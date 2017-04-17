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Asteris - майнинг с бонусом

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Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
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YoBit.Net - The Biggest Exchange
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:18
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.04.2017
Сообщений: 30
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Asteris - майнинг с бонусом
Старт проекта: 27.09.2017
Основные особенности:
1) Дают бонус за регистрацию - 100 Ghs (1$)
2) Доходность от 4 до 10 % в сутки
3) Можно майнить Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, USD
4) Минимальная сумма вывода - 0.1 $
Регистрация
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
Docent1k вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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