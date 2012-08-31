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Вывод Bitcoin на карту Тинькофф

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Старый Сегодня, 09:22
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Вывод Bitcoin на карту Тинькофф
Без проблем совершить выгодную финансовую операцию поможет сайт bestchange.ru. Именно его выбирают десятки тысяч пользователей для проведения обменов виртуальных денег. Совершив единожды нужную операцию с помощью bestchange.ru, клиент зачастую становится постоянным и рекомендует этот сервер своим друзьям и знакомым.


Чем отличается этот сервер


В интернете легко отыскать сотни подобных ресурсов, но это только так кажется с первого взгляда. При детальном их сравнении открываются преимущества сервера bestchange.ru. Именно здесь www.bestchange.ru овершается наиболее выгодный вывод Bitcoin на карту Тинькофф.
Проводя такой обмен, следует обращать внимание и на резерв валюты Tinkoff RUR. Bitcoin обменивается по самому точному курсу благодаря обновлениям с частотой 5-7 секунд. Даже первый раз попав сюда, все можно узнать, просмотрев видео, которое модераторы разместили на сервере.

Вся информация подается в виде перечня обменников. Варианты просмотра — таблица, популярные направления, случайные выпадения, позволят с комфортом просматривать информацию. Обмен Бит койн проводится в двух режимах. С помощью автоматического режима обмен проводится быстрее, чем в ручном. Но при возникновении неполадок именно ручной режим станет единственным выходом из ситуации. Но если и ручной режим не помог провести обмен электронных денег, об этом надо сообщить операторам пункта обмена.

Все комиссии обмена Бит койн уже учтены в курс обмена. Но некоторые обменники снимают дополнительную комиссию. Чтобы быть уверенным в размере получаемой суммы, каждый раз надо пользоваться «Калькулятором». Тогда не возникнут несоответствия в размерах предполагаемой и получаемой суммы виртуальных денег.

Курс Биткоин/Tinkoff будет выгоднее, если совершить переход к обменникам с сервера. А набрав их адрес просто в строке браузера, клиент получит курс, который будет отличаться не в его пользу.

Надежность и порядочность работы сервера как постоянная забота о клиентах


Перед тем как попасть в список сервера, обменники проходят жесткую проверку, цель которой установить ненадежные и не начинать сотрудничать с ними. Вся проверка проводится по многим критериям соответствия, и после этого только самые достойные включаются в список. Так совершается подбор надежных курсов на сайте bestchange.ru.
Выбирая один из них, клиент может не сомневаться в репутации и честном имени сервиса. Их работа подтверждается многолетним опытом на рынке обменов. Все они имеют приличный резервный запас и высокий уровень BL и TS.

Пользователи ТКС Банка могут проводить конвертацию средств быстро и выгодно. Для удовлетворения самых требовательных клиентов сайт оснащен дополнительным набором полезных и нужных функций. Если необходима будет информация о курсах и резервах, найти ее можно в разделе «Статистика». Для уведомления о нужном курсе используется опция «Оповещение». Все, что клиенту для этого надо, это ввести желаемый курс валют и оставить адрес своей почты. Когда желаемый курс будет доступен, клиент будет оповещен операторами сервера.

Функция «Двойной обмен» поможет совершать необходимые финансовые операции даже тогда, когда нужных обменников в списке не оказалось. Используя транзитную валюту и два обменника, в результате получается желаемая сумма виртуальных средств в любой валюте.

С карты банка ТКС можно переводить в виртуальные деньги любые суммы денег. Чтобы совершить это быстро, можно выбрать вариант просмотра «популярные направления». Это позволит с помощью одного клика мыши оказаться на желаемом обменнике. Выбрав выпадающие списки для перехода на обменный пункт, понадобится всего 4 клика мыши.

Сайт обменников валют ценит своих клиентов. Каждый день он радует их приятными бонусами на Яндекс-кошелек. Чтобы стать участником программы, надо иметь Яндекс-кошелек и заполнить необходимую форму на странице сервера.

Как видим, данный сервер поможет совершить конвертацию любых виртуальных средств. Выбирая его для себя, человек принимает правильное решение, потому что БестЧейндж является ресурсом с набором оптимальных функций и списком честных обменников.

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