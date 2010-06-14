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Имя: Олег Пол: Мужской Возраст: 38 Адрес: Украина, Мариуполь Инвестирую в: Другое Регистрация: 14.06.2010 Сообщений: 19,683 Благодарностей: 16,979 Записей в блоге: 54 УГ: 17 подарки награды

НБУ продолжает реформирование



В начале встречи Яков Смолий поздравил банкиров с началом нового делового сезона и анонсировал проведение традиционных совещаний на ежеквартальной основе в дальнейшем.



«Есть сохранить и усилить положительные тенденции, которые сейчас наблюдаем в банковском секторе. Так, за восемь месяцев 2017 чистая прибыль после налогообложения платежеспособных банков составил 3.43 млрд. Грн. Радует, что даже с учетом убытков двух крупных банков, вызванных отчислениями в резервы, банковская система осталась прибыльной. Стабильно растут объемы золотовалютных резервов: с начала года Национальный банк выкупил на рынке более полутора миллиардов долларов США. В то же время небольшие колебания на валютном рынке Национальный банк сглаживал, выходя на рынок с интервенциями », - отметил в. о. Председателя Национального банка Яков Смолий.



Для укрепления позитивных тенденций должно восстановиться кредитования банками реального сектора экономики. Такая задача, по мнению Якова Смолия, является приоритетным для банков. «Мы понимаем, что на пути полноценному восстановлению кредитования стоят высокие юридические риски, а также законодательные преграды. Эти проблемы могли бы быть решены при условии поддержки Верховной Радой важных законопроектов по вопросам функционирования финансового сектора. Это прежде всего законопроекты по защите прав кредиторов и по вопросам банкротства », - отметил Яков Смолий.



Он также напомнил руководителям банков о трансформации модели денежного обращения и постепенный переход к делегированного модели. «Новой моделью предусмотрено, что логистические вопросы обращения наличности, то есть ее перевозки, хранения и обработки, будут осуществляться агентами НБУ - коммерческими банками и СИТ-компаниями», - пояснил Яков Смолий.



Заместитель Председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб обсудил с участниками встречи последние экономические тенденции и перспективы на конец этого и следующий год. «Экономика смогла выдержать шок в виде разрыва торгово-транспортных связей на востоке страны. В первом полугодии она выросла на 2,4%, и мы видим из текущих показателей, наш прогноз роста реального ВВП в 2017 году на 1,6% оказался несколько консервативным - оно будет выше », - рассказал он.



В то же время Дмитрий Сологуб отметил, что на конец текущего года может оказаться выше текущий прогноз Национального банка (9,1%) также и уровень инфляции. Фундаментальные инфляционные факторы остаются контролируемыми, однако на уровень инфляции оказывают давление временные факторы, которые привели к росту цен на четыре группы товаров - мясную и молочную продукцию, овощи и табачные изделия. «Монетарная политика должна реагировать на изменение фундаментальных факторов. Поэтому мы внимательно следить, чтобы эти временные факторы не превратились в фундаментальные. Кроме того, могут реализоваться инфляционные риски в плоскости фискальной политики. Если в результате мы увидим высокие риски невозврата инфляции до целевых ориентиров, тогда реагировать на это жесткой монетарной политики », - отметил Дмитрий Сологуб.



Отдельное внимание руководителей банков члены Правления обратили на важность продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. И Дмитрий Сологуб, и Олег чури отметили, что соблюдение программы реформ, обязательства по которой взяла на себя Украина, является залогом макроэкономической и финансовой стабильности в средне- и долгосрочной перспективе.



«Постепенное снижение инфляции, благоприятная для украинского экспорта ситуация на внешних рынках, возвращение государства на международные рынки капитала не должны помешать реализации программы сотрудничества с МВФ. Ведь это не только финансирование, которое пригодится в 2018 - 2019 гг. Для погашения внешних долгов государства. Это прежде всего реформы, без которых невозможно устойчивое и высокий экономический рост », - отметил заместитель Председателя Национального банка Украины Олег чури.



Рассказывая о ситуации на валютном рынке, Олег чури отметил, что смещение графика получения финансирования по программе МВФ в настоящее время никоим образом не влияет на рынок. По его словам, на рынок влияют другие факторы - объемы поступлений от экспорта, а также психологические факторы. «С начала года объемы экспорта выросли более чем на 20%, и динамика экспортных поступлений сегодня гораздо лучше, чем мы ожидали. В то же время наблюдается и рост объемов импорта на фоне оживления экономики. Кроме того, спекуляции в СМИ относительно ожидаемой осенью девальвации гривны влияют на настроения населения, в сентябре уже увеличило объемы покупки иностранной валюты, несмотря на тенденции, которые наблюдались с начала года », - отметил он.

