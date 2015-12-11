Инвестиции в жилую недвижимость для новичка (Питер)

Давно присматриваюсь к теме инвестирования в недвижимость. Нужен совет от более опытных в этом вопросе. Итак, имеем примерно 1 млн для инвестиций, находимся в Санкт-Петербурге.
Ищем жилые комплексы на старте продаж, покупаем квартиру, ждём 1-3 года, продаём. Естественно 1 млн для этого явно недостаточно, нужна ипотека. Даже с учётом затрат на привлечения кредита для квартиры стоимостью 2500000, получается доход на уровне примерно 500 тыс.
На первый взгляд схема выглядит не сложной. Найти объекты на старте продаж легко, к примеру, вот подборка
. Понятно, что есть риск нарваться на долгострой, но проблема решается выбором надёжного застройщика. Очевидно, что также нужно выбрать правильную локацию, чтобы квартира была достаточно ликвидной. Какие ещё есть риски и подводные камни? Что я не учитываю?