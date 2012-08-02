Tesla не собирается много зарабатывать на Model 3, но инвесторов это не интересует

Аналитик Morgan Stanley делал бычьи ставки на Tesla в этом и в течение многих предыдущих лет. Он не насколько оптимистично настроен касательно будущего компании, установив целевую стоимость Tesla в $ 317, но в различных периодах 2017 года стоимость акций выросла до $ 400.
В заметке, опубликованной во вторник, аналитик написал:
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По нашим оценкам, к концу 2017 года на мировых дорогах будет ездить почти 300 тысяч автомобилей Tesla, а к концу 2018 популяция вырастет на 80% до 531,000 единиц. К началу 2023 года количество автомобилей Tesla увеличится в 10 раз по сравнению с показателем 2017 года. А заглядывая в будущее, до 2040 года на дорогах будет ездить более 32 млн единиц транспортных средств Tesla.
Мы должны сосредоточиться на том, что 32 миллиона автомобилей означает. Tesla нужно производить и продавать, грубо говоря, миллион авто в год в течение следующих 20 лет. При нынешних продуктах и структуре компании это значит, что большинство электромобилей будет стоить меньше $ 50,000. А выпуск дорогих роскошных седанов и внедорожников остановиться на количестве 100,000 единиц в год.
Благодаря своей структуре, Tesla может расти на таких рынках, как Китай. Но с приходом Model 3 компания бросает вызов Toyota и General Motors, а не BMW и Porsche. Компания Tesla раньше не приносила прибыль, а инвесторы ожидали ее в будущем. Следовательно, рыночная капитализация производителя на $ 60 млрд — смехотворно высокий уровень, учитывая менее 100,000 доставленных автомобилей в 2016 году.
Автомобиль Model 3 переведет Tesla с сегмента дорогих автомобилей на массовый рынок. Речь идет о менее 10% прибыли. И Tesla придется много инвестировать в заводы, чтобы построить 32 млн автомобилей. Но даже в лучшей ситуации прибыль может оцениваться только в одиночных цифрах.
Перевод специально для mmgp.ru
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