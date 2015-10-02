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Блокчейн будет использоваться для осуществления платежей между банками Канады и США

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Блокчейн будет использоваться для осуществления платежей между банками Канады и США


Американское новостное агентство Рейтерс сообщило, что ведущий банк Канады Ройял Бэнк оф Канада (Royal Bank of Canada) проводит в настоящее время эксперимент в рамках которого для осуществления межбанковских платежей используется технология блокчейн, а сами платежи проводятся с банками США.

Как в связи с этим заявил г-н Мартин Уаулдбергер, который является вице-президентом Royal Bank of Canada по внедрению новых технологий, использование блокчейна сделает процессинг платежей быстрее, плюс упроститься их обработка. Кроме того, сами банки будут нести меньше расходов на их обслуживание.

Работой по внедрению блокчейна в межбанковские платежи на протяжении последних нескольких месяцев занимался специально созданный для этого исследовательский центр Royal Bank of Canada и при этом он использовал компьютерные программы с открытым исходным кодом от блокчейн-консорциума Hyperledger.

Сообщается, что ранее, специалисты канадского банка, в течение некоторого времени занимались интеграцией блокчейна в уже работающие системы и наконец добились того, что к настоящему моменту их технология полностью копирует основной реестр Royal Bank of Canada и сотрудники этого банковского учреждения могут следить за осуществляемыми платежами между Канадой и США в режиме реального времени. То есть всё теперь успешно работает и межбанковские платежи отправляются и доходят.

По словам г-на Уайлдбергера: "Перед нами стояла задача создания дублирующего реестра для того, чтобы показать весь глубокий потенциал этой технологии, которую мы пока еще дорабатываем до конца и мы с этой задачей практически справились".

Стоит отдельно отметить, что ещё 4 месяца тому назад, канадский ЦБ заявлял, что не намерен использовать блокчейн в межбанковских платежных системах, поскольку по его мнению руководства главного финрегулятора этой страны такой подход был слишком трудозатратным. Но как видим специалисты Royal Bank of Canada смогли фактически опровергнуть это мнение ЦБ Канады.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59ccd053645ad
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