51
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,260
Благодарностей: 1,455
УГ: 16
КП: 0.000
подарки
Re: Savion - savion.biz
Вкишлачок отборный
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

KISSKA - ГОРЯЧИЙ БОТ ДЛЯ БЕССОВЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ! +РЭФБЕК!
=Перспективный средник=||=Проект лета 2017=||=Старт Легенды
ssergiuss на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
PM API (STATUS_URL)
От Dok555 в разделе «Perfect Money»
Аватар Oliver Frank
Эксперты предсказали снижение добычи нефти в России
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kral85
Большинство Android-устройств не получают последние обновления безопасности
От kral85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Японские инженеры удвоили КПД солнечных элементов
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар assss
Банки подверглись беспрецедентному набегу мошенников
От assss в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар realnotstory
Почему к кажому новому Форкес брокеру надо относиться настороженно?
От realnotstory в разделе «realnotstory»
.     
Пользователей
424,300
Тем
491,030
Сообщений
12,241,549

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram