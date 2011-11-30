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Ensto перенес производство обогревателей из Финляндии в Петербург

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Ensto перенес производство обогревателей из Финляндии в Петербург
Электротехнический концерн Ensto перенес производство обогревателей из Финляндии в Петербург. Об этом «Фонтанке» рассказал 26 сентября директор по продажам компании в России и СНГ Сергей Запасский.

По его словам, речь идет об одной из двух автоматизированных линий, которые до этого располагались в финском Порвоо. Переезд продиктован стремлением компании усилить локализацию на российском рынке, а также снизить расходы на оплату труда и другие издержки.

Инвестиции в проект составили 1 млн евро. Мощность линии, на которой будет работать всего пять человек, составит 300 тысяч электрообогревателей в год. В первое время планируется производить 100 тысяч приборов в год — именно столько компания продает сейчас на территории России и СНГ. Через три года планируется нарастить объемы в два раза.

Ensto основана в 1958 году Энсио Миеттиненом. На российский рынок компания пришла в 1994 году. Производство в Петербурге было запущено в 2007 году. Сейчас на нем выпускают системы соединений линий электропередачи. Выручка Ensto в России в 2016 году составила 1,1 млрд рублей.
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