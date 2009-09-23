[ICO][BOUNTY] BREM 01-30.11.2017

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BREM (Blockchain Real Estate Market) – инвестиционный блокчейн проект международного цифрового нейроагента по подбору и заключению сделок в недвижимости. Проект представляет из себя площадку по подбору недвижимости онлайн, а также передачу прав собственности на эту недвижимость с использованием технологии блокчейн. Создаётся специальная база, благодаря которой участники рынка смогут решать вопросы в сфере недвижимости, используя площадку. Клиентами могут стать любые люди, которых интересует жилищный вопрос.
База является международной, все операции можно совершать онлайн. Выбор, бронирование, заключение сделки, всё происходит онлайн на проекте. Изюминкой BREM является наличие технологий на базе искусственного интеллекта, которые помогут клиенту сделать выбор. Цифровые технологии значительно облегчат работу клиента при обработке данных по недвижимости.
Для строительных организаций в рамках проекта доступна возможность привлечения финансирования, рейтинг застройщиков и многое другое.
Все оплаты возможны как в фиате, так и в криптовалютах.
Благодаря проекту можно будет заглянуть в будущее в области неджвижимости.
Предпродажа токенов с бонусами для инвесторов уже идёт
и продлится до 17 октября 2017 года. ICO запланировано на 1 ноября 2017 года. Не упустите шанс стать инвестором столь неординарного проекта, аналогов которому в России ещё нет.
http://www.bremtoken.io/