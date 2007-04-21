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Последствия конфликта Тинькова с Nemagia для его финансового состояния Forbes оценил последствия конфликта Тинькова с Nemagia для его финансового состояния

Претензии Тинькова вызвал 44-минутный ролик, опубликованный на канале Nemagia 8 августа, из-за которого он посчитал себя оскорбленным







Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Издание Forbes обратило внимание на то, как изменилось финансовое благополучие основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова за время его конфликта с авторами YouTube-канала Nemagia, Алексеем Псковитиным и Михаилом Печерским.



Издание отмечает, что материальное положение банкира значительно улучшилось. Так, если по состоянию на 8 августа оно составляло $1,6 млрд, то на 26 сентября - уже $2 млрд. Ростом благосостояния за этот период предприниматель обязан увеличению стоимости акций его банка. Если 8 августа они торговались на уровне $13,15 за штуку, то 27 сентября — уже $17,1 за бумагу, что близко к цене первичного размещения в октябре 2013 года, пишет Forbes.



Таким образом, с финансовой точки зрения конфликт с блогерами не позволяет говорить о каких-либо потерях для Тинькова.



Между тем финансовые эксперты, прокомментировавшие ситуацию, отмечают, что за это время выросли акции не только "Тинькофф банка", но многих других российских банков. Специалисты отмечают рост интереса к российскому банковскому сектору, что связано как с ростом цен на нефть, так действиями ЦБ РФ, который пытается помешать усугублению банковского кризиса.



Они отмечают также, что банк Тинькова дорожает с конца 2015 года. На фоне хорошей отчетности растут процентный, комиссионный, а также доход от торговых операций. Эксперты отмечают беспрецедентно высокий для отрасли рост маржинальности и идущие на его фоне покупки. Еще один возможный фактор успеха банка - хорошие темпы роста клиентской базы и кредитного портфеля.



"Если суммировать, то рост происходит на фоне улучшения качества активов и пассивов, а также клиентских сервисов, в том числе онлайн. На мой взгляд, последний фактор играет все большую роль, ТКС начинает иногда восприниматься как proxy на инновационные решения в финтехе, и его могут покупать просто чтобы оставаться "в технологическом тренде", - говорит директор по инвестициям "Универ Капитал" Дмитрий Александров.



Конфликт банкира с видеоблогерами вызвал вызвал большой общественный резонанс и широко освещался в прессе. Согласно данным системы медиаанализа "СКАН-Интерфакс", в сентябре Олеге Тинькова в российских СМИ упоминали 1916 раз. В контексте конфликта с блогерами из Nemagia - 989 раз.



Как ранее сообщалось, в начале августа Nemagia опубликовала ролик, посвященный Тинькову. В нем они пародировали бизнесмена и его супругу, обвинили банкира в том, что он не платит зарплату сотрудникам, а также дает взятки и обманывает клиентов.



23 августа банк подал иск к блогерам, а спустя еще пять дней, 28 августа, Тиньков подал второй иск к блогерам - о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бизнесмен потребовал, чтобы блогеры удалили "порочащие сведения" и выплатили 500 тыс. рублей моральной компенсации. Однако банкир отметил, что будет готов отказаться от претензий, если блогеры извинятся перед ним и его семьей. Позже соавтор блога Алексей Псковитин стал подозреваемым по этому делу, ранее он проходил по делу в качестве свидетеля.



Однако 25 сентября Тиньков в интервью YouTube-блогеру Амирану Сардарову на канале "Дневник хача" пообещал, что отзовет все иски и заявления в полицию против авторов видеоблога Nemagia даже без их извинений. "Я тебе обещаю, что во вторник (26 сентября - ИФ) я отзову иски все: то есть, и административные, и уголовные. Там уже МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело", - сказал тогда Тиньков.



Позже стало известно, что Тиньков и "Тинькофф банк" действительно подали заявления об отказе по всем искам.



источник Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Издание Forbes обратило внимание на то, как изменилось финансовое благополучие основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова за время его конфликта с авторами YouTube-канала Nemagia, Алексеем Псковитиным и Михаилом Печерским.Издание отмечает, что материальное положение банкира значительно улучшилось. Так, если по состоянию на 8 августа оно составляло $1,6 млрд, то на 26 сентября - уже $2 млрд. Ростом благосостояния за этот период предприниматель обязан увеличению стоимости акций его банка. Если 8 августа они торговались на уровне $13,15 за штуку, то 27 сентября — уже $17,1 за бумагу, что близко к цене первичного размещения в октябре 2013 года, пишет Forbes.Таким образом, с финансовой точки зрения конфликт с блогерами не позволяет говорить о каких-либо потерях для Тинькова.Между тем финансовые эксперты, прокомментировавшие ситуацию, отмечают, что за это время выросли акции не только "Тинькофф банка", но многих других российских банков. Специалисты отмечают рост интереса к российскому банковскому сектору, что связано как с ростом цен на нефть, так действиями ЦБ РФ, который пытается помешать усугублению банковского кризиса.Они отмечают также, что банк Тинькова дорожает с конца 2015 года. На фоне хорошей отчетности растут процентный, комиссионный, а также доход от торговых операций. Эксперты отмечают беспрецедентно высокий для отрасли рост маржинальности и идущие на его фоне покупки. Еще один возможный фактор успеха банка - хорошие темпы роста клиентской базы и кредитного портфеля."Если суммировать, то рост происходит на фоне улучшения качества активов и пассивов, а также клиентских сервисов, в том числе онлайн. На мой взгляд, последний фактор играет все большую роль, ТКС начинает иногда восприниматься как proxy на инновационные решения в финтехе, и его могут покупать просто чтобы оставаться "в технологическом тренде", - говорит директор по инвестициям "Универ Капитал" Дмитрий Александров.Конфликт банкира с видеоблогерами вызвал вызвал большой общественный резонанс и широко освещался в прессе. Согласно данным системы медиаанализа "СКАН-Интерфакс", в сентябре Олеге Тинькова в российских СМИ упоминали 1916 раз. В контексте конфликта с блогерами из Nemagia - 989 раз.Как ранее сообщалось, в начале августа Nemagia опубликовала ролик, посвященный Тинькову. В нем они пародировали бизнесмена и его супругу, обвинили банкира в том, что он не платит зарплату сотрудникам, а также дает взятки и обманывает клиентов.23 августа банк подал иск к блогерам, а спустя еще пять дней, 28 августа, Тиньков подал второй иск к блогерам - о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бизнесмен потребовал, чтобы блогеры удалили "порочащие сведения" и выплатили 500 тыс. рублей моральной компенсации. Однако банкир отметил, что будет готов отказаться от претензий, если блогеры извинятся перед ним и его семьей. Позже соавтор блога Алексей Псковитин стал подозреваемым по этому делу, ранее он проходил по делу в качестве свидетеля.Однако 25 сентября Тиньков в интервью YouTube-блогеру Амирану Сардарову на канале "Дневник хача" пообещал, что отзовет все иски и заявления в полицию против авторов видеоблога Nemagia даже без их извинений. "Я тебе обещаю, что во вторник (26 сентября - ИФ) я отзову иски все: то есть, и административные, и уголовные. Там уже МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело", - сказал тогда Тиньков.Позже стало известно, что Тиньков и "Тинькофф банк" действительно подали заявления об отказе по всем искам.

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