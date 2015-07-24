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[ICO] Customizable Basic Income («CBI») - дец. платформа 29.09- 29.10.2017 [BOUNTY]

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[ICO] Customizable Basic Income («CBI») - дец. платформа 29.09- 29.10.2017 [BOUNTY]
1. Описание ICO

Сегодня социальные инициативы крайне неэффективны. CBI стремится решить эту проблему, заменив бюрократию, на структуру с программным, беззаботным интерфейсом.

Customizable Basic Income («CBI») является первой децентрализованной платформой для прямого предоставления. Компания предоставляем инструменты, позволяющие разработчикам разрабатывать и внедрять автоматизированные переносы значений на основе условий. Выбирая посредника, Customizable Basic Income может предоставить доступный метод установления кампаний прямого предоставления любого размера или масштаба. Благодаря кампаниям на низовом уровне, крупным благотворительным инициативам и даже спонсируемым государством льготам, таким как страхование занятости и благосостояние, CBI обеспечивает прочную и надежную поддержку для разработчиков.
- Customizable Basic Income позволяет организаторам кампании указывать параметры, которые должны выполняться для того, чтобы произошли денежные переводы. Как только эти условия будут выполнены и проверены, платежи автоматически выдаются с использованием одноранговой сети.
- Истинный потенциал для CBI заключается в том, чтобы предоставить нашим пользователям возможность проводить кампании, которые сделают мир лучше. Добавление настраиваемых условий в кампанию прямого предоставления позволяет разработчикам стимулировать желаемое поведение, такое как сохранение экосистем или участие в социальных программах.

Токен Customizable Basic Income («CBI») является фундаментальным строительным блоком нашей экосистемы. Использование платформы потребует оплаты в CBI для проведения кампаний, и верификаторы получат платеж в CBI за их вклад в экосистему. CBI будет создан только во время фонового времени, никакие другие токены не будут созданы или добыты в любой момент в будущем.

Реальная сила CBI заключается в создании кампаний, в которых создатель пытается сделать одно из двух:

1. Настроить целевую группу людей, например:
--- Те, на которые повлиял порядок эвакуации из-за бедствия;
--- Люди определенного возрастного в данном районе;
--- Члены организации.

2. Привлечь средства в свою кампанию в качестве стимула для мотивации какого-либо желательного поведения;
--- Предоставление гражданам возможности сократить потребление энергии в критические моменты времени, чтобы избежать снижения;
--- Награждение за достижения, например, в случае стипендий;
--- Стимулирование защиты экологически чувствительных районов.


Распределения токенов:


Общее количество: 20,000,000 (100%)


Crowdfunding: 16,000,000 (80%)


Команда: 3,500,000 (17.5%)


Bounty-кампания (2.5%)




2. Выгода для покупателей токенов:

Конкретной выгоды не указано.


3. Дивиденды и вознаграждения
Нет дивидендов и вознаграждения

4. Детали ICO

Символ - CBI;
Цена: 1 ETH - 1,000 CBI
Максимальная цель - 500 ETH;
Минимальная цель - 20 000 ETH;
Общее количество токенов - 100 000 000;
Начнется 29 сентября и завершиться 29 октября 2017 года.


Распределения средств:






5. Описание баунти компании.

Программа CBI ICO Bounty позволяет заинтересованным сторонам получать компенсацию за поддержку ICO. Компания выделяет 2,5% всех выпущенных токенов (500 000 токенов, если макс. цель будет достигнута), чтобы вознаградить участников баунти компании.
Выделенные средства будут распределены следующим образом:
Twitter Bounty - 60% от общего количества баунти-пула (максимум 300 000 токенов)
Blog Bounty - 40% от общего количества баунти-пулв (максимум 200 000 токенов)
Все награды будут выделены после закрытия ICO.

Для получения более детальной информации перейдите по ссылке - https://medium.com/@cbiproject/custo...m-bbd505e1a007

6. Сайт, WhitePaper, контакты.

Website: http://www.customizablebasicincome.com
Twitter: https://twitter.com/cbiproject
Whitepaper: http://www.customizablebasicincome.c...%20(Final).pdf
__________________
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