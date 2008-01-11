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Мое знакомство с криптой. Заработки и потери.

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"Крипто-инвестиции с veranika55" - авторский блог пользователя veranika55
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#1
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Мое знакомство с криптой. Заработки и потери.
Мое знакомство с криптой

Мое знакомство с криптой случилось благодаря хайпам. Заработки на хайпах считаются мягко выражаясь не совсем правильными. Это очень мягко и сглаживая все углы. Самые посещаемые разделы данного форума посвящены хайпам, самые титулованные пользователи форума связаны с хайпами. В общем заработки на хайпах есть и их нельзя отрицать.

С хайпами я связана с 2010 года. Но я работала с иностранными хайпами и иностранными блогами. Вообще проекты с доходностью 0.1%-0.4% в день и хайпами назвать было трудно. Это скорее всего доверительное управление. Для блогов я писала статьи, вела аналитику. Иногда получалось добыть заказы и от админов хайпов. В основном это было связано с ведением деловой переписки на английском. Необходим был человек, который разбирался в ведении бизнес переписки. В общем, это были на самом деле иностранные проекты высокого уровня, в которые люди вкладывали много денег, жили они годами и реально можно было заработать деньги.

Мои доходы

К 2012 году мне все чаще и чаще стали предлагать оплату в криптовалюте. Причем расценки были реально выше того, что предлагали в стандартной валюте. В общем, предложения часто были настолько соблазнительными, что пройти мимо них было нельзя. А сама криптовалюта мне была особо не нужна. Вернее сказать, я не знала, что с ней делать. У меня был стабильный заработок на хайпах. Он мне давал нормальный доход. И в то время меня гораздо больше интересовали вопросы как обналичить WebMoney, верифицировать кошельки в PayPal или SolidTrustPay или в той же Payza или что там было до нее? Деньги мне шли на разные кошельки в разных платежных системах и стандартные платежки интересовали меня гораздо больше.

Постепенно мои отношения с иностранными блогерами стали настолько тесными, что я стала работать не на деньги, а на реф.ссылку. Тогда появились первые русскоязычные социальные проекты. Иностранным блогерам они были не интересны, вот их они считали откровенными пирамидами. Тем не менее они были чем-то вроде экзотики для них и они поражались, как в это можно вкладывать столько денег и при этом успешно зарабатывать. Я договаривалась с админом блога, регистрировалась под его именем, показывала админу блога свой вклад и ставила проект с своей рефссылкой, которая выглядела как ссылка блога. И вела этот проект наряду с другими проектами блога. Я думаю у админов блогов просто был спортивный интерес. Им интересно было следить насколько успешны русские проекты. Плюс разнообразие на блоге. Социалка, которая жила 9 месяцев - год обычно давала реферальных 3-4 тысячи долларов. А если проект жил несколько лет то можно было заработать и 7-8 тысяч рефеальных. А так как они были расположены на иностранных блогах, то и рефералка часто приходила в криптовалюте. Вообще за границей преимущество криптовалют просекли достаточно быстро и уже с 2012 года, а может и раньше они стали активно ими пользоваться. Особенно в таких сомнительных вещах, как хайпы. Но к сожалению русскоязычные социалки быстро испортились, так же как и ушли иностранные блогеры которые зарабатывали на собственных вкладах и на реферальной системе, не платя никому рефбеки и страховки.

Но свято место пусто не бывает. На место иностранных блогеров пришли админы хайпов - азиаты. То что я делала на первый взгляд звучит абсурдом. Я переводила с английского на английский. С азиатскими админами я познакомилась еще работая с иностранными блогерами, уже тогда азиаты предлагали прибыль выше стандартных европейских хайпов, а надежность у них была не ниже. Но тогда они еще не скрывали своего лица. Но по мере развития криптовалют в Китае у них появилась необходимость менять свое лицо, то есть маскироваться под европейца. Я не знаю с чем это связано. Но платили они хорошо. Им необходим был человек, европеец, который приведет их азиатский английский в полное соответствие с стандартными представлениями об английском языке. Таким образом, азиаты выходили на международный рынок и их уже не возможно было отличить от своих европейских товарищей. А вот прибыль они давали реально выше, при этом оставаясь такими же надежными как европейцы. Таким образом, постепенно азиаты вытеснили стандартные европейские хайпы. Я работала в основном с криптовиками. Хайпами, работающими на разных криптовалютах. Криптовалюта только набирала обороты в Китае и других странах в Азии. Курс на криптовалюты постоянно падал и хайпы эти были бессмысленны. На них реально можно было заработать с очень большой гарантией успеха, но только в криптовалюте. Прибыль в хайпе была меньше падения курса криптовалют. Таким образом, получалось, что любой инвестор терял в них деньги. Кто в них инвестировал и зачем их вообще надо было делать на международном уровне, я не знаю. Но я думаю азиаты делали мощный прорыв выхода на международный уровень. В общем, я подсела на эти хайпы. Крипта особо мне была не нужна, я не знала, что с ней делать и я сделала китайцам предложение, от которого они не смогли оказаться. Я предложила им платить мне не деньгами, а бонусами депозитов в переводимых проектах. Таким образом, мои доходы намного увеличились, заказов стало больше. А запасы криптовалют постепенно увеличивались. Уже вместе с биткойнами у меня были азиатские лайткойны, которые они усиленно продвигали.

