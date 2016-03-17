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Один Боливар теперь равен одному Сатоши

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Один Боливар теперь равен одному Сатоши

Венесуэльский Боливар (VEF) теперь стоит всего лишь один сатоши, поскольку гиперинфляция все больше разрастается в стране. Данные основаны на листинге торговой платформы LocalBitcoins.


При курсе BTC $4250, один сатоши становится равным одному VEF (оба стоят около $0,00004). В 2017 году население Венесуэлы столкнулось с неконтролируемой гиперинфляцией, которая стала свыше 2000%. Экономика страны стала настолько нестабильной, что население ищет любые альтернативы национальной валюте.




Перевод специально для mmgp.ru
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