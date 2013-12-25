Tarabum - tarabum.me

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 28.09.2017 (07:00)
Цитата:
TARABUM.ME - финансовая система, основанная на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше.
Проект TARABUM.ME - это функционирующий сайт по принципу финансовой пирамиды. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет.
Суть программы проста и заключается в том, что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Все очень просто и доступно даже новичку.
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