Но халява не может бесконечно продолжаться. Азиаты любят копировать. Сделав переводы основных для них тем они перестали нуждаться в моих услугах и мои заказы прекратились.

А вместе с заказами ушел и основной заработок с хайпов. Если раньше я вкладывала в хайп 1000 долларов и не боялась их потерять, то со временем хайпы настолько испортились, что вкладывая 50$ в новые хайпы, я их теряла. Со старых хайпов я вывела все деньги, так как считала, что заработок мой будет бесконечным и деньги всегда у меня будут крутиться. Новые хайпы я боялась.

Попыталась завести свой собственный сайт и заработать на рефералке, но поняла, что это бесполезно, так как мониторы платят огромный рефбек, а блогеры страховки. Заниматься рефоводством не имеет смысла, да и не мое, если я сама не могу зарабатывать на хайпах. Я чувствовала, что утратила эту способность.

И тогда я начала писать. На MMGP. Я стала делиться своим опытом. Для меня необходимо было переосмысление. Если что-то не получается, надо не спешить. Подождать, понять что происходит, проанализировать ситуацию.

Мои статьи на MMGP заметили блогеры. У меня появилась работа. А вместе с ней и новые хайпы. Ведь невозможно остановиться. Только выбор проектов стал намного более жестким и суммы уже не такие.

Этот год стал для меня прорывом. Крипта стала расти. У меня ни с того, ни с сего появились деньги, о которых я давно уже забыла (крипта). Но тогда я реально не знала, что делать с моей криптовалютой, так как особо ей не интересовалась. Я стала все изучать.

А чтобы переосмыслить материал, я продолжила писать на MMGP. Просто стала делиться своим опытом. И выводить крипту. Чем больше я ее выводила, тем больше ее становилось на моем кошельке. Ведь курс рос. Произошло все в точности до наоборот, что было с азиатскими криптовиками. Тогда я активно инвестировала криптой и теряла деньги из-за падения курса, хотя количество крипты у меня неизменно увеличивалось. Сейчас когда я выводила крипту, количество крипты на кошельке уменьшалось, а их долларовый эквивалент увеличивался.

Происходило что-то невероятное. Чем больше я вывожу денег, тем больше их становится. Ни один хайп даже близко мне не давал такого дохода. Да и в хайпы много не вложишь.

Курс с 200 долларов поднялся до 1000 долларов, а потом до 2000, 3000, 4000 и даже до 5000 долларов. Вначале я просто безумно выводила деньги. Потом скорость вывода уменьшила, от этого мои деньги стали расти еще быстрее. Потом посмотрела на количество крипты, оставшееся на кошельке и поняла, что крипта конечна и такими темпами скоро у меня ничего не останется.

Вот тогда я поняла, что деньги должны крутиться и чтобы дальше была крипта на кошельке, ее надо вкладывать. Но хайпы уже не подходили. Во первых в хайпы много не вложишь, а во вторых все стали вкладывать крипту в хайпы и криптовалютные хайпы окончательно испоганились.

У меня есть хайпы, куда я продолжаю вкладывать крипту. На сайте они у меня есть. Но это скорее исключение, чем правило. А правило заключается в том, что сейчас криптовалютные хайпы очень опасны.

Я стала искать другие виды заработка. И тут на MMGP появился конкурс - Охота на ICO. Я стала о них писать. Они меня заинтересовали. А заодно стала общаться с создателями ICO, задавать вопросы. Интересоваться баунти. Ведь на ICO можно заработать и не вкладывая деньги. На программе баунти.

Мои потери

Нельзя сказать, что мое знакомство с криптой было радужным и без потерь. Я теряла и очень даже много.

