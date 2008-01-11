veranika55 Премиум



Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 5,046 Благодарностей: 2,027 УГ: 31 Записей в CT -блоге: 3 КП: 0.252 подарки

Мое знакомство с криптой. Заработки и потери. Мое знакомство с криптой



Мое знакомство с криптой случилось благодаря хайпам. Заработки на хайпах считаются мягко выражаясь не совсем правильными. Это очень мягко и сглаживая все углы. Самые посещаемые разделы данного форума посвящены хайпам, самые титулованные пользователи форума связаны с хайпами. В общем заработки на хайпах есть и их нельзя отрицать.



С хайпами я связана с 2010 года. Но я работала с иностранными хайпами и иностранными блогами. Вообще проекты с доходностью 0.1%-0.4% в день и хайпами назвать было трудно. Это скорее всего доверительное управление. Для блогов я писала статьи, вела аналитику. Иногда получалось добыть заказы и от админов хайпов. В основном это было связано с ведением деловой переписки на английском. Необходим был человек, который разбирался в ведении бизнес переписки. В общем, это были на самом деле иностранные проекты высокого уровня, в которые люди вкладывали много денег, жили они годами и реально можно было заработать деньги.



Мои доходы



К 2012 году мне все чаще и чаще стали предлагать оплату в криптовалюте. Причем расценки были реально выше того, что предлагали в стандартной валюте. В общем, предложения часто были настолько соблазнительными, что пройти мимо них было нельзя. А сама криптовалюта мне была особо не нужна. Вернее сказать, я не знала, что с ней делать. У меня был стабильный заработок на хайпах. Он мне давал нормальный доход. И в то время меня гораздо больше интересовали вопросы как обналичить WebMoney, верифицировать кошельки в PayPal или SolidTrustPay или в той же Payza или что там было до нее? Деньги мне шли на разные кошельки в разных платежных системах и стандартные платежки интересовали меня гораздо больше.



Постепенно мои отношения с иностранными блогерами стали настолько тесными, что я стала работать не на деньги, а на реф.ссылку. Тогда появились первые русскоязычные социальные проекты. Иностранным блогерам они были не интересны, вот их они считали откровенными пирамидами. Тем не менее они были чем-то вроде экзотики для них и они поражались, как в это можно вкладывать столько денег и при этом успешно зарабатывать. Я договаривалась с админом блога, регистрировалась под его именем, показывала админу блога свой вклад и ставила проект с своей рефссылкой, которая выглядела как ссылка блога. И вела этот проект наряду с другими проектами блога. Я думаю у админов блогов просто был спортивный интерес. Им интересно было следить насколько успешны русские проекты. Плюс разнообразие на блоге. Социалка, которая жила 9 месяцев - год обычно давала реферальных 3-4 тысячи долларов. А если проект жил несколько лет то можно было заработать и 7-8 тысяч рефеальных. А так как они были расположены на иностранных блогах, то и рефералка часто приходила в криптовалюте. Вообще за границей преимущество криптовалют просекли достаточно быстро и уже с 2012 года, а может и раньше они стали активно ими пользоваться. Особенно в таких сомнительных вещах, как хайпы. Но к сожалению русскоязычные социалки быстро испортились, так же как и ушли иностранные блогеры которые зарабатывали на собственных вкладах и на реферальной системе, не платя никому рефбеки и страховки.



