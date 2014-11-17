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В Южной Корее начнется тотальная проверка криптобирж и криптовалютных компаний

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В Южной Корее начнется тотальная проверка криптобирж и криптовалютных компаний

Корейская Комиссия по связи (ККС) и Министерство наук и информационных и коммуникационных технологий объявили заявили о проведении совместных проверок компаний и бирж, проводящих операции с криптовалютой. Об этом пишет Bitcoin.com.

По информации издания, ККС планирует проверить биржи на соответствие техническим и административным гарантиям безопасности личной информации и намерена жестко пресекать любые выявленные нарушения.

Цитата:
«KCC предоставит рекомендации по информационной безопасности и техническую поддержку поставщикам услуг, которые занимаются криптовалютными операциями, и будет консультировать их в вопросах безопасности», – отмечается в сообщении ведомства.
По некоторым данным, внимание ККС к криптовалютным организациям вызвано участившимися случаями взломов цифровых кошельков и хакерских атак, приводящих к утечке личной информации.

Цитата:
«Правительство планирует предотвратить возникновение подобных утечек и обеспечить среду для безопасного использования услуг путем проверки компаний, занимающихся цифровыми валютами», – пишет местное издание Korea Herald.
Источник https://forklog.com/yuzhnaya-koreya-...a-bezopasnost/
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Метки
биткоин, криптовалюта
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