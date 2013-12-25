Savion - savion.biz

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 27.09.2017
Цитата:
Мы представляем амбициозную команду, состоящую из профессионалов высокого уровня. Наша цель – продвижение и популяризация любыми доступными нам способами универсальной платформы Savion, криптовалюты нового поколения. Мы создали торговую компанию Savion для участия в биржевых торгах, привлечения и управления инвестиционными активами, а также для получения прибыли на основе волатильности курса Savion и прироста числа пользователей.
Инвестиционные планы:
26% за 30 дней, 10-500$
101% за 183 дня, 100-2000$
230% за 183 дня, 2001-5000$
Депозит включен в ежедневные выплаты
Выплаты от 1$