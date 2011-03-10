Майнинг криптовалюты

Набирающий популярность способ получить почти бесплатно коины это майнинин криптовалюты. Почему почти бесплатно?) Ответ прост так как майнинг происходит за счет электроэнергии то и естественно у вас идут затраты когда приходит счет за электричество. Размер счета зависит от того сколько у вас работает железа для майнинга и вспомогательного оборудования, например вентиляторов или кондиционеров если оборудование греется летом.
Что требуется для майнинга дома, это прежде всего компьютер с современным процессором и видеокартой, тут конечно надо будет снова таки раскошелиться ибо со стандартным и не очень мощным железом разве что новые коины можно майнить. Тот же биткоин и эфир уже сложно майнить дома но мощное железо пока что позволяет хоть что то получать и попутно можно майнить более доступные коины где процесс майнинга еще не стал сложным, например то же сибирский червонец или Zencash. Выбор большой коинов как новых так и старых так что тут простор для выбора что майнить велик.
В этой теме буду затрагивать все что касается майнинга. У меня есть небольшой опыт майнинга, хотя на данный момент предпочитаю инвестировать в криптовалюту
, а не добывать. Если есть у вас вопросы или ответы то пишите и да будете услышаны вы тут