*В то же время Олег чури подтвердил намерения Национального банка продолжить постепенную валютную либерализацию. Национальный банк пока завершает доработку предложений и замечаний по законодательных изменений, необходимых для перехода к либеральной модели валютного регулирования, полученных от бизнеса, банков и экспертного сообщества во время публичных обсуждений. «Мы хотим представить доработанный проект Закона« О валюту »в ближайшее время», - сказал Олег чури.



Заместитель Председателя Национального банка Украины Роман Борисенко напомнил банкирам, что с июля этого года в Национальном банке работает отдел обслуживания финансовых учреждений, созданный для упрощения взаимодействия участников рынка (банков и небанковских финансовых учреждений) с регулятором. Он также добавил, что в рамках реализации проекта «Электронный документооборот» в течение октября система обмена электронными сообщениями между НБУ и коммерческими банками NBUMAIL будет заменена на FOSSDOCMAIL, которая является более современным, мощным и защищенным каналом обмена информацией.



Роман Борисенко также сообщил об уровне готовности банков Украины к внедрению МСФО 9 «По результатам последнего опроса банки продемонстрировали значительный прогресс в подготовке к внедрению, ведь именно сейчас крайне необходимо на уровне каждого банка консолидировать усилия руководства, бизнес-подразделений, подразделений риск-менеджмента, финансов и ИТ для завершения подготовки к внедрению МСФО 9 с 01.01.2018 гг. ».



Заместитель Председателя НБУ Екатерина Рожкова поделилась с банкирами об ключевые проекты, которые сейчас вводятся Национальным банком Украины в сфере пруденциального надзора. Особое внимание заместитель Председателя уделила нюансам перехода банков на МСФО 9, необходимость активизации работы банков с неработающими активами, детализации процесса внедрения нового подхода в надзоре за банками - SREP (Supervisory review and evaluation process) и кредитного реестра.



Екатерина Рожкова в частности напомнила, что с 1 января 2018 года банковская система переходит на обязательное использование МСФО 9. Причем, по предварительным подсчетам, большинство банков не почувствует негативного влияния на капитал перехода на МСФО 9.



«Национальный банк активно реформирует надзорные функции регулятора с целью усиления стабильности и прогнозируемости банковской системы. И для нас очень важно, что все ключевые нововведения мы вводим в тесном диалоге с банковским сообществом. Мы довольны усилением сотрудничества с банками и планируем и в дальнейшем придерживаться политики открытости и прозрачности в процессе дальнейших преобразований », - отметила Екатерина Рожкова.



