Электротехнический концерн Ensto перенес производство обогревателей из Финляндии в Петербург. Об этом «Фонтанке» рассказал 26 сентября директор по продажам компании в России и СНГ Сергей Запасский.
По его словам, речь идет об одной из двух автоматизированных линий, которые до этого располагались в финском Порвоо. Переезд продиктован стремлением компании усилить локализацию на российском рынке, а также снизить расходы на оплату труда и другие издержки.
Инвестиции в проект составили 1 млн евро. Мощность линии, на которой будет работать всего пять человек, составит 300 тысяч электрообогревателей в год. В первое время планируется производить 100 тысяч приборов в год — именно столько компания продает сейчас на территории России и СНГ. Через три года планируется нарастить объемы в два раза.
Ensto основана в 1958 году Энсио Миеттиненом. На российский рынок компания пришла в 1994 году. Производство в Петербурге было запущено в 2007 году. Сейчас на нем выпускают системы соединений линий электропередачи. Выручка Ensto в России в 2016 году составила 1,1 млрд рублей.
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