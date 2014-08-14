Представители LocalBitсoins не поддерживают BCash и ноябрьский хардфорк BTC

Руководство LocalBitсoins отказалось от форков биткоина
Представители площадки покупки криптовалюты биткоин LocalBitсoins отказались сотрудничать с форками этой криптовалюты. Такое решение вызывало шквал критики в августе после появления Bitcoin Cash. Тогда компания отказалась размещать на своей платформе криптовалюту форк биткоина Bitcoin Cash. При это компания все полученные монеты конвертировала в биткоин и выдала пользователям.
Комиссия компании за такую конвертацию составила 0.0002 BTC, а вот те у кого в личных кабинетах не оказалось такой суммы остались вообще без BCH. Получили конвертированный BCH и те у которых на момент хардфорка монеты были в открытых сделках на покупку биткоина.
Несмотря на то, что такая позиция компании получили много негатива Localbitcoins и дальше будет против форков и не будет поддерживать хардфорк назначенный на ноябрь этого года. Представители компании заявили, что являются биткоин площадкой и не будут работать с другими криптовалютами.