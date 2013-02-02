|
Набираю подписчиков на свой блог
Я люблю риск. При этом любой риск предполагает, что деньги не только зарабатываешь, но и теряешь. Если вы готовы терять деньги, то это заработок для вас. Инвестируя, вы всегда должны просчитывать возможность потерь и как это на вас отразиться.
Иногда доходы приходят с той стороны, где их не ждешь. Вернее это встречается достаточно часто. Вот все просчитаешь, продумаешь, а дохода нет и вдруг неожиданно деньги приходят вообще с непонятной стороны. В инвестировании всегда нужно уметь увидеть эту новую возможность заработка, чтобы быть всегда первым. А для этого нужно быть готовым к изменениям и владеть новостями.
Никогда нельзя следовать одной стандартной схеме. Она работает до поры до времени, пока вы первые. А потом все переходят на нее и схема уже не работает. Поэтому всегда нужно быть готовым найти что-то новое.
А пока ищите, нарабатывать репутацию, навыки и знания. Нужно уметь вовремя остановиться, чтобы осмотреться по сторонам в поисках новых возможностей, а не всегда бежать вперед. Так вы не увидите, что происходит сбоку и упустите возможности.
В общем, подписывайтесь, на мой блог, задавайте вопросы и не упускайте своих возможностей.
Как подписаться?
Идем в опции темы и устанавливаем - подписаться на тему!