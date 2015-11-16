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Instamart запустит блокчейн-сервис для покупки товаров и продуктов в обход ритейлеров

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#1
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Instamart запустит блокчейн-сервис для покупки товаров и продуктов в обход ритейлеров



В российском сегменте Интернета какое-то время тому назад был запущен проект под названием Инстамарт (Instamart) для доставки на дом потребительских товаров и продуктов питания. К настоящему времени владельцы этого сервиса пришлы к выводу, что наибольшую выгоду и прибыль им принесет планируемый скорый запуск блокчейн-платформы INS, которая позволит им приобретать напрямую товары и продукты питания у производителей в обход российского сетевого ритейла.

Другими словами, в ближайшем будущем, в сети будет запущена децентрализованная блокчейн-платформа, которая соединит напрямую производителей товаров и самих покупателей, исключив из этой цепочки посредников и тем самым у покупателей появится хорошая возможность экономить свои средства, совершая подобные покупки через четь Интернет. По предварительным расчетам владельцев этого сервиса экономия покупателей может составить до 30% - согласитесь, совсем неплохо для кошелька нашего среднестатистического потребителя.

После запуска блокчейна в этом проекте, покупатели смогут приобретать товары и продукты как на самом сайте, так и с помощью мобильного приложения через смарт-контракты, что естественно снизит риски и накладные расходы. Важно ещё и то, что у производителей будет возможность размещать и продавать свои продукты и товары по той цене, по которой им будет выгодно, а также они смогут запускать свои программы лояльности.

Стоит обратить внимание, что для расчетов в таком интернет-магазине помимо фиатных валют можно будет использовать отдельные криптовалюты и токены этого проекта INS.

Господ Петр Федченков, генеральный директор этого проекта, комментируя скорый запуск своей новой блокчейн-платформы, обращает внимание потенциальных клиентов сервиса, что например, сейчас рынок потребтоваров неэффективен и находится под полным контролем ритейлеров. К примеру, в той же Британии сейчас имеется более 7000 производителей товаров и более 25 млн домашних хозяйств, которые при этом зависят всего от 4 главных продуктовых ритейлеров, контролирующих более 75% этого рынка. Соответственно, проект Instamart и запускает для этого блокчейн для того, чтобы убрать из этой цепочки оптовиков и крупный ритейл, что должно дать существенную экономию кошелькам потребителей.

На данный момент руководство проекта уже подписало Соглашение о намерении с таким крупным производителем продуктов питания как Unilever. И чуть более чем через 2 недели Instamart намерен провести своё пре-ICO, а сама блокчейн-платфома INS должно будет готова к полному запуску в нескольких странах и в том числе и в России к началу лета следующего года. Основатели проекта надеются, что к тому моменту наши власти смогут окончательно определится по своему отношению к криптовалютам как к инструменту расчетов. И сейчас в штате этого проекта задействовано 35 сотрудников. Советниками для Instamart выступили Генеральный директор платежного сервиса Qiwi г-н Солонин, а также бывший президент ритейлера "Дикси" г-н Якубсон, что говорит о большом интересе со стороны серьезного бизнеса к этому направлению в розничной торговле.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59ccc17f4dca3
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 13:39.
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