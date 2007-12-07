ФБР вцепилось в бинарки мертвой хваткой

Google передал ФБР конфиденциальную электронную переписку между провайдером технологий и его клиентом-брокером.
Федеральное бюро расследований (ФБР) продолжает зачистку в индустрии бинарных опционов. Google передал федеральным властям конфиденциальную электронную переписку между SpotOption, поставщиком технологий в области бинарных опционов, и его клиентом – брокером BinaryBook.
Информация содержится в судебных материалах, связанных с арестом Ли Эльбаза, бывшего CEO компании Yukom, являющейся провайдером технологий для брокеров бинарных опционов. О его задержании редакция Finance Magnates сообщала на прошлой неделе. Это был первый арест в данной отрасли.
Участие технологического гиганта в расследовании – тревожный сигнал для инсайдеров индустрии. После долгих лет поступления многочисленных жалоб американские власти во главе с ФБР, похоже, решили всерьез взяться за этот сегмент рынка.
По данным ФБР, за период со второго квартала 2014 года по четвертый квартал 2016 года брокер BinaryBook получил депозиты от клиентов на общую сумму 98,9 млн долларов. В соответствующих документах нет информации о том, какую долю из этих средств внесли американские клиенты компании.
Власти США весьма успешно выслеживают брокеров бинарных опционов, ведущих деятельность в стране. В феврале 2016 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала брокера Banc De Binary на 11 млн долларов. Ранее в этом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) уличила в мошеннической деятельности компанию Vision Financial Partners LLC и ее главу Нила Пекера, назначив штраф в размере 6,5 млн долларов.
Источник