Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Сегодня, 13:15
Сегодня, 11:57
#
1
Премиум
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,352
Благодарностей: 2,970
УГ: 23
подарки
награды
Crypto-Alliance - crypto-alliance.com
Я не админ !!!
Старт 27/09/2017 Принимает
:
BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash
Новый проект
:
Crypto-Alliance
Минимальный вклад
$10
Рефские до
9%
Вывод типа
Мгновенно
SSL зашита от
GeoTrust
EV SSL
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от
GeniusGuard
Описание программы
Цитата:
Мы любим криптотермины, это то, что мы делаем.
Мы используем несколько стратегий, чтобы поддерживать рост нашего фонда монет
Торговля, добыча полезных ископаемых, арбитраж, маркетинг. Криптотермины - это наш полный рабочий день.
Crypto Alliance уже более 3 лет активно работает на криптовалютных рынках.
Мы разработали собственную инвестиционную стратегию и предлагаем наши инвестиционные услуги для клиентов по всему миру.
+
Информация о компании
Цитата:
+Address: 267, Kings Road, Chelsea, London, SW3 5EN, United Kingdom
+ Company number No. 10954354
+ Email: office@crypto-alliance.com
+ Планы:
Цитата:
2,4% в день в течение 120 дней +Планы nvestment
:
Цитата:
2,4% в день - 120 дней
$ 10,00 - $ 2500,00
2,40
+ Whois
Цитата:
Domain:
crypto-alliance.com
Registrar:
NameCheap Inc.
Registration Date:
2017-08-28
Expiration Date:
2018-08-28
Updated Date:
2017-08-30
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.easy-geo-dns.com
ns2.easy-geo-dns.com
ns3.easy-geo-dns.com
ns4.easy-geo-dns.com
Посмотреть и Зарегистрироваться
Мой вклад:
Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 189479831
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14355243 (Crypto Alliance)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to Crypto Alliance User naale
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в
12:11.
Сегодня, 12:26
#
2
Профессионал
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,259
Благодарностей: 1,451
УГ: 16
Re: Crypto-Alliance - crypto-alliance.com
у админов совсем туго стало с фантазией - я про домен
техника шлаковая, маркетинг шлаковый. мимо
Сегодня, 12:52
#
3
worldofhyips.com
Имя:
worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,932
Благодарностей: 496
УГ: 2553
Re: Crypto-Alliance - crypto-alliance.com
Цитата:
Сообщение от
Naale
Мы любим криптотермины, это то, что мы делаем.
Вот есть же честные админы! Это другие пусть придумывают легенды, а здесь прямо написано "Мы любим деньги"
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Сегодня, 13:15