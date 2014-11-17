Accenture получила патент на технологию «редактируемый блокчейн»

Компания Accenture получила патент, связанный с работой над «редактируемым блокчейном».
Впервые в прошлом году фирма сделала попытку создать блокчейн, который позволил бы сторонам изменять данные в случае ошибок или мошенничества. Это был шаг, который вызвал критику со стороны некоторых наблюдателей, в том числе тех, кто задавался вопросом, зачем нужен распределенный реестр данных, если бы не его защищенные от несанкционированного доступа характеристики.
Тем не менее, полная патентная заявка подробно описывает, как система может работать на практике. В зависимости от обстоятельств секрет, который контролирует ключ, может храниться у одной или нескольких сторон. В некоторых случаях несколько человек могут обладать частями секрета, что означает, что вся группа должна будет санкционировать любой доступ к реестру.
Дэвид Трит, управляющий директор Accenture, сказал, что работа фирмы, относящаяся к редактируемой концепции блокчейна, "сосредоточена на проблеме того, как исправлять вещи, когда они идут не так, чтобы помочь усовершенствовать технологию".
Он заявил: «Это изобретение добавляет набор возможностей, особенно для структур данных на блокчейне, и мы очень рады одобрению патентов. Наша общая цель - использовать инновации DLT, чтобы сделать технологию жизнеспособной для использования ИТ предприятиями».
Трит сказал, что компания все еще разрабатывает продукт, объясняя, что в процессе работы «улучшается прототип». Он также допустил возможность компании в конечном итоге сделать эту технологию с открытым исходным кодом.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru