Компания блокчейн-решений BitFury заявили о открытии представительства в Японии

Новый офис блокчейн-компании BitFury появиться в Японии
BitFury Group сейчас является гигантом в отрасли разработок решений на блокчейне и биткоине. Представители компании рассказали, что в скором времени в Японии откроется представительство BitFury Group. Такое заявление было вчера на конференции Rakuten Fintech от вице-президента компании.
Месторасположение офиса выбрано в специальном районе Токио, Синдзюку-ку. Руководителем офиса стал специалист финансовых технологий Катсунори.
СЕО компании Вавилов рассказал, что Япония сейчас забирает рынок Китая и становится мощнейшим сердцем мировой индустрии блокчейна и криптовалют. Основной задачей нового представительства является наладить тесную связь с японским рынком и разрабатывать технологии который будут востребованы. Основной задачей разработок будет улучшение эффективности и безопасности ведения бизнеса.