По материалам Правление Национального банка Украины под председательством Якова Смолия 26 сентября 2017 провело встречу с руководителями сорока крупнейших банков Украины.В начале встречи Яков Смолий поздравил банкиров с началом нового делового сезона и анонсировал проведение традиционных совещаний на ежеквартальной основе в дальнейшем.«Есть сохранить и усилить положительные тенденции, которые сейчас наблюдаем в банковском секторе. Так, за восемь месяцев 2017 чистая прибыль после налогообложения платежеспособных банков составил 3.43 млрд. Грн. Радует, что даже с учетом убытков двух крупных банков, вызванных отчислениями в резервы, банковская система осталась прибыльной. Стабильно растут объемы золотовалютных резервов: с начала года Национальный банк выкупил на рынке более полутора миллиардов долларов США. В то же время небольшие колебания на валютном рынке Национальный банк сглаживал, выходя на рынок с интервенциями », - отметил в. о. Председателя Национального банка Яков Смолий.Для укрепления позитивных тенденций должно восстановиться кредитования банками реального сектора экономики. Такая задача, по мнению Якова Смолия, является приоритетным для банков. «Мы понимаем, что на пути полноценному восстановлению кредитования стоят высокие юридические риски, а также законодательные преграды. Эти проблемы могли бы быть решены при условии поддержки Верховной Радой важных законопроектов по вопросам функционирования финансового сектора. Это прежде всего законопроекты по защите прав кредиторов и по вопросам банкротства », - отметил Яков Смолий.Он также напомнил руководителям банков о трансформации модели денежного обращения и постепенный переход к делегированного модели. «Новой моделью предусмотрено, что логистические вопросы обращения наличности, то есть ее перевозки, хранения и обработки, будут осуществляться агентами НБУ - коммерческими банками и СИТ-компаниями», - пояснил Яков Смолий.Заместитель Председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб обсудил с участниками встречи последние экономические тенденции и перспективы на конец этого и следующий год. «Экономика смогла выдержать шок в виде разрыва торгово-транспортных связей на востоке страны. В первом полугодии она выросла на 2,4%, и мы видим из текущих показателей, наш прогноз роста реального ВВП в 2017 году на 1,6% оказался несколько консервативным - оно будет выше », - рассказал он.В то же время Дмитрий Сологуб отметил, что на конец текущего года может оказаться выше текущий прогноз Национального банка (9,1%) также и уровень инфляции. Фундаментальные инфляционные факторы остаются контролируемыми, однако на уровень инфляции оказывают давление временные факторы, которые привели к росту цен на четыре группы товаров - мясную и молочную продукцию, овощи и табачные изделия. «Монетарная политика должна реагировать на изменение фундаментальных факторов. Поэтому мы внимательно следить, чтобы эти временные факторы не превратились в фундаментальные. Кроме того, могут реализоваться инфляционные риски в плоскости фискальной политики. Если в результате мы увидим высокие риски невозврата инфляции до целевых ориентиров, тогда реагировать на это жесткой монетарной политики », - отметил Дмитрий Сологуб.Отдельное внимание руководителей банков члены Правления обратили на важность продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. И Дмитрий Сологуб, и Олег чури отметили, что соблюдение программы реформ, обязательства по которой взяла на себя Украина, является залогом макроэкономической и финансовой стабильности в средне- и долгосрочной перспективе.«Постепенное снижение инфляции, благоприятная для украинского экспорта ситуация на внешних рынках, возвращение государства на международные рынки капитала не должны помешать реализации программы сотрудничества с МВФ. Ведь это не только финансирование, которое пригодится в 2018 - 2019 гг. Для погашения внешних долгов государства. Это прежде всего реформы, без которых невозможно устойчивое и высокий экономический рост », - отметил заместитель Председателя Национального банка Украины Олег чури.Рассказывая о ситуации на валютном рынке, Олег чури отметил, что смещение графика получения финансирования по программе МВФ в настоящее время никоим образом не влияет на рынок. По его словам, на рынок влияют другие факторы - объемы поступлений от экспорта, а также психологические факторы. «С начала года объемы экспорта выросли более чем на 20%, и динамика экспортных поступлений сегодня гораздо лучше, чем мы ожидали. В то же время наблюдается и рост объемов импорта на фоне оживления экономики. Кроме того, спекуляции в СМИ относительно ожидаемой осенью девальвации гривны влияют на настроения населения, в сентябре уже увеличило объемы покупки иностранной валюты, несмотря на тенденции, которые наблюдались с начала года », - отметил он.*В то же время Олег чури подтвердил намерения Национального банка продолжить постепенную валютную либерализацию. Национальный банк пока завершает доработку предложений и замечаний по законодательных изменений, необходимых для перехода к либеральной модели валютного регулирования, полученных от бизнеса, банков и экспертного сообщества во время публичных обсуждений. «Мы хотим представить доработанный проект Закона« О валюту »в ближайшее время», - сказал Олег чури.Заместитель Председателя Национального банка Украины Роман Борисенко напомнил банкирам, что с июля этого года в Национальном банке работает отдел обслуживания финансовых учреждений, созданный для упрощения взаимодействия участников рынка (банков и небанковских финансовых учреждений) с регулятором. Он также добавил, что в рамках реализации проекта «Электронный документооборот» в течение октября система обмена электронными сообщениями между НБУ и коммерческими банками NBUMAIL будет заменена на FOSSDOCMAIL, которая является более современным, мощным и защищенным каналом обмена информацией.Роман Борисенко также сообщил об уровне готовности банков Украины к внедрению МСФО 9 «По результатам последнего опроса банки продемонстрировали значительный прогресс в подготовке к внедрению, ведь именно сейчас крайне необходимо на уровне каждого банка консолидировать усилия руководства, бизнес-подразделений, подразделений риск-менеджмента, финансов и ИТ для завершения подготовки к внедрению МСФО 9 с 01.01.2018 гг. ».Заместитель Председателя НБУ Екатерина Рожкова поделилась с банкирами об ключевые проекты, которые сейчас вводятся Национальным банком Украины в сфере пруденциального надзора. Особое внимание заместитель Председателя уделила нюансам перехода банков на МСФО 9, необходимость активизации работы банков с неработающими активами, детализации процесса внедрения нового подхода в надзоре за банками - SREP (Supervisory review and evaluation process) и кредитного реестра.Екатерина Рожкова в частности напомнила, что с 1 января 2018 года банковская система переходит на обязательное использование МСФО 9. Причем, по предварительным подсчетам, большинство банков не почувствует негативного влияния на капитал перехода на МСФО 9.«Национальный банк активно реформирует надзорные функции регулятора с целью усиления стабильности и прогнозируемости банковской системы. И для нас очень важно, что все ключевые нововведения мы вводим в тесном диалоге с банковским сообществом. Мы довольны усилением сотрудничества с банками и планируем и в дальнейшем придерживаться политики открытости и прозрачности в процессе дальнейших преобразований », - отметила Екатерина Рожкова.По материалам НБУ

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