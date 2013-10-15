Биткоин игра для Ваших детей

СoinBella
- заработок биткоинов в стиле онлайн игры
Собираемые сатоши будут зачислены на ваш баланс счета CoinBella мгновенно, когда вы закончите уровень. Вы будете получать деньги только один раз в день. Завершение более одного уровня не даст вам дополнительных вознаграждений. Завершение того же или нового уровня за другой день даст вам вознаграждение снова начислено. Фактические монеты, которые вы собираете через уровень, будут зачислены как satoshi на ваш баланс. Как только игра будет установлена. Вам не нужно входить в свою учетную запись на CoinBella, чтобы получить кредит. Вы можете держать игру на рабочем столе, чтобы ваши дети зарабатывали, играя каждый день!
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