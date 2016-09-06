Проект Cindicator успешно завершиПроект Cindicator, разрабатывающий децентрализованну

Проект Cindicator, разрабатывающий децентрализованную аналитическую платформу на базе так называемого “гибридного интеллекта”, объявил в своем блоге об успешном завершении своего краудсейла.
Сама кампания была отмечена необычной организацией. В отличие от большинства проектов, проводящих распродажи токенов, Cindicator использовали так называемый Whitelist. Это значит, что для участия в кампании необходимо было подать заявку, которая затем вручную рассматривалась членами команды проекта. Только те, кого допускали до участия, могли приобрести токены проекта.
Эта модель в частности удостоилась похвалы от Чарли Шрема:
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«Мы создали систему Whitelist, чтобы выбрать лишь тех, кто может усилить нашу экосистему и действительно заинтересован в наших продуктах и технологиях, а не преследует исключительно спекулятивные цели. На этом этапе мы собирали подробную информацию в форме заявок от участников. В заявках они подробно описывали, как именно намерены взаимодействовать с платформой. По правде сказать, мы были приятно удивлены тем, сколько действительно интересных людей готовы помочь нам в создании экосистемы гибридного интеллекта», — говорится в посте.
Команда также отметила, что общая сумма, предложенная всеми 33 449 заявителями из 160 стран мира, превысила 500 миллионов долларов.
Сама кампания была разбита на четыре этапа, в каждом из которых могло принять участие лишь ограниченное число контрибьюторов, причем на каждом этапе максимальная сумма вклада была ограничена. В итоге участие в краудсейле приняли 4057 человек. В компании заявили, что благодаря их участию максимальная цель токенсейла, составлявшая 15 миллионов долларов, была достигнута.
В экосистеме Cindicator используется коллективный разум людей, делающих разнообразные предсказания в отношении будущих событий или явлений, и искусственный разум машины, который обрабатывает этот массив данных и дает единственное предсказание.
Представители команды также сообщили, что в ближайшее время будет опубликован дальнейший план развития экосистемы.
Источник https://forklog.com/proekt-cindicato...sobrav-15-mln/