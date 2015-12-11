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Инвестиции в жилую недвижимость для новичка (Питер)

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Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
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Старый Сегодня, 13:51
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Инвестиции в жилую недвижимость для новичка (Питер)
Давно присматриваюсь к теме инвестирования в недвижимость. Нужен совет от более опытных в этом вопросе. Итак, имеем примерно 1 млн для инвестиций, находимся в Санкт-Петербурге.

Ищем жилые комплексы на старте продаж, покупаем квартиру, ждём 1-3 года, продаём. Естественно 1 млн для этого явно недостаточно, нужна ипотека. Даже с учётом затрат на привлечения кредита для квартиры стоимостью 2500000, получается доход на уровне примерно 500 тыс.

На первый взгляд схема выглядит не сложной. Найти объекты на старте продаж легко, к примеру, вот подборка. Понятно, что есть риск нарваться на долгострой, но проблема решается выбором надёжного застройщика. Очевидно, что также нужно выбрать правильную локацию, чтобы квартира была достаточно ликвидной. Какие ещё есть риски и подводные камни? Что я не учитываю?
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Метки
недвижимость
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