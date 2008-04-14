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Crypto-Alliance - crypto-alliance.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Старый Сегодня, 11:57
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,352
Благодарностей: 2,970
Записей в блоге: 1
УГ: 23
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Crypto-Alliance - crypto-alliance.com
Я не админ !!!

Старт 27/09/2017

Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash

Новый проект: Crypto-Alliance



Минимальный вклад $10

Рефские до 9%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от GeoTrust EV SSL

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard


Описание программы
Цитата:
Мы любим криптотермины, это то, что мы делаем.
Мы используем несколько стратегий, чтобы поддерживать рост нашего фонда монет
Торговля, добыча полезных ископаемых, арбитраж, маркетинг. Криптотермины - это наш полный рабочий день.

Crypto Alliance уже более 3 лет активно работает на криптовалютных рынках.

Мы разработали собственную инвестиционную стратегию и предлагаем наши инвестиционные услуги для клиентов по всему миру.
+ Информация о компании

Цитата:
+Address: 267, Kings Road, Chelsea, London, SW3 5EN, United Kingdom
+ Company number No. 10954354
+ Email: office@crypto-alliance.com
+ Планы:

Цитата:
2,4% в день в течение 120 дней
+Планы nvestment :
Цитата:
2,4% в день - 120 дней

$ 10,00 - $ 2500,00
2,40

+ Whois

Цитата:
Domain:
crypto-alliance.com
Registrar:
NameCheap Inc.
Registration Date:
2017-08-28
Expiration Date:
2018-08-28
Updated Date:
2017-08-30
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.easy-geo-dns.com
ns2.easy-geo-dns.com
ns3.easy-geo-dns.com
ns4.easy-geo-dns.com
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 189479831
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14355243 (Crypto Alliance)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to Crypto Alliance User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 12:11.
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 12:26
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,259
Благодарностей: 1,451
УГ: 16
КП: 0.000
подарки
Re: Crypto-Alliance - crypto-alliance.com
у админов совсем туго стало с фантазией - я про домен

техника шлаковая, маркетинг шлаковый. мимо
__________________
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=Перспективный средник=||=Проект лета 2017=||=Старт Легенды
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 12:52
#3
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,932
Благодарностей: 496
УГ: 2553
КП: 0.058
Re: Crypto-Alliance - crypto-alliance.com
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
Мы любим криптотермины, это то, что мы делаем.
Вот есть же честные админы! Это другие пусть придумывают легенды, а здесь прямо написано "Мы любим деньги"
__________________
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WORLD OF HYIPS - честные обзоры, актуальные рейтинги, чат со свободой слова.
Долгоиграющий проект от надёжного админа
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WOH вне форума  
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