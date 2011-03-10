Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,258 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Майнинг криптовалюты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
"Криптовалютный инвестор от А до Я" - авторский блог пользователя Тимон
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:41
#1
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Тимон
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 3,550
Благодарностей: 872
Записей в блоге: 2
УГ: 1
Записей в FX-блоге: 640
Записей в CT-блоге: 6
Подписок: 6
КП: 0.253
подарки
Майнинг криптовалюты
Набирающий популярность способ получить почти бесплатно коины это майнинин криптовалюты. Почему почти бесплатно?) Ответ прост так как майнинг происходит за счет электроэнергии то и естественно у вас идут затраты когда приходит счет за электричество. Размер счета зависит от того сколько у вас работает железа для майнинга и вспомогательного оборудования, например вентиляторов или кондиционеров если оборудование греется летом.

Что требуется для майнинга дома, это прежде всего компьютер с современным процессором и видеокартой, тут конечно надо будет снова таки раскошелиться ибо со стандартным и не очень мощным железом разве что новые коины можно майнить. Тот же биткоин и эфир уже сложно майнить дома но мощное железо пока что позволяет хоть что то получать и попутно можно майнить более доступные коины где процесс майнинга еще не стал сложным, например то же сибирский червонец или Zencash. Выбор большой коинов как новых так и старых так что тут простор для выбора что майнить велик.

В этой теме буду затрагивать все что касается майнинга. У меня есть небольшой опыт майнинга, хотя на данный момент предпочитаю инвестировать в криптовалюту, а не добывать. Если есть у вас вопросы или ответы то пишите и да будете услышаны вы тут

__________________

iPhone 6s в подарок нашим трейдерам! / Биржевые Ведомости
Инвестиционный портфель от Тимона Инвестирую в ICE-FX
Тимон на форуме  
Сказали спасибо:
upline (Сегодня)
Ответить
Метки
инвестирование, криптовалюта, майниг криптовалюты
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Майнинг криптовалюты BMC в броузере Сквозняк Заработок Криптовалют 26 Сегодня 10:06
Майнинг криптовалюты своим браузером Kaidzu Майнинг (mining) 1 Вчера 16:47
Майнинг криптовалюты без вложений koder2006 Инвестирование в криптовалюты 0 16.08.2017 18:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар Torvin
kalita-finance.ru- ваше мнение по этому брокеру
От Torvin в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар bizneser
На iPhone 7 удалось запустить Windows XP
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Rusichi
MerlimNetwork рефбэк 100%
От Rusichi в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Alcest
Lenovo дарит Moto Mod Hasselblad True Zoom к флагману Moto Z
От Alcest в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар vlastelin
Обмен WM->Liberty и Liberty->WM в обход блокировки WMID'a
От vlastelin в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     
Пользователей
424,258
Тем
490,982
Сообщений
12,239,856

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram