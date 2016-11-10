Инветиционная компания Барри Силберта отозвала заявку на открытие биткоин-ETF

Компания Барри Силберта Grayscale Investments распространила заявление, в котором говорится, что Нью—Йоркская фондовая биржа отозвала заявку на размещение акций Bitcoin Investment Trust, ранее направленную в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Заявка на регистрацию акций биржевого инвестиционного фонда (ETF), основным методом расчета которого должен стать биткоин, была подана Grayscale Investments в январе 2017 года. Инвестиционной целью предприятия называлось отображение доходности биткоина согласно индексу TradeBlock XBX. Размещение акций планировалось на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), также предполагается включение фонда в индекс NYSE ARCA Tech 100 Index.
Однако, как отмечает Grayscale Investments, ранее в этом году SEC уже отклонила две подобные заявки на включение продуктов на основе цифровых валют. Речь идет о биткоин-ETF братьев Уинклвоссов и аналогичном фонде SolidX Bitcoin Trust, которые, как и Grayscale Investments, подавали заявку на основании Правила SEC под номером 19b‑4.
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«Grayscale Investments внимательно следит за развитием событий на рынках цифровых валют, и хотя прогресс в их регулировании идет быстрыми темпами, в данный момент мы не видим достаточных оснований, которые бы говорили о готовности SEC одобрить заявку Bitcoin Investment Trust согласно правилу 19b‑4», — говорится в заявлении.
Компания подчеркивает, что намерена продолжать диалог с SEC и пристально следить за развитием событий, чтобы быть готовой к подаче новой заявки, когда для этого появятся необходимые условия. В настоящий момент Grayscale Investments, однако, не может прогнозировать, когда именно это может произойти.
Grayscale Investments была основана в 2013 году и является подразделением Digital Currency Group – возглавляемой Барри Силбертом компании, известной своими многочисленными инвестициями в биткоин- и блокчейн-стартапы.