Но свято место пусто не бывает. На место иностранных блогеров пришли админы хайпов - азиаты. То что я делала на первый взгляд звучит абсурдом. Я переводила с английского на английский. С азиатскими админами я познакомилась еще работая с иностранными блогерами, уже тогда азиаты предлагали прибыль выше стандартных европейских хайпов, а надежность у них была не ниже. Но тогда они еще не скрывали своего лица. Но по мере развития криптовалют в Китае у них появилась необходимость менять свое лицо, то есть маскироваться под европейца. Я не знаю с чем это связано. Но платили они хорошо. Им необходим был человек, европеец, который приведет их азиатский английский в полное соответствие с стандартными представлениями об английском языке. Таким образом, азиаты выходили на международный рынок и их уже не возможно было отличить от своих европейских товарищей. А вот прибыль они давали реально выше, при этом оставаясь такими же надежными как европейцы. Таким образом, постепенно азиаты вытеснили стандартные европейские хайпы. Я работала в основном с криптовиками. Хайпами, работающими на разных криптовалютах. Криптовалюта только набирала обороты в Китае и других странах в Азии. Курс на криптовалюты постоянно падал и хайпы эти были бессмысленны. На них реально можно было заработать с очень большой гарантией успеха, но только в криптовалюте. Прибыль в хайпе была меньше падения курса криптовалют. Таким образом, получалось, что любой инвестор терял в них деньги. Кто в них инвестировал и зачем их вообще надо было делать на международном уровне, я не знаю. Но я думаю азиаты делали мощный прорыв выхода на международный уровень. В общем, я подсела на эти хайпы. Крипта особо мне была не нужна, я не знала, что с ней делать и я сделала китайцам предложение, от которого они не смогли оказаться. Я предложила им платить мне не деньгами, а бонусами депозитов в переводимых проектах. Таким образом, мои доходы намного увеличились, заказов стало больше. А запасы криптовалют постепенно увеличивались. Уже вместе с биткойнами у меня были азиатские лайткойны, которые они усиленно продвигали.



Но халява не может бесконечно продолжаться. Азиаты любят копировать. Сделав переводы основных для них тем они перестали нуждаться в моих услугах и мои заказы прекратились.



А вместе с заказами ушел и основной заработок с хайпов. Если раньше я вкладывала в хайп 1000 долларов и не боялась их потерять, то со временем хайпы настолько испортились, что вкладывая 50$ в новые хайпы, я их теряла. Со старых хайпов я вывела все деньги, так как считала, что заработок мой будет бесконечным и деньги всегда у меня будут крутиться. Новые хайпы я боялась.



Попыталась завести свой собственный сайт и заработать на рефералке, но поняла, что это бесполезно, так как мониторы платят огромный рефбек, а блогеры страховки. Заниматься рефоводством не имеет смысла, да и не мое, если я сама не могу зарабатывать на хайпах. Я чувствовала, что утратила эту способность.



И тогда я начала писать. На MMGP. Я стала делиться своим опытом. Для меня необходимо было переосмысление. Если что-то не получается, надо не спешить. Подождать, понять что происходит, проанализировать ситуацию.



Мои статьи на MMGP заметили блогеры. У меня появилась работа. А вместе с ней и новые хайпы. Ведь невозможно остановиться. Только выбор проектов стал намного более жестким и суммы уже не такие.



Этот год стал для меня прорывом. Крипта стала расти. У меня ни с того, ни с сего появились деньги, о которых я давно уже забыла (крипта). Но тогда я реально не знала, что делать с моей криптовалютой, так как особо ей не интересовалась. Я стала все изучать.



А чтобы переосмыслить материал, я продолжила писать на MMGP. Просто стала делиться своим опытом. И выводить крипту. Чем больше я ее выводила, тем больше ее становилось на моем кошельке. Ведь курс рос. Произошло все в точности до наоборот, что было с азиатскими криптовиками. Тогда я активно инвестировала криптой и теряла деньги из-за падения курса, хотя количество крипты у меня неизменно увеличивалось. Сейчас когда я выводила крипту, количество крипты на кошельке уменьшалось, а их долларовый эквивалент увеличивался.



Происходило что-то невероятное. Чем больше я вывожу денег, тем больше их становится. Ни один хайп даже близко мне не давал такого дохода. Да и в хайпы много не вложишь.



Курс с 200 долларов поднялся до 1000 долларов, а потом до 2000, 3000, 4000 и даже до 5000 долларов. Вначале я просто безумно выводила деньги. Потом скорость вывода уменьшила, от этого мои деньги стали расти еще быстрее. Потом посмотрела на количество крипты, оставшееся на кошельке и поняла, что крипта конечна и такими темпами скоро у меня ничего не останется.



