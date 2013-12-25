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Tarabum - tarabum.me

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Aurum Financial Group LTD
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Старый Сегодня, 10:07
#1
Мастер
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,689
Благодарностей: 711
Записей в блоге: 4
УГ: 32
КП: 0.263
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Tarabum - tarabum.me
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!












Старт проекта: 28.09.2017 (07:00)




Цитата:
TARABUM.ME - финансовая система, основанная на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше.
Проект TARABUM.ME - это функционирующий сайт по принципу финансовой пирамиды. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет.
Суть программы проста и заключается в том, что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Все очень просто и доступно даже новичку.
Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий. Все что Вам нужно делать - это оформить депозит, и подождать 24 часа. По истечению этого времени Вы получите прибыль в размере 50%. Ваша инвестиция будет автоматически переведена на кошелёк, который Вы указали при регистрации.
Реферальные проценты переводятся спустя одной минуты после вклада Вашего реферала в автоматическом режиме (мин. от 1 руб)




Инвестиционные планы: 50% за 24 часа

Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 30000 руб
Реф-программа: 12%
Оплата: Payeer
Выплаты: автоматические
SSL-сертификат: да



Цитата:
nserver: NS1.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170925 AA
nslastaa: 20170925
nserver: NS2.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170925 AA
nslastaa: 20170925
nserver: NS3.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170925 AA
nslastaa: 20170925
nserver: NS4.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170925 AA
nslastaa: 20170925
nserver: NS5.DDOS-GUARD.NET


Мой вклад:

Дата операции: 28 Сен 2017 08:51
ID операции: 405895215
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p






__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:13
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