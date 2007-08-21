Firefox Quantum станет крупнейшим обновлением браузера от Mozilla

Компания Mozilla выпустила 57-ю версию фирменного браузера Firefox. Это столь крупный и важный апдейт, что разработчики даже дали ему название — Firefox Quantum. В бенчмарке Speedometer 2.0, имитирующем современные веб-приложения, Firefox Quantum оказался примерно в два раза быстрее, чем Firefox 52, вышедший примерно год назад. По словам Ника Нгуена из Mozilla, Firefox изначально работал только с одним ядром центрального процессора, но с выходом Firefox Quantum браузер научился взаимодействовать сразу с несколькими ядрами на настольных компьютерах и мобильных устройствах, что и позволило добиться прироста в скорости работы.
Firefox Quantum также использует новый движок CSS, написанный в Rust, который параллельно работает с несколькими ядрами, а не в одной более медленной последовательности на одном ядре. По словам Нгуена, подобным не может похвастаться ни один другой браузер. Mozilla также оптимизировала Firefox, чтобы отдать основной приоритет вкладке, которую вы просматриваете в данный момент. Это, наряду с новой многопроцессорной архитектурой, обеспечивает большую производительность и в то же время на 30% меньшее потребление оперативной памяти.
На видео ниже представлено сравнение Firefox Quantum с Chrome:
Помимо изменений «под капотом» разработчики также пересмотрели пользовательский интерфейс браузера. В новой версии Firefox пользовательский интерфейс получил название Photon, который предлагает минималистичный и адаптивный дизайн. Например, при использовании Windows-компьютера с сенсорным дисплеем, меню Firefox изменит размер на основе того, пользуетесь ли вы мышью или тачпадом. Photon также включает квадратные вкладки, плавные анимации и библиотеку, где вы найдёте сохраненный контент, включая загруженные файлы и скриншоты.
Firefox Quantum уже сейчас доступен бета-тестерам, а релиз стабильной сборки запланирован на 14 ноября.
Кроме этого, состоялся релиз стабильной версии Firefox 56. Одним из главных нововведений стал полный отказ от поддержки Flash. Также важно отметить, что эта версия требует Android 4.1 или выше.
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