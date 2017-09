Savion - savion.biz

Старт проекта: 27.09.2017

Цитата: Мы представляем амбициозную команду, состоящую из профессионалов высокого уровня. Наша цель – продвижение и популяризация любыми доступными нам способами универсальной платформы Savion, криптовалюты нового поколения. Мы создали торговую компанию Savion для участия в биржевых торгах, привлечения и управления инвестиционными активами, а также для получения прибыли на основе волатильности курса Savion и прироста числа пользователей.

Инвестиционные планы:



Мой вклад:

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U6399089->U15598418. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to savion.biz User MONITORHYIP.. Date: 11:39 28.09.17. Batch: 189493676.