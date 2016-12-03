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Инвестиции в онлайн казино
Приветствую уважаемых форумчан. В ближайшее время планирую открытия офиса стримеров онлайн казино. Стримеры будут красивые девочки, а покрытие изначально будет занимать 24 часа в сутки и всю русскоязычную аудиторию.
Далее в планах перейти на аудиторию запада и Азии. Работу команды легко котролировать. ВЛожения окупаються в течении нескольких месяцев и далее приносят колосальный доход. Тема новая -в русскоязычном сегменте есть всего несколько стримеров.Доход от одного стримера в русскоязычном сегменте будет составлять от 5000$ в месяц. Стримров будет не больше пят для рынка СНГ.
О более конкретныхцифрах и предложениях, переговоры веду по скайпу или личная встреча. Офис будет в Одессе.
Кого заинтересовало - оставляйте контакты тут или пишите мне в личку.