Один Боливар теперь равен одному Сатоши

Венесуэльский Боливар (VEF) теперь стоит всего лишь один сатоши, поскольку гиперинфляция все больше разрастается в стране. Данные основаны на листинге торговой платформы LocalBitcoins.
При курсе BTC $4250, один сатоши становится равным одному VEF (оба стоят около $0,00004). В 2017 году население Венесуэлы столкнулось с неконтролируемой гиперинфляцией, которая стала свыше 2000%. Экономика страны стала настолько нестабильной, что население ищет любые альтернативы национальной валюте.
Перевод специально для mmgp.ru