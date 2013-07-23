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MintPay.is - Обмен BTC, LTC, ETH, DSH, ZEC, Сбербанк, Яндекс.Деньги, Qiwi
https://MintPay.is
- онлайн обменник оперативно и выгодно обменивает криптовалюты и популярные платежные системы.
Минимальная сумма обмена - 300 рублей.
Платежные системы и криптовалюты, по которым мы производим обмен:
- Bitcoin
- Litecoin
- Ethereum
- Zcash
- Dash
- Сбербанк
- Альфа-Клик
- Qiwi
- Яндекс.Деньги
- Perfect Money
- OkPay
- AdvCash
Реферальная программа позволяет пригласителю зарабатывать 0,7% от оборота.
Онлайн чат 24/7.
Режим работы: круглосуточно.
Время исполнения заявки: 5-15 минут.