Вот тогда я поняла, что деньги должны крутиться и чтобы дальше была крипта на кошельке, ее надо вкладывать. Но хайпы уже не подходили. Во первых в хайпы много не вложишь, а во вторых все стали вкладывать крипту в хайпы и криптовалютные хайпы окончательно испоганились.



У меня есть хайпы, куда я продолжаю вкладывать крипту. На сайте они у меня есть. Но это скорее исключение, чем правило. А правило заключается в том, что сейчас криптовалютные хайпы очень опасны.



Я стала искать другие виды заработка. И тут на MMGP появился конкурс - Охота на ICO. Я стала о них писать. Они меня заинтересовали. А заодно стала общаться с создателями ICO, задавать вопросы. Интересоваться баунти. Ведь на ICO можно заработать и не вкладывая деньги. На программе баунти.



Мои потери



Нельзя сказать, что мое знакомство с криптой было радужным и без потерь. Я теряла и очень даже много.



Моя первая большая потеря

Мой муж наступил на мой ноут. Ноут погиб, муж подвернул ногу. Я люблю работать на полу. Это дает мне свободу. Пол больше чем любой стол. У меня есть большой стол, но пол лучше. Я оставила ноут на полу. Муж на него наступил. Вместе с ноутом умерли все пароли в платежных системах и доступы к моим кошелькам. Их я восстановила. Кошелек в биткойн был на процессоре, его я восстановить не смогла, да и не пыталась, так как тогда мне крипта и в помине не была нужна. Деньги на кошельках были намного важнее. Но пару биткойнов я точно потеряла. Но учитывая тот курс это было очень не много.



Моя вторая большая потеря

Другая более крупная потеря в денежном эквиваленте случилась тогда, когда курс биткойн первый раз подскочил до 1000 долларов. Деньги у меня были на бирже. И вот только я подумала, что их пора вывести, зашла в свой счет на бирже, а там по нулям. Поддержка биржи мне ничего вразумительного не сказала. Позже я узнала из новостей, что биржу взломали хаккеры, часть счетов обнулилась. Биржа в итоге не выполнила своих обязательств перед клиентами и закрылась. Сейчас ни в коем случае нельзя хранить деньги на бирже. Это не кошелек. До сих пор хаккеры крадут крупные суммы с бирж, а счета клиентов обнуляются. Сумма у меня была меньше биткойна, но учитывая тот курс долларов 800 я точно потеряла.



Моя третья большая потеря

CRP. Был такой хайп. На него я подсела конкретно и каждый день ловила лимиты. Уже понимала, что он вот вот должен закрыться. Уже заработала около 1000 долларов чистой прибыли, надо было остановиться, но не могла. И не придумала ничего более умного, как начать выводить стандартные деньги, а вместо них, чтобы продолжать играть в хайп вносить "бесполезную криптовалюту". Я реально не знала, что делать тогда с криптовалютой, а было ее у меня много. В итоге я вывела практически все деньги из хайпа в стандартных платежках и оставила около 1000 долларов в криптовалюте. А курс биткойна тогда был около 200 долларов. Вот и считайте, сколько я денег выиграла или потеряла. Если считать в долларах моя чистая прибыль от хайпа составила более 1000 долларов, а если считать не в долларах.



P.s. После "смерти" CRP ко мне долго обращалась одна инвесторша, которая в CRP потеряла 8000 долларов. Вначале она хотела нанять колдунью, чтобы она вернула ей деньги, потом хакера. На мои разговоры о том, что не надо тратить деньги и это не поможет, она на меня обижалась. Если вы не умеете терять деньги, лучше их не инвестируйте. Любое инвестирование всегда сопряжено с риском.



В своем блоге я хочу рассказывать не только о том, как зарабатывать деньги, но и о том как их терять. Любое инвестирование всегда сопряжено с потерями. Просто надо сделать так, чтобы заработок превышал потери. И чтобы это приносило вам удовольствие.

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:06 .