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Компания блокчейн-решений BitFury заявили о открытии представительства в Японии

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Компания блокчейн-решений BitFury заявили о открытии представительства в Японии


Новый офис блокчейн-компании BitFury появиться в Японии

BitFury Group сейчас является гигантом в отрасли разработок решений на блокчейне и биткоине. Представители компании рассказали, что в скором времени в Японии откроется представительство BitFury Group. Такое заявление было вчера на конференции Rakuten Fintech от вице-президента компании.

Месторасположение офиса выбрано в специальном районе Токио, Синдзюку-ку. Руководителем офиса стал специалист финансовых технологий Катсунори.

СЕО компании Вавилов рассказал, что Япония сейчас забирает рынок Китая и становится мощнейшим сердцем мировой индустрии блокчейна и криптовалют. Основной задачей нового представительства является наладить тесную связь с японским рынком и разрабатывать технологии который будут востребованы. Основной задачей разработок будет улучшение эффективности и безопасности ведения бизнеса.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/bitfury-otkryvae...tvo-v-yaponii/
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Метки
блокчейн, криптовалюта
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