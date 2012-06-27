Стали известны, продавец и покупатель квартиры в Киеве за криптовалюту Etherеum.
В начале этой недели в Украине впервые была осуществлена сделка по купле-продаже недвижимости за криптовалюту. Но по первым данным о сделке было неизвестно кто продавец и тем более кто покупатель.
По информации ежедневного делового издания The Wall Street Journal покупателем
выступил основатель популярного новостного веб-ресурса и одноименная компания, блог, который описывает стартапы, сервисы и компании, публикует обзоры отраслевых мероприятий и новинок интернет-издания TechCrunch
, легендарный Майкл Аррингтон
.
Он приобрел квартиру в столице Украины за криптовалюту Etherеum. Сумма сделки эквивалентна 60.000 американским долларам.
Продавцом
столичной квартиры выступил бывший киевлянин, а теперь американский предприниматель Марк Зиновьевич Гинзбург
, который во время сделки был в Нью-Йорке.
Сторонами был заключен смарт-контракт через посредника
американской стартап компании с российскими корнями Propy
(15 сентября в ходе ICO blockchain стартап привлек более 16 миллионов долларов инвестиций в криптовалюте) находящийся в Кремниевой Долине, представляющий платформу регистрации недвижимости использующую технологию blockchain, согласно которому криптовалюта поступила продавцу после внесения изменений в реестре собственности.
По материалам:
https://strana.ua/news/95375-stalo-i...tovaljutu.html
https://ru.narodna-pravda.ua/2017/09...-kryptovalyutu