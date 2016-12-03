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Инвестиции в онлайн казино

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 14:52
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.09.2017
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Инвестиции в онлайн казино
Приветствую уважаемых форумчан. В ближайшее время планирую открытия офиса стримеров онлайн казино. Стримеры будут красивые девочки, а покрытие изначально будет занимать 24 часа в сутки и всю русскоязычную аудиторию.

Далее в планах перейти на аудиторию запада и Азии. Работу команды легко котролировать. ВЛожения окупаються в течении нескольких месяцев и далее приносят колосальный доход. Тема новая -в русскоязычном сегменте есть всего несколько стримеров.Доход от одного стримера в русскоязычном сегменте будет составлять от 5000$ в месяц. Стримров будет не больше пят для рынка СНГ.

О более конкретныхцифрах и предложениях, переговоры веду по скайпу или личная встреча. Офис будет в Одессе.

Кого заинтересовало - оставляйте контакты тут или пишите мне в личку.
__________________
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Garant581 на форуме  
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Метки
инвестиции, казино, онлайн казино, прибыль, стартап
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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