Моя первая большая потеря
Мой муж наступил на мой ноут. Ноут погиб, муж подвернул ногу. Я люблю работать на полу. Это дает мне свободу. Пол больше чем любой стол. У меня есть большой стол, но пол лучше. Я оставила ноут на полу. Муж на него наступил. Вместе с ноутом умерли все пароли в платежных системах и доступы к моим кошелькам. Их я восстановила. Кошелек в биткойн был на процессоре, его я восстановить не смогла, да и не пыталась, так как тогда мне крипта и в помине не была нужна. Деньги на кошельках были намного важнее. Но пару биткойнов я точно потеряла. Но учитывая тот курс это было очень не много.

Моя вторая большая потеря
Другая более крупная потеря в денежном эквиваленте случилась тогда, когда курс биткойн первый раз подскочил до 1000 долларов. Деньги у меня были на бирже. И вот только я подумала, что их пора вывести, зашла в свой счет на бирже, а там по нулям. Поддержка биржи мне ничего вразумительного не сказала. Позже я узнала из новостей, что биржу взломали хаккеры, часть счетов обнулилась. Биржа в итоге не выполнила своих обязательств перед клиентами и закрылась. Сейчас ни в коем случае нельзя хранить деньги на бирже. Это не кошелек. До сих пор хаккеры крадут крупные суммы с бирж, а счета клиентов обнуляются. Сумма у меня была меньше биткойна, но учитывая тот курс долларов 800 я точно потеряла.

Моя третья большая потеря
CRP. Был такой хайп. На него я подсела конкретно и каждый день ловила лимиты. Уже понимала, что он вот вот должен закрыться. Уже заработала около 1000 долларов чистой прибыли, надо было остановиться, но не могла. И не придумала ничего более умного, как начать выводить стандартные деньги, а вместо них, чтобы продолжать играть в хайп вносить "бесполезную криптовалюту". Я реально не знала, что делать тогда с криптовалютой, а было ее у меня много. В итоге я вывела практически все деньги из хайпа в стандартных платежках и оставила около 1000 долларов в криптовалюте. А курс биткойна тогда был около 200 долларов. Вот и считайте, сколько я денег выиграла или потеряла. Если считать в долларах моя чистая прибыль от хайпа составила более 1000 долларов, а если считать не в долларах.

P.s. После "смерти" CRP ко мне долго обращалась одна инвесторша, которая в CRP потеряла 8000 долларов. Вначале она хотела нанять колдунью, чтобы она вернула ей деньги, потом хакера. На мои разговоры о том, что не надо тратить деньги и это не поможет, она на меня обижалась. Если вы не умеете терять деньги, лучше их не инвестируйте. Любое инвестирование всегда сопряжено с риском.

В своем блоге я хочу рассказывать не только о том, как зарабатывать деньги, но и о том как их терять. Любое инвестирование всегда сопряжено с потерями. Просто надо сделать так, чтобы заработок превышал потери. И чтобы это приносило вам удовольствие.
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:06.
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Тимон (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:56
#2
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Re: Мое знакомство с криптой. Заработки и потери.
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Сейчас ни в коем случае нельзя хранить деньги на бирже. Это не кошелек. До сих пор хаккеры крадут крупные суммы с бирж, а счета клиентов обнуляются.
Не факт что хакеры конечно, могут просто админы этим промышлять но все равно так печально терять заработанное.

Приятно читать, блог явно будет насыщен информацией из личного опыта. Про хайпы это конечно интересно, бум читать.
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veranika55 (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:18
#3
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Автор темы Re: Мое знакомство с криптой. Заработки и потери.
Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Не факт что хакеры конечно, могут просто админы этим промышлять но все равно так печально терять заработанное.

Приятно читать, блог явно будет насыщен информацией из личного опыта. Про хайпы это конечно интересно, бум читать.

Из всех моих случаев потерь это потеря была самая обидная, хоть по сумме крипты самая маленькая. В остальных потерях я была виновата сама. В первом случае я даже не осознала размер потери из-за низости курса. А вот тогда, когда крипта взлетела и захотелось на ней заработать. Мой счет обнулился и я потеряла всю свою крипту. Представляете как это было обидно. Я думаю, что виноваты не только хакеры. Люди стали активно выводить деньги, продавая крипту на пике, а бирже обнулила счета, украв деньги инвесторов, а потом закрылась.


Китайское агенство по кибер безопасности сказало, что 10% всех счетов китайских ICO, которые они хранили на бирже, чтобы крутить деньги и зарабатывать на торгах были обварованы хакерами. Это одна из причин, почему в Китае ужесточили регулирования ICO. Вместо того, чтобы вкладывать деньги от ICO в развитие проекта некоторые китайские ICO их стали на бирже прокручивать, чтобы еще больше заработать. Человеческая жадность бесконечна. Этим и пользуются создатели хайпов. Поэтому эта тема столь актуальна и